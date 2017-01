NHL-podcast: ”Garth Snow bör ligga illa till”

Om Capuano, rykten, förväntningar och tillgängliga tränare.

Robin Fredriksson, Sebastian Norén och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Gjorde New York Islanders rätt som sparkade Jack Capuano och vad händer nu? Vad ska Toronto med Curtin McElhinney till? Vad tycker vi om ligans senaste rykten? Passar till exempel Kevin Shattenkirk in hos någon contender? Hur het kan Mathieu Perreault vara på marknaden? Och vilket anseende har Curtis Lazar numera?I lyssnarfrågorna diskuteras det om lagens prestationer utefter förväntningar inför säsongen, vilka tränarnamn so finns tillgängliga, de mest överskattade spelarna och Robin hatar på Tomas Holmström.Programmet spelades in under onsdagskvällen.