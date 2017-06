Draft-bloggen: Ryktessvep inför draften

Följ med i SvenskaFans draft-bevakning under fredag och lördag.

Mock draft – plats 5-1

Mock draft – plats 10-6

Mock draft – plats 15-11

Mock draft – plats 20-16

Mock draft – plats 25-21

Mock draft – plats 31-26

NHL-podcast inför draften

Draften är nio timmar bort – men givetvis börjar det redan florera rykten runt ligan. För första gången på några år har vi, vad det verkar som, seriösa rykten att förstavalet kan vara tillgängligt. Inget ont om Nico Hischier eller Nolan Patrick – båda två spås bli framträdande förstacentrar – men de är ingen Connor McDavid eller Auston Matthews.Det i kombination med att New Jersey sägs vilja föredra en försvarare gör att förstavalet, som ju tillhör Devils, sägs vara tillgängligt. Vegas – som sitter på val #6, #13 och #15 – är ett av lagen som ska vara intresserade och kanske vill även Colorado och Vancouver byta upp sig.Många så kallade insiders förväntar sig annars en stor aktivitet inför och under draften. Vi har redan sett Vegas skicka iväg såväl Trevor van Riemsdyk (Carolina) som David Schlemko (Montreal) och allt tyder på att Golden Knights har ytterligare ett gäng trades på gång. Både Marc Methot och Alexei Emelin ska vara på marknaden och framför allt den förstnämnde bör attrahera.Men det är inte bara kring Vegas det ryktas. New York Islanders plockade in Jordan Eberle från Edmonton i utbyte mot Ryan Strome under gårdagen och ska vara sugna på ytterligare saker. Travis Hamonic har tidigare bett om en trade bort från Islanders och även om den förfrågan sedermera drogs tillbaka är det ett namn som man ska hålla utkik efter i dagarna, om man får tro rykten. Islanders sägs vilja ha två 1st rounders för honom, och Calgary nämns som en kandidat. Kanske kan även backkollegan Calvin de Haan röra på sig.Just Islanders sägs vara ett av lagen som har spanat på Matt Duchene, Colorado-forwarden som målas upp som den mest troliga spelaren att bytas bort. Nashville ska vara sugna, men vill inte ge upp någon av sina topp-4-backar. Även Montreal har kopplats samman med honom. Kanske kan Canadiens offra Alex Galchenyuk för att få in Duchene? Galchenyuks namn har cirkulerat i traderykten en tid – frågan är bara om Montreal offrar honom för en center eller en försvarare.Eller så är Montreal sugna på förstavalet – rykten säger nämligen att Canadiens och Devils diskuterar Galchenyuk.Philadelphias andraval ska inte vara på marknaden, trots tidigare rykten om motsatsen. Däremot ryktas Flyers vara intresserade av att plocka in en målvakt under drafthelgen, kanske redan under förstarundan. Siktet sägs vara inställt på en veteranmålvakt med max två år kvar på kontraktet eller en pending UFA:s rättigheter. Jonathan Bernier har tidigare ryktats intressera Flyers.Ihärdiga rykten säger att Minnesota kommer göra sig av med en försvarare. Det pratades mycket om det redan inför expansionsdraften och snacket har intensifierats än mer sedan dess. Såväl Marco Scandella som Jonas Brodin och Matt Dumba ska vara aktuella.New Jersey sitter inte bara på förstavalet – utan även Ilya Kovalchuk lär generera intresse. Veteranen vill återvända till NHL, men då Devils äger hans rättigheter i ytterligare ett år krävs det en sign-and-trade om han ska spela någon annanstans, vilket verkar vara fallet.Slutligen figurerar även namn som Evander Kane, Derek Stepan, Chris Tanev och Tyson Barrie i rykten.Det låter alltså inte alls så värst omöjligt att vi får se en trade eller fem under dagen och natten. Får vi kanske till och med en rejäl blockbuster?