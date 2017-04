NHL-podcast: ”Det enda laget utan svagheter”

Genomgång av lagen som missade slutspel och previews inför slutspelet.

Sebastian Norén, Robin Fredriksson och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Veckans avsnitt inleds med en tillbakablick mot grundserien och genomgång av alla lag som missade slutspel. Varför gick det till exempel som det gjorde? Vad hittar man på under sommaren? Hur ser vi på några coachers och general managers framtid?I övrigt läggs fokus givetvis mot det kommande slutspelet. Är det här Washingtons år? Vilket motstånd skulle passat Capitals sämst? Hur långt kan Montreal och New York Rangers utmana? Hur hanterar Pittsburgh förlusten av Kris Letang? Kan Columbus hota Penguins? Är Bostons core fortfarande tillräckligt bra?Är Chicago lika bra som tidigare? Är Nashville bättre än vad tabellpositionen indikerar? Hur ska man förhålla sig till Anaheim? Vad kan Calgary hoppas på? Har Minnesota hunnit komma tillbaka från formsvackan? Kan St. Louis fortfarande utmana? Hur långt kan Connor McDavid bära Edmonton? Var förra säsongen den sista chansen för San José?Programmet spelades in under måndagskvällen.