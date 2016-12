Uppesittarkväll med NHL-podden: ”Varför inte testa Liljegren?”

Knappt fyra timmars snack om JVM, agentvärlden och NHL.

Sebastian Norén och Niclas Viberg fick besök av ett gäng gäster under poddens uppesittarkväll på torsdagskvällen. Under knappt fyra timmar snackades det JVM, agentvärlden och NHL.Uffe Bodin var med och diskuterade dels Jaromir Jagrs storhet, dels Sveriges trupp och guldchanser. Michael Rosell guidade oss genom arbetet som agent och pratade om William och Alexander Nylanders respektive säsonger.Patrik Hansen spann vidare på den svenska JVM-truppen, Timothy Liljegren och lite andra nationers intressanta spelare. Självaste Robin Fredriksson hoppade in en vända och diskuterade Colorados core.Jaime Eisner gick igenom USA:s JVM-trupp. Hur står man sig mot de andra stora nationerna? Och varför petades Alex DeBrincat och Logan Brown? Craig Morgan var den sista gästen och gick igenom Arizonas säsongsinledning. Varför funkade det inte för Dylan Strome? Och vad händer med Martin Hanzal och Anthony Duclair?Mellan varven blev det dessutom flera lyssnarfrågor. Hur skulle vi formera en drömtrupp under lönetaket? Vill vi helst se Ilya Kovalchuk eller Pavel Datsyuk i en NHL-comeback? Och vilka före detta spelare skulle vi helst placera in i de nuvarande lagen?