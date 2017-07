Free agency-bloggen: Ryktessvep inför free agency

Klockan 18:00 öppnar portarna till free agency. SvenskaFans följer givetvis spektaklet.

FA 1994- all GMs called , FA 2017- 0 calls???? pic.twitter.com/7uLJm95CAB — Jaromir Jagr (@68Jagr) June 29, 2017

Numera får lagen diskutera med pending UFA:s veckan inför free agency, vilket leder till flertalet rykten – och mer eller mindre bekräftade deals – på förhand. Officiellt får lagen inte förhandla med spelarna förrän free agency öppnar, men givetvis sker det ändå – och har gjorts så i många år.Innan free agency öppnar klockan 18:00 har flera målvaktspjäser redan flyttat på sig. Steve Mason budade bort sig själv från Philadelphia och får istället ta ett – vad man får förmoda – mindre kontrakt i Winnipeg. Flyers ersätter honom med Brian Elliott, där man redan sägs vara överens om ett tvåårskontrakt värt $2,75 miljoner per säsong.I Jets har vi tidigare sett Ondrej Pavelec, men nu sägs tjecken hamna i New York Rangers. Ryan Miller ryktas flytta söderut till Anaheim, medan Jonathan Bernier landar hos Colorado.Kanske får vi se två ryssar lämna Montreal. Andrei Markov har spelat hela karriären i Canadiens och 38-åringen sägs nu kräva ett tvåårskontrakt värt $6 miljoner – något som Montreal verkar vara mindre sugna på, om man får tro rykten. Samtidigt ska man inte vara redo att erbjuda Alexander Radulov de 6-7 åren som ryssen sägs vilja ha och parterna ska vara långt ifrån varandra i förhandlingarna. Men vågar verkligen Montreal släppa båda två till marknaden?Calgary ser ut att vilja rusta upp inför säsongen och sägs nu gå efter Patrick Sharp, senast i Dallas, på free agency. Sharps ser dock ut att hamna i sitt tidigare lag Chicago. Stars i sin tur sägs vara ett alternativ för Justin Williams, där även Tampa Bay, New York Islanders, Carolina och Philadelphia har nämnts. Även Martin Hanzal kopplas samman med Dallas.I San José sitter två Sharks-ikoner på utgående kontrakt och såväl Joe Thornton som Patrick Marleau uppvaktas runt om i ligan. Bland annat sägs Toronto och New York Rangers gå efter Marleau, som också har ett tvåårskontrakt från San José på bordet. Flera lag ska vara sugna på Thornton – Los Angeles tros ligga bra till – men spekulationer säger också att Thornton förmodligen kan vänta ut polaren Marleaus beslut innan han bestämmer sig.Matt Duchenes vara eller inte vara i Colorado har varit en lång följetång, men kanske får den ett slut under helgen. Columbus och Nashville sägs ligga bäst till för honom, men även Carolina nämns som alternativ.Florida har gjort klart med Yevgeni Dadonov på ett treårskontrakt värt $4 miljoner per säsong – kanske gör det att Jaromir Jagr får söka sig till free agency?Panthers sägs även fortfarande undersöka en eventuell Jason Demers-trade.Vancouver försöker bli så slagkraftiga man kan och har fört diskussioner med flera pending UFA:s. Man ska vara nära såväl Michael Del Zotto som Sam Gagner och Anders Nilsson. De överväger även att chansa på Alexander Burmistrov. Vidare ska Trevor Daley ha bestämt sig för Detroit.Kevin Shattenkirk är ett av de största namnen på free agency, men det cirkulerar relativt få rykten om honom. Buffalo sades vara ett alternativ, men efter Marco Scandella-traden sägs Sabres intresse ha svalnat. New Jersey förväntas gå hårt efter honom och New York Rangers är alltjämt ett alternativ. Även Toronto, Vegas och Tampa Bay har nämnts. Lightning förväntas också ha gjort klart med Dan Girardi, som köptes ut av Rangers häromdagen.