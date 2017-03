Blandisi och Quenneville - nästa säsong bästa radarpar?

Is it October yet?

New Jersey Devils har nu varit avhängda från slutspelsracet nu ett tag. Nu gäller det avsluta säsongen med värdighet och framför allt försöka ge supportarna en liten strimma hopp om att allt blir bättre i oktober.



BFF:s

Är Hynes problemet?

I och med skadornaochhar man också kunnat skönja framtidens Devils och forwardsbesättningen har till stor del bestått av halva Albany på sistone.och framför alltochBlandisi har verkligen visat prov på en helt annan attityd än när han fick chansen förra året och det lilla kvicksilvret kan verkligen blixtra till stundtals. John, med det välklingande namnet Quenneville, har fått lätta minuter i sin andra sejour i högsta ligan och mot Rangers senast var det just denna duo som fixade två poäng. Quenneville satte karriärens första NHL -mål på pass från Blandisi och på övertid var rollerna ombytta.Trots att man bara vunnit två av senaste tio matcherna spelar Devils stundtals inte som ett lag som gett upp men ibland räcker man inte till och enkla misstag ger ödesdigra konsekvenser. När man mötte Columbus Blue Jackets i slutet av förra veckan lyckades man med konststycket att släppa in två mål i numerärt överläge, varav ett på straff, redan i första perioden.gjorde det spännande ett tag innan man drog på sig ytterligare ett straffslag och Bobrovsky storspelade som vanligt när han möter Devils. Ryssen har faktiskt bara släppt in ett mål på 89 skott i lagens tre senaste möten.Förlusterna mot slutspelshungriga lagen Toronto Maple Leafs och Carolina Hurricanes är inte så mycket att säga om, och med bara åtta matcher kvar är man det tredje sämsta laget i hela ligan.Spontant nej men vi får se hur summan av kardemumman smakar när efter match nummer 82. För det första förfogar han inte över en trupp som är ett slutspelslag sett över en hel säsong. Många röster har höjts över hans tendens att kasta om i kedjorna men den kritiken dog ut en smula när Palmieri, Zajac och Hall fann kemin.Bakom dessa tre finns det inte så mycket att laborera med. Adam Henrique har förvisso gjort 19 mål men hans sedvanliga ojämnhet har haft djupare dalar i år och resten av spelarna heter antingen skadabenägna eller så heter de Beau Bennet, Stefan Noesen eller någon annan av alla tio rookies man kastat in.Och backsidan går det att skriva en avhandling om. Men jag låter motorsågen vila till sista matchen då det förhoppningsvis kommer ett utförligare alster om Jon Merrill s skridskoåkning, Damon Severson s beslutsförmåga och Dalton Prouts närvaro på isen över huvud taget.New Jersey Devils har nu varit avhängda från slutspelsracet nu ett tag. Nu gäller det avsluta säsongen med värdighet och framför allt försöka ge supportarna en liten strimma hopp om att allt blir bättre i oktober.Nej – Devils är inte lika bra som i inledningen på säsongen där man till exempel länge var obesegrade på hemmaplan. Man är heller inte lika dåliga som man var i december och har under januari-februari hittat sin marschhöjd som tyvärr inte är särskilt hög.Knappt hade bläcket hunnit torka från min förra krönika, om att Devils kunde ha en spännande tid framöver, innan förlusterna började rada upp sig. Med sju raka nederlag, blev fritt fall genom tabellen, och ett tag hade man bara Islanders efter sig i hela Eastern Conference.New Jersey slog tillbaka Nashville Predators med 5-4 i förlängning natten till söndag och de två poängen var lika oförtjänta som de var välkomna. Efter 24 spelade matcher tänkte jag blicka, både bakåt och framåt, för att se om Devils överraskningståg tänker tuffa vidare.Det har väl knappast undgått någon att skadorna slagit hårt mot flera lag under säsongen och New Jersey Devils försöker just nu sig finna en tillvaro utan Taylor Hall. Värdemätaren var nyss avslutade bortamatchturnén mot Dallas Stars, Anaheim Ducks, LA Kings och San Jose Sharks.Fyra raka segrar är inget som Devils skämt bort fansen med de senaste säsongerna, men efter dubbelsegrar mot Carolina Hurricanes och Buffalo Sabres, åker Devils nu på road-trip som ligans sjunde bästa lag.New Jersey Devils har varit ute på en bortamatchturné som liknade den man gjorde under den inledande veckan på säsongen när man mötte Florida Panthers och Tampa Bay Lightning. Den här gången stod också Carolina Hurricanes på programmet och trippen räddades till stor del av Michael Cammalleris avslutande hattrick nere i Raleigh.New Jersey Devils avslutade ett fyra matchers ”home stand” natten till söndag och facit blev finfina sju av åtta möjliga poäng. Detta trots att den avrundades med en tuff back-to-back helg mot Chicago Blackhawks och Tampa Bay Lightning.Vecka 42 2016 var då Taylor Hall presenterade sig för hemmapubliken i Prudential Center. Och han gjorde det två gånger om med matchvinnande mål mot både Anaheim Ducks och Minnesota Wild.New Jersey Devils första match för säsongen lämnade rätt mycket att önska och den poäng man lyckades sno med sig får ses som det bästa med hela tillställningen. Och för den får man tacka Cory Schneider.