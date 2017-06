NHL-podcast: ”Lustiga val av Vegas, men…”

Om Hossa, Vegas lag och mock draft inför draften.

iTunes

Acast

Sebastian Norén och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Vad har hänt med Marian Hossa? Och varför känns det suspekt? Var det rätt vinnare under NHL Awards? Hur ser vi på de nya tröjorna?Fokus hamnar dock mot Vegas lag efter expansionsdraften. Gjorde George McPhee rätt val? Varför gjorde man valen? Vad misslyckandes man med? Och vad hur ser vi på alla trades Vegas fick till kring expansionsdraften?Efter expansionsdraften blickas det mot den vanliga draften och vi går igenom förstarundan med en mock draft. Vem går först av Nico Hischier och Nolan Patrick? Hur högt går Michael Rasmussen? Vilken svensk går först?Det här var del 1 av det här avsnittet. Senare under kvällen spelas fortsättningen in. Håll utkik efter det programmet också!Programmet finns även på: