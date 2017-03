Klubblegendaren Patrik Elias lägger av

Tack för allt, Patrik Elias!

Att kalla New Jersey Devils Patrik Elias en legend är nästan en underdrift. Tjecken har spelat i klubben under hela sin NHL-karriär och har dessutom nästan alla rekord som finns för en utespelare. Men en långdragen knäskada, som tvingat honom till flera operationer, sätter nu stopp för 40-åringens karriär meddelande han under fredagen



Patrik Elias draftades i andrarundan, nummer 51 totalt, år 1994 och hann under sin karriär med att vinna Stanley Cup två gånger. Sin senaste match spelade han för drygt ett år sedan och där han noterades för ett mål och två assist. Sedan dess har Elias försökt att komma tillbaka flera gånger men nu har ikonen bestämt sig för att lägga av.



1240 matcher i Devilströjan är bara tredje mest efter och Ken Daneyko (1283) och Martin Brodeur (1259) men Elias har istället bland annat klubbrekord när det gäller mål (408), assist (617), PP-mål (113), PP-poäng (333) och matchvinnande mål (80)



Givetvis är också den totala poängskörden (1025) den högsta i Devils historia och Elias tröja nummer 26 hissas i taket under någon hemmamatch kommande säsong. Men redan 8 april, när man möter Islanders hemma, kommer trotjänaren vara med på uppvärmningen för att sedan säga adjö.





0 KOMMENTARER 244 VISNINGAR 0 KOMMENTARER244 VISNINGAR ZEBASTIAN HAGBERG

På Twitter: Iblandband

2017-03-31 18:46:08 På Twitter: Iblandband2017-03-31 18:46:08

ANNONS:

Fler artiklar om New Jersey

New Jersey

2017-03-31 18:46:08

New Jersey

2017-03-26 10:25:00

New Jersey

2017-03-02 15:43:00

New Jersey

2017-01-19 08:56:03

New Jersey

2016-12-04 22:01:00

New Jersey

2016-11-23 21:30:00

New Jersey

2016-11-15 21:50:00

New Jersey

2016-11-08 14:21:00

New Jersey

2016-11-02 19:03:00

New Jersey

2016-10-25 11:15:00

ANNONS:

Att kalla New Jersey Devils Patrik Elias en legend är nästan en underdrift. Tjecken har spelat i klubben under hela sin NHL-karriär och har dessutom nästan alla rekord som finns för en utespelare. Men en långdragen knäskada, som tvingat honom till flera operationer, sätter nu stopp för 40-åringens karriär meddelande han under fredagenNew Jersey Devils har nu varit avhängda från slutspelsracet nu ett tag. Nu gäller det avsluta säsongen med värdighet och framför allt försöka ge supportarna en liten strimma hopp om att allt blir bättre i oktober.Nej – Devils är inte lika bra som i inledningen på säsongen där man till exempel länge var obesegrade på hemmaplan. Man är heller inte lika dåliga som man var i december och har under januari-februari hittat sin marschhöjd som tyvärr inte är särskilt hög.Knappt hade bläcket hunnit torka från min förra krönika, om att Devils kunde ha en spännande tid framöver, innan förlusterna började rada upp sig. Med sju raka nederlag, blev fritt fall genom tabellen, och ett tag hade man bara Islanders efter sig i hela Eastern Conference.New Jersey slog tillbaka Nashville Predators med 5-4 i förlängning natten till söndag och de två poängen var lika oförtjänta som de var välkomna. Efter 24 spelade matcher tänkte jag blicka, både bakåt och framåt, för att se om Devils överraskningståg tänker tuffa vidare.Det har väl knappast undgått någon att skadorna slagit hårt mot flera lag under säsongen och New Jersey Devils försöker just nu sig finna en tillvaro utan Taylor Hall. Värdemätaren var nyss avslutade bortamatchturnén mot Dallas Stars, Anaheim Ducks, LA Kings och San Jose Sharks.Fyra raka segrar är inget som Devils skämt bort fansen med de senaste säsongerna, men efter dubbelsegrar mot Carolina Hurricanes och Buffalo Sabres, åker Devils nu på road-trip som ligans sjunde bästa lag.New Jersey Devils har varit ute på en bortamatchturné som liknade den man gjorde under den inledande veckan på säsongen när man mötte Florida Panthers och Tampa Bay Lightning. Den här gången stod också Carolina Hurricanes på programmet och trippen räddades till stor del av Michael Cammalleris avslutande hattrick nere i Raleigh.New Jersey Devils avslutade ett fyra matchers ”home stand” natten till söndag och facit blev finfina sju av åtta möjliga poäng. Detta trots att den avrundades med en tuff back-to-back helg mot Chicago Blackhawks och Tampa Bay Lightning.Vecka 42 2016 var då Taylor Hall presenterade sig för hemmapubliken i Prudential Center. Och han gjorde det två gånger om med matchvinnande mål mot både Anaheim Ducks och Minnesota Wild.