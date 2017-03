NHL-podcast: ”Karlsson är på en annan nivå”

Om Green kontra Burns/Karlsson, Bäckströms status och anti-Awards.

Sebastian Norén, Robin Fredriksson och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Tror vi verkligen att New York Islanders kan skicka iväg John Tavares den här sommaren? Vad kan vara ett rimligt kontrakt för Cam Fowler? Varför vill inte Ottawa ta in Colin White nu? Ska man satsa på Scott Darling som en starter? Ser vi något scenario där tvillingarna Sedin inte är i Vancouver kommande säsong? Vad ska Alexander Radulov ha för kontrakt?Vad är det senaste kring NHL-spelarnas eventuella medverkan i OS? Hur ser vi på diskussionen om att beslut ska tas på isen eller i ett domarrum? Vilken duo utgör den bästa draftettan och -tvåan sedan draften 2000?I lyssnarfrågorna diskuteras det bland annat framtidens målvakter, Jonathan Toews offside-mål, Gabriel Landeskogs säsong, Mike Green kontra Brent Burns/Erik Karlsson och om Nicklas Bäckströms status har förändrats under säsongen? Hur hade vi tre klarat oss som general managers, tillsammans och enskilt? Och hur ser våra anti-Awards ut?Programmet spelades in under onsdagskvällen.Om Green kontra Burns/Karlsson, Bäckströms status och anti-Awards.Om bröderna Sedins status, säsongens besvikelser samt Awards.Om GM:s meeting, de värsta kontrakten och en så dyr och dålig lineup som möjligt.Om en kärleksförklaring till Nashville och allt kring trade deadline.Det blir fokus mot trade deadline och snackas Gustav Nyquist.Om Julien, pending UFA:s och de senaste ryktena kring ligan.Om Hitchcock, NHL:s topp-100-lista och ligans mest uppseendeväckande trades.Om Shattenkirk/Bishop, Florida och skräckinjagande spelare.Om Capuano, rykten, förväntningar och tillgängliga tränare.Om JVM, Landeskogs framtid och Thorntons nästa kontrakt.