Fem dueller att se fram emot i finalen: ”Ger en liten extra krydda”

Vilka spelardueller kan vara extra spännande att slänga ett öga på i finalserien?

Det finns gott om stora spelare och stora profiler i såväl Pittsburgh som Nashville. Nu ska de leda sitt respektive lag till det ultimata priset – och givetvis blir det några dueller som så här på förhand mycket väl kan få avgörande betydelse.



SvenskaFans tittar närmare på fyra dueller mellan motståndare – och en duell mellan två lagkamrater.



---



Sidney Crosby vs. PK Subban



Inget ont om Evgeni Malkin, men det är givetvis Sidney Crosby som är Pittsburghs face of the franchise. Poängmaskinen Crosby kan ta tag i en matchbild som få och lyfte en hel organisation från avgrunden. Nu ska han se till att Penguins blir det första laget i cap-eran att vinna Stanley Cup två år i rad – vilket vore en mycket fin bedrift.



Crosby lär få se en hel del av PK Subban. Nashvilles försvarsgeneral har växlat upp ett steg i slutspelet och har bland annat stängt ner Jonathan Toews, Vladimir Tarasenko och Ryan Getzlaf. Det finns inte ett lika tydligt face of the franchise i Predators, men Subbans stjärnglans i kombination med sommarens trade och hans spel hittills gör honom till en förgrundsfigur.



---



Matt Murray vs. Pekka Rinne



Målvaktskampen blir givetvis av avgörande karaktär. Som rookie har Matt Murray nu chans att vinna sina andra Stanley Cup-ring och skriva in sig i historieböckerna – det om något kan ge en extra krydda för honom. Men Murray har bara gjort en handfull matcher i slutspelet. En skada under slutskedet av grundserien höll honom borta några veckor, men när Marc-Andre Fleury vacklade lite passade Mike Sullivan på att slänga in sin förstamålvakt igen.



På andra sidan isen hittar vi Pekka Rinne. Veteranen spelar som aldrig förr och bör rimligtvis gå in i finalen som Nashvilles Conn Smythe Trophy-favorit. Räddningsprocenten är relativt lika mellan de två – Rinne ligger på 94,1 och Murray på 94,6 – men Rinne har gjort de siffrorna på 16 matcher mot Chicago, St. Louis och Anaheim. I ett större perspektiv borde Penguins ha ett övertag i målvaktskampen, men baserat på Rinnes spel de senaste veckorna får det ändå ses som helt öppet inför finalen.



---



James Neal vs. Patric Hörnqvist



Det ger alltid en liten extra krydda till en matchserie när vi har en relativt färsk trade mellan de båda lagen. För ungefär tre år sedan gav Pittsburgh upp James Neal, som kom från knappt 30 mål på 59 matcher. På tre säsonger i Nashville har han haft lite skadeproblem, men gjort 23, 31 och 23 mål. I årets slutspel har det blivit fem mål och kanske kan Predators ha ett litet sparkapital i Neal.



När Neal hamnade i Nashville var det, bland annat, Patric Hörnqvist som gick motsatt väg. Även svensken har haft lite skadeproblem sedan traden, men har lyckats producera 25, 22 och 21 fullträffar. Nu missade han nästan hela matchserien mot Ottawa, men tros ha goda förutsättningar att kunna spela i Game 1 – frågan är bara i vilket skick han är. En fullt frisk Hörnqvist är mycket effektiv framför motståndarnas målbur, medan Neal är en mer renodlad sniper.



---



Phil Kessel vs. Filip Forsberg



Ser vi till antalet mål per match är Phil Kessel en av ligans främsta slutspelsmålskyttar de senaste tio säsongerna. 65 matcher har resulterat i 30 fullträffar och målsnittet är på samma nivå som Nikita Kucherov, Daniel Briere, Alexander Ovechkin och Jamie Benn. Det är respektingivande och Kessel är kort och gott en kraft att räkna med i slutspelet – i synnerhet om han omgärdas av skickliga medspelare, som är fallet i Pittsburgh.



Det är inte jättemånga forwards som sticker ut i Nashvilles kollektiv, men Filip Forsberg står lite för sig själv. Han är en av tio spelare som har gjort minst 30 mål de två senaste säsongerna, men kom inte riktigt igång i slutspelets två första rundor. I Conference-finalen hittade han däremot rätt växel – och sex matcher gav fem mål och totalt sju poäng. I Ryan Johansens frånvaro behöver Predators en formtoppad Forsberg om man ska rå på Penguins.



---



Sidney Crosby vs. Evgeni Malkin



Nej, det är ingen duell mellan två motståndare – men få saker är så underhållande som att se Sidney Crosby och Evgeni Malkin gå en intern kamp om vem som ska leda laget. Under cap-eran har Crosby (157) och Malkin (153) gjort mest respektive näst mest poäng i slutspelet, med god marginal ner till trean Patrick Kane (123).



Nu toppar Malkin slutspelets poängliga, tätt följd av Crosby. När nu lagkamraterna går för andra raka titeln – och en fin liten notis i historieböckerna – blir den interna kampen en av finalseriens mest spännande dueller. Hur svarar till exempel Malkin om Crosby lyckas växla upp till en ny nivå?

0 KOMMENTARER 124 VISNINGAR 0 KOMMENTARER124 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-28 23:57:34 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-28 23:57:34

