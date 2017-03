Kyle Palmieri - Bäst i februari och Carey Prices kryptonit

För billigt Devils - Palmieri bäst i februari

Nej – Devils är inte lika bra som i inledningen på säsongen där man till exempel länge var obesegrade på hemmaplan. Man är heller inte lika dåliga som man var i december och har under januari-februari hittat sin marschhöjd som tyvärr inte är särskilt hög.





Kyle Quincey skeppades till Dalton Prout vars enda uppsida är att han är rightare. 26-åringen tar massa utvisningar och som dessutom har kontrakt nästa säsong på 1,575 miljoner dollar vilket förvisso gör honom tillgänglig i expansionsdraften men där trängs han redan med Jon Merrill, Ben Lovejoy och John Moore eftersom jag förutsätter att Andy Greene och Damon Severson är givna bland de man skyddar.



PA Parenteau går samma väg, som Vernon Fiddler gjorde för dryga månanden sen, och hamnar i



Frågan är om inte AHL-bytet mellan Reece Scarlett och



Ingen av dessa trejder på Quincey eller Parenteau är väl något man ligger sömnlös över men de gör ju heller laget inte bättre på sikt vilket är det man hoppas på när man agerar säljare på marknaden. Ray Shero kan ju inte trolla fram Taylor Hall ur hatten varje gång, och utfallet av onsdagen är helt klart för klent, men nu har Devils i alla fall samlat på sig elva picks till årets draft.



Tappade ledningar

Annars har temat varit tappade ledningar på slutet då man sett starka ut fram till sista tio. Mot New York Rangers lyckades man först vända ett underläge genom två snabba av Kyle Palmieri i början av tredje perioden. Palmieri hade sedan att jätteläge på övertid men istället vände spelet och Zibanejad avgjorde iskallt.



Mot



Det var också just Palmieri som inledde målskyttet och i tredje perioden hade Devils kommandot med både 2-0 och 3-1. Ändå lyckades Canadiens få oavgjort och på övertid dunkade Galchenyuk in segermålet.



Kyle Palmieri har varit lagets klart hetaste spelare på slutet och har hittat målet mer och mer i takt med att han spelat tillsammans med Hall och Zajac. Åtta mål på de senaste tolv matcherna och totalt 19 fullträffar i protokollet. Även Pavel Zacha får beröm för sitt spel i februari innan en hjärnskakning satte stopp. New Jersey är ett av de lag som börjat avveckla jakten på den slutspelsplatsen i Eastern Conference. Februari var den månad man skulle tagit chansen med 9 av 11 matcher på hemmaplan men laget räcker helt enkelt inte till. När gårdagens trade-deadline dessutom var över stod det också tydligt att man sålde billigt, för billigt.skeppades till Columbus Blue Jackets och man hade åtminstone hoppats på ett tredje-fjärdeval i utbyte. Istället får man backenvars enda uppsida är att han är rightare. 26-åringen tar massa utvisningar och som dessutom har kontrakt nästa säsong på 1,575 miljoner dollar vilket förvisso gör honom tillgänglig i expansionsdraften men där trängs han redan medocheftersom jag förutsätter attochär givna bland de man skyddar.går samma väg, somgjorde för dryga månanden sen, och hamnar i Nashville Predators. Givetvis ingen skräll att PAP skulle bli en rental i ett lag som rustar för slutspel men ett sjätteval? Det var i alla fall vad man fick tillbaka för en forward som gjort 13 mål och 14 assist och som går att använda i alla kedjor samt PP. Att jämföra t.ex. med att Fiddler kostade ett fjärdeval men kanske finns det en viss osäkerhet runt hans handskada som gjorde klubbarna försiktiga.Frågan är om inte AHL-bytet mellan Reece Scarlett och Florida s Shane Harper var organisationens bästa move under onsdagen. Det säger inte lite.Ingen av dessa trejder på Quincey eller Parenteau är väl något man ligger sömnlös över men de gör ju heller laget inte bättre på sikt vilket är det man hoppas på när man agerar säljare på marknaden. Ray Shero kan ju inte trolla framur hatten varje gång, och utfallet av onsdagen är helt klart för klent, men nu har Devils i alla fall samlat på sig elva picks till årets draft.Annars har temat varit tappade ledningar på slutet då man sett starka ut fram till sista tio. Mot New York Rangers lyckades man först vända ett underläge genom två snabba avi början av tredje perioden. Palmieri hade sedan att jätteläge på övertid men istället vände spelet och Zibanejad avgjorde iskallt.Mot Montreal Canadiens i Prudential Center vågade Carey Price återigen inte ens visa sig på varken isen eller bänken. Hans skärmytsling mot Kyle Palmieri i december måste gjort honom livrädd att få pizzabitar eller pop-corn kastade på sin välkammade kalufs.Det var också just Palmieri som inledde målskyttet och i tredje perioden hade Devils kommandot med både 2-0 och 3-1. Ändå lyckades Canadiens få oavgjort och på övertid dunkade Galchenyuk in segermålet.har varit lagets klart hetaste spelare på slutet och har hittat målet mer och mer i takt med att han spelat tillsammans med Hall och Zajac. Åtta mål på de senaste tolv matcherna och totalt 19 fullträffar i protokollet. Ävenfår beröm för sitt spel i februari innan en hjärnskakning satte stopp.

