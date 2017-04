NHL-podcast: ”Det är tjänstefel av Trotz”

Om slutspelet, Alexander Ovechkins istid och nya coacher.

Sebastian Norén, Robin Fredriksson och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Hur ser vi på Alexander Ovechkins slutspel och Barry Trotz matchning av Washington-stjärnan? Har Henrik Lundqvist slösat bort sin karriär i New York Rangers? Ska Pittsburgh spela vidare med Marc-Andre Fleury eller försöka få in Matt Murray så fort som möjligt? Kan Chicago komma tillbaka mot Nashville?Vilka coacher eller general managers kan ligga illa till om det går dåligt i slutspelet? Passar Ken Hitchcock in i Dallas? Är Gerard Gallant rätt val för Vegas? Bör Jarome Iginla försöka sig på ett år till? Vilken position prioriterar man om man bara har tillgång till en världsklasspelare?