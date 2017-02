NHL-bloggen: Gör Vermette rätt som överklagar?

Sixten Funquist, Andreas Johnsson och Niclas Viberg bloggar om världens bästa liga.

Först och främst: alla domare ska skyddas, nästan så att det går till överdrift. Det kan man inte understryka nog. All form av våld mot domarna ska resultera i hårda reprimander.NHL har fastslagna standardbestraffningar när det kommer till attacker på domarna. Bedöms man ha för avsikt att skada domaren får man 20 matchers avstängning, medan bestraffningen halveras om man inte har haft för avsikt att skada domaren.Förra säsongen hade vi en uppmärksammad situation där Dennis Wideman gav sig på en domare och fick 20 matchers avstängning. I tisdags var det Antoine Vermettes tur.Efter en tekning – som Vermette ansåg gick felaktigt till – slog han linjedomaren Shandor Alphonso över bakbenet med klubban.Klicka på bilden för att se situationen.Vermette fick omgående en game misconduct och har nu fått en tio matcher lång avstängning – en avstängning som han har för avsikt att överklaga.Så hur ska man nu förhålla sig till Vermette? Å ena sidan är det ett förkastligt beteende, men å andra sidan är det inte heller helt orimligt att överklaga.Till att börja med ska så klart domarna skyddas. Blir de påhoppade – verbalt eller fysiskt – är det på sin plats med en lång avstängning och spelarna borde ha så pass mycket självinsikt att de tar emot bestraffningen under tystnad.Men det finns så klart en twist eller två.Wideman överklagade sin avstängning och fick den halverad. Nu hade han redan hunnit sitta av 19 matcher, så det hade ingen större verkan än att hans böter betalades tillbaka. Men om en crosschecking bakifrån, som resulterar i hjärnskakning och utdragna problem, i slutändan resulterar i tio matchers avstängning… är det då rimligt att ett lättare slag över låret ger samma bestraffning?Det är svårt att jämföra situationer mellan spelare-spelare och spelare-domare, men häromdagen såg vi Gustav Nyquist slå Jared Spurgeon i ansiktet med sin klubba. Han träffade strax under Spurgeons öga och situationen är så klart väldigt allvarlig.Men NHL fortsätter att inte ta sina avstängningar på allvar och gav Nyquist sex matchers avstängning.En situation där du slår någon i ansiktet med din klubba bedöms alltså vara mindre farlig än en situation där du delar ut en lätt klapp på låret. Det är, som sagt, svårt att jämföra situationerna då en domare är involverad i den ena – men med det i bakhuvudet är det inte helt orimligt att Vermette överklagar.Personligen tycker jag att det är direkt dåligt av Vermette att överklaga. Men hela problematiken grundar sig i det orimliga systemet som finns och att NHL vägrar dela ut kännbara bestraffningar. Så länge man fortsätter att nonchalera sina disciplinära åtgärder kommer de olika bestraffningsskalorna att klinga i otakt.