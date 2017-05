NHL-podcast: ”Vilka spelare svek mest?”

Om slutspelet, VM, Shipachyov, Kovalchuk och andra rykten.

Sebastian Norén, Robin Fredriksson och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Vilka svek mest i New York Rangers? Är det Alexander Ovechkins fel i Washington? Varför gick det inte bättre för Connor McDavid? Vad ska de utslagna lagen hitta på till sommaren? Hur ser det ut inför Conference-finalerna? Vilka lag har imponerat i VM? Hur ser vi på Sveriges chanser? Vilka spelare kan man spana lite extra på?Hur passar Vadim Shipachyov in i Vegas? Gör Dallas rätt som tar in Ben Bishop? Vilka lag ryktas vara aktuella för Ilya Kovalchuk? Vilka andra rykten cirkulerar kring ligan?I lyssnarfrågorna diskuteras det Alain Vigneault, offensiv kontra defensiven, Jakob Silfverbergs SM-slutspel och hur HV71 skulle klarat sig mot USA:s VM-lag…