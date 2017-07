NHL-podcast: ”Skoj att Leafs går för det, men…”

Det läggs full fokus mot free agency, lag-för-lag.

iTunes

Acast

Robin Fredriksson, Sebastian Norén och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Det blir fullt fokus mot free agency när vi går igenom händelserna lag-för-lag. Hur passar Ryan Miller in i Anaheim? Vilket lag vann Marco Scandella-traden? Hur långt räcker Calgarys satsning? Vad gör Justin Williams i Carolina? Lyckas Chicago lappa ihop lagbygget? Vad händer med Matt Duchene? Blir Dallas att räkna med? Hur ser vi på Connor McDavids och Leon Draisaitls ryktade kontraktsförlängningar? Vad pysslar Florida med?Skulle vi göra en Dustin Brown/Dion Phaneuf-trade? Skulle Montreal skeppat ut Carey Price istället? Hur bra är Karl Alzners kontrakt? Kommer Nashville att offra någon av sina topp-4-backar? Hur stort kontrakt ska Ryan Johansen ha? Har New York Rangers öppnat upp sin cup-fönster? Är Brian Elliott svaret i Philadelphia? Varför signar Pittsburgh upp Matt Hunwick? Ska man jubla över Marc-Edouard Vlasic-kontraktet? Gjorde Joe Thornton rätt som stannade?Hur resonerar Tampa Bay kring Dan Girardi? Är det rätt av Toronto att gå efter Patrick Marleau? Har Vancouver hastigt och lustigt börjat göra bra saker? Vill ingen spela för Vegas? Fick Evgeni Kuznetsov för mycket betalt? Blir det Steve Mason eller Connor Hellebuyck som blir förstamålvakt i Winnipeg?I lyssnarfrågorna diskuteras det bland annat om varför de flesta stora kontrakt tyder på en ny lockout, Los Angeles off-season och vilken duo – Weber/Alzner eller Burns/Vlasic – som är minst värdiga sina kontrakt säsongen 21/22.Programmet spelades in sent under söndagskvällen.Programmet finns även på: