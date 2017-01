NHL-podcast: ”Florida behåller inte Jagr”

Om Shattenkirk/Bishop, Florida och skräckinjagande spelare.

Programmet finns även på iTunes

Robin Fredriksson och Niclas Viberg får sällskap av Simon Strömberg i det senaste avsnittet om världens bästa liga.Det ryktas att Ottawa vill inleda nästa säsong i Sverige, kanske mot Colorado – hur ser vi på det? Tror vi på att Henrik Sedin inte vill spela i något annat lag än Vancouver? Hur ser man på Arizonas höga pris på Martin Hanzal? Är Kevin Shattenkirk mot Ben Bishop en rimlig trade? Kan Tomas Tatar eller Gustav Nyquist passa in i Chicago?Med Simpa på plats snackas det givetvis också Florida. Ser man några förändringar i Panthers efter coachbytet? Vad gör man inför trade deadline? Skyddar man Roberto Luongo eller James Reimer i expansionsdraften? Och vad händer med Jaromir Jagr?I lyssnarfrågorna snackas det om John Tavares framtid, de mest skräckinjagande spelarna, de sämsta spelarna i respektive lag och om de tidigare topplagen nu har börjat dala.Programmet spelades in under torsdagskvällen.