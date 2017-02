NHL-bloggen: Hinner Tampa Bay resa sig?

Sixten Funquist, Andreas Johnsson och Niclas Viberg bloggar om världens bästa liga.

Tampa Bay har haft problem en längre tid och i dag hittar vi dem längst ner i Eastern Conference. Man har vacklat titt som tätt, men alla har egentligen bara väntat på att Lightning skulle få ordning på spelet och börja klättra upp på slutspelsplatserna.”Det är gott om tid, man kommer reda ut det här”, har det sagts.Laget är, trots allt, starkt. Men nu börjar tiden bli knapp. Det återstår 30-talet matcher för ligans lag och trade deadline är tre veckor bort.Visst har man bara sex poäng upp till slutspel, men det är också många lag man behöver ta sig förbi. Har Tampa verkligen råd att bara avvakta och vänta in en eventuell formtopp – något man nu har väntat på i veckor, eller kanske månader.Sedan en fyra matcher lång segersvit i november har man bara lyckats vinna två raka matcher vid ett tillfälle. På den här sidan årsskiftet har man gått 4-9-2.Tampa Bay har plågats av skadeproblem den här säsongen. Steven Stamkos har varit borta sedan november på grund av en knäskada. Även Ryan Callahan, Anton Strålman, Jonathan Drouin, Ondrej Palat, Nikita Kucherov, Brayden Point och Ben Bishop har missat ett gäng matcher. Men trots det är Tampa inte det mest skadedrabbade laget i ligan. 13 lag har nämligen högre man-games lost än Tampa.Inför säsongen skulle nog de flesta ha hållit med om att Lightning har en trupp som borde kunna hantera skador. Så vad beror de svaga insatserna på?Om vi börjar längst bak så har målvaktsspelet tillhört ligans bottenskikt. Andrei Vasilevskiy räddningsprocent i 5-mot-5-spelet (91,14) är snäppet sämre än Ben Bishops (91,85) och det är bara sex lag som har fått en sämre räddningsprocent från sina målvakter. För såväl Vasilevskiy som Bishop innebär det klart sämre prestationer än tidigare säsonger.Just målvaktssituationen är en intressant fråga i Tampa. Bishop har ett utgående kontrakt och man lär inte vara intresserade av att tappa honom utan ersättning. Arvtagaren Vasilevskiy har däremot inte övertygat så kanske behöver man trots allt behålla Bishop säsongen ut?Men Bishop är samtidigt Tampas största tillgång på trade-marknaden. Som vanligt lär några lag vara på målvaktsjakt, antingen med kort- eller långsiktiga mål, och även om Bishops säsong är halvdan lär hans namn och status fortfarande locka.Så offrar man Bishop – och går mot ”den trygga veteranen”-resonemanget – för att förstärka exempelvis försvaret, som man ryktas vilja göra? Och har verkligen Tampa Bay råd att ta in ännu en dyr försvarare med tanke på att Tyler Johnson, Ondrej Palat och Jonathan Drouin alla har utgående kontrakt?Tampa är i ett win-now mode. Rimligtvis bör man alltså gå för det även den här säsongen, trots det prekära tabelläget. Så länge Nikita Kucherov fortfarande sitter på ett finfint kontrakt och ovan nämnda RFA-trio spelar billigt kan man alltså argumentera för att Tampa bör satsa – speciellt som det här dessutom är den sista säsongen som Victor Hedman bara kostar $4 miljoner.Förmodligen är det här den sista säsongen innan Tampas fina lagbygge måste ruckas på grund av lönetaket. De flesta förhandstipsen målade garanterat upp Lightning som en fullskalig contender – och konstigt vore väl annat efter en Stanley Cup-final och en Conference-final de två senaste säsongerna.Så hur tacklar man de närmsta veckorna? Utöver en eventuell Bishop-trade kan vi nog utesluta att Tampa säljer av inför trade deadline. Så länge det finns hyggligt goda matematiska förutsättningar att ta sig till slutspel har Tampa investerat för mycket över tid för att inte ge sig själva chansen även den här säsongen.Man kan inte heller bara värva in förstärkningar. Ska någon komma in under lönetaket måste någon bort – och de alternativen är få. Kan man verkligen bli av med en Valtteri Filppula eller Jason Garrison utan att ta något tillbaka?Lyckas man inte få till en Bishop-trade – vill och vågar man ens det? – är det nog den här truppen som ska göra det för Tampa. Man har kvaliteterna för att kunna gå på en fin segersvit, men man har å andra sidan inte gjort det under säsongens första 53 matcher. Vad talar då för att man ska göra det under de 29 avslutande matcherna?Hinner Tampa Bay resa sig?