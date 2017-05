NHL-podcast: ”Los Angeles sämst på 25 år”

Om slutspelet, VM, Bishop, dyra målvakter och det sämsta laget som har vunnit cupen.

iTunes

Acast

Sebastian Norén, Robin Fredriksson och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Vad är det senaste kring slutspelet? Var tycker vi om tjafset mellan Ryan Johansen och Ryan Kesler? Hur ser vi på Ottawas trap? Vilka lag har imponerat i VM? Vad tror vi om fortsättningen där?Gjorde Dallas rätt som signade upp Ben Bishop? Är Melker Karlsson och Joonas Donskoi värda sina nya kontrakt? Ska verkligen Minnesota offra Mikael Granlund? Vem förtjänar att bli GM of the year?I lyssnarfrågorna diskuteras det om möjligheterna att vinna cupen med den bästa/dyraste målvakten, hur SKA St. Petersburg skulle klara sig i NHL och Anaheims situation inför expansionsdraften. Vad får Connor McDavid och Leon Draisaitl för kontrakt? Vilket är det sämsta laget som har vunnit under lönetakseran?Programmet finns även på: