NHL-podcast: ”Varför tar man in Iginla?”

Om en kärleksförklaring till Nashville och allt kring trade deadline.

Programmet finns även på iTunes

Sebastian Norén, Robin Fredriksson och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Innan det läggs fokus på trade deadline berättar Niclas om resan till Nashville och allt som gör den staden så fantastisk.När det väl blir dags för trade deadline-analyser diskuteras alla trades och kontraktsförlängningar i samband med trade deadline. Vilken roll kommer Jarome Iginla att få i Los Angeles – och vilken roll bör han få? Vad ska Kings med Ben Bishop till? Hur passar Valtteri Filppula in i Philadelphia? Kan Mark Streit hjälpa Pittsburgh?Varför är Toronto köpare? Varför är Ottawa så toknöjda över Alexandre Burrows-traden? Hur kommer Martin Hanzal passa in i Minnesota? Vad ska Montreal med Steve Ott till? Var ska Thomas Vanek spela i Florida?Får New York Rangers någon nytta av Brendan Smith? Kan Johnny Oduya fortfarande hjälpa Chicago? Vilken betydelse får Kevin Shattenkirk för Washington? Har Patrik Berglund förtjänat sitt nya kontrakt? Hur tänker Philadelphia när man förlänger med Michal Neuvirth och Pierre-Edouard Bellemare?Vilka är vinnare och förlorare under trade deadline, och vad förvånade oss mest?Avslutningsvis blir det också diskussioner om ESPN:s lista över varje lags bästa trades.