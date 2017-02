NHL-podcast: ”Boston vet inte ens själva varför”

Om Julien, pending UFA:s och de senaste ryktena kring ligan.

Programmet finns även på iTunes

Sebastian Norén, Robin Fredriksson och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Varför fick Claude Julien sparken av Boston? Vad händer nu med honom och vilka lag skulle han passa in i? Vem kan bli nästa coach att få sparken? Varför tog inget lag chansen på Mike Ribeiro? Kan Alexey Marchenko lyfta sig i Toronto? Hur galen är Dan Bylsma? Vad händer med Arizona?Kan Sami Vatanen eller Josh Manson passa in i Tampa Bay eller Colorado? Kan Gabriel Landeskog hamna i Los Angeles? Borde Winnipeg sälja av? Tar sig New York Islanders till slutspel? Vad ska Tampa Bay göra? Håller Montreal ut i toppen av Atlantic Division? Varför har vissa stora pending UFA:s inte signat nytt än?I lyssnarfrågorna snackas det om klausuler, eventuella tränarkaruseller, Nolan Patrick och Nico Hischier, Mikael Granlunds utveckling, om lagen borde gå efter Shayne Gostisbehere och mycket mer.Programmet spelades in under onsdagskvällen.