NHL-bloggen: Hur ska Dallas rädda säsongen?

Sixten Funquist, Andreas Johnsson och Niclas Viberg bloggar om världens bästa liga.

Inför säsongen hade Dallas stora förhoppningar på sig. Under Jim Nills ledning har man byggt upp något spännande och det här var säsongen som man skulle ta ännu ett kliv och utmana på allvar.Men inledningen blev tung och sedan dess har inte Dallas lyckats resa sig.Ibland används skadeproblem som lite väl generösa bortförklaringar, men i Stars fall var det högst legitimt. Nästan hela Dallas forwardscore – Jamie Benn, Jason Spezza, Patrick Sharp, Jiri Hudler och Cody Eakin – har alla haft mer eller mindre stora problem.Vi såg dessutom en John Klingberg som vi inte kände igen från de tidigare säsongerna, men allt efter hand har försvararen kommit igång igen.Men Stars problem kvarstår.Visst ligger man bara en poäng från den sista slutspelsplatsen och har bara fyra poäng upp till tredjeplatsen i Central Division… men Dallas står bara still. Blickar vi tillbaka på tabellen över de gångna månaderna harvar Stars mer eller mindre på samma plats.Det är enkelt att vara fördomsfull och slänga skit på målvaktsduon Antti Niemi och Kari Lehtonen. Skulle man inför säsongen ha pekat ut en svaghet i Stars vore målvaktspositionen det uppenbara valet, men det är inte burväktarna som har sänkt Dallas.Tittar vi på deras gemensamma räddningsprocent i 5-mot-5-spelet (93,06) landar Dallas på femte plats av ligans 30 lag. Jämför det med förra säsongens 27:e plats eller den näst sämsta noteringen 14/15.I deras enskilda statistik så överträffar såväl Lehtonen (93,54) som Niemi (92,40) namn som Tuukka Rask, Marc-Andre Fleury, Henrik Lundqvist och Corey Schneider. Faktum är att Lehtonen gör karriärens bästa säsong i den kategorin.Trots att Dallas har några av världens bästa forwards – Jamie Benn och Tyler Seguin är en fantastisk duo – är det istället offensiven som har hållit tillbaka laget.Förra säsongen gjorde Dallas flest mål i ligan. Man snittade 3,23 mål per match och hade en GF60, i 5-mot-5-spelet, på 2,46. Det var bäst respektive tredje bäst i ligan. Den här säsongen hittar vi Stars i mittenskiktet med 2,76 mål per match och 2,24 GF60.Benn och Seguin gör lite sämre säsonger nu – istället för att vara point-per-game-spelare ligger de strax under den gränsen. Men den skillnaden ska inte sänka ett lag.Vi noterar också att Dallas har ligans sämsta penalty killing (73,7). Förra säsongen landade man på plats tio (82,3). Det är en märkbar försämring som mycket väl kan spåras tillbaka till det faktum att tre av Dallas mest använda PK-spelare – Jason Demers, Alex Goligoski och Vernon Fiddler – inte längre är kvar. Men även Chicago, Pittsburgh och Montreal – tre av ligans största contenders – har svagt PK-spel, så kanske ska vi inte övervärdera den aspekten?Det är som sagt fullt legitimt att vifta bort Dallas problem och skylla på skadesituationen. Men borde det inte ha stabiliserats nu? Det är inte längre några anmärkningsvärda spelare som saknas – och nu står Jim Nill inför en intressant situation.Ska han luta sig tillbaka, ha is i magen och hoppas att det ordnar upp sig? Eller ska han spetsa till någon av lagdelarna för att försöka lyfta sitt Stars? För inte ger man väl upp och börjar sälja av?Ett missat slutspel är inte någon monumental skandal – Central är som bekant en jobbig division – men det är en rejäl missräkning. Förra säsongen tog man hem Western Conference och var NHL:s näst bästa lag. Att i alla fall ta sig till slutspel borde trots allt vara ett grundkrav.Man tappade två framträdande försvarare över sommaren, men man ville samtidigt släppa fram sina egna unga förmågor – en svår balansgång när man vill vara så slagkraftiga som möjligt, och inte blir det enklare med skadesituationen. Kanske går Nill efter en försvarare? Eller försöker han boosta sin forwardsbesättning? Kanske litar man fortfarande inte fullt ut på Lehtonen/Niemi?Hur ska Dallas rädda säsongen?