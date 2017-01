NHL-podcast: ”En dålig fit med Landeskog”

Om JVM, Landeskogs framtid och Thorntons nästa kontrakt.

Robin Fredriksson, Sebastian Norén och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Skulle Gabriel Landeskog passa in i Los Angeles, Boston eller Pittsburgh? Och går det att se några rimliga tradeförslag? Vad ska Ottawa med Francois Beauchemin till? Vågar man ge Joe Thornton ett treårskontrakt? Ska Tampa Bay, Dallas och Nashville göra något stort om inget förbättras?Hur ser vi på JVM? Vilka spelare gick vi igång? Vilka hade vi förväntas oss mer av?I lyssnarfrågorna diskuteras det om Sveriges problem, lagen med bäst prospects och vilka två lag som kan tänkas spela Stanley Cup-final. Hur spännande är Miles Wood i New Jersey? Hur bra är Patrick Maroon? Och hur ser vi på coach’s challenge?Programmet spelades in under måndagskvällen.