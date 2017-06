Mock draft 2017 - Plats 10-6

SvenskaFans presenterar 2017 års NHL-draft med årets största talanger i en så kallad mock draft.

Den årliga NHL-draften har nästan blivit en lika stor klassiker under midsommar som sill, nubbe och blomsterkransar. Under fredagen går den första rundan av stapeln i Chicago och SvenskaFans presenterar 31 spelare som har stora möjligheter att bli morgondagens stjärnor i en mock draft. Det har blivit dags för platserna 10-6



#10 – Florida Panthers



Eeli Tolvanen, LW, Sioux City Musketeers, Finland



[52 matcher] [30 mål] [24 assist] [+18] [26 PIM]

Längd/vikt: 179 cm/82 kg

Liknar: Tomas Tatar

Framtid: Dödlig sniper, topp nio



Efter att ha tagit ett stort steg framåt under säsongen 2015-16, sköt Florida sig själva i foten under offseason med flertalet stora förändringar både på kontorsnivå samt på isen och tog sedermera två steg tillbaka under årets säsong. Huvudtränare Gerard Galant fick bära hundhuvud tidigt och sparkades, men en riktig spark i ändan fick Panthers ändå inte och säsongen blev inte mer än en stor besvikelse.



Detta kan vara en väldigt stor reach, bör sägas direkt. De flesta scouter och experter tror att finländaren Eeli Tolvanen mer här hemma bland de tidiga tjugovalen, men Florida är i stort behov av en målskytt till sin klubb och få spelare har ett bättre luktsinne för mål än just Eeli i årets draft. Eeli har ett extremt kraftfullt handledsskott som kommer att överlista mängder av målvakter i framtiden. Han har en förmåga att få sin klubba likna en magnet som pucken automatiskt fäster sig vid och arbetar sig ständigt till sig öppna ytor bakom ryggarna på motståndarförsvaret. Finländaren älskar pucken och får han den så släpper han inte gärna taget om den vilket kan driva medspelare och tränare galna.



Den någorlunda själviska instinkten, samt att spelet i defensiven nästintill är obefintligt på en dålig dag, gör att Eeli har en del saker att slipa på under de kommande åren. Det är en riktigt kittlande tanke på att se vad finländaren en dag hade kunnat komma att åstadkomma bredvid sin landsman Aleksander Barkov, men det är mer troligt att Eeli, som sagt, blir vald senare i draften.



Floridas talangpool:



I behov av: Centertalanger, målskyttar, tekniska ytterforwards, målvaktsdjup

Fem största talanger: Henrik Borgström, C; Ian McCoshen, D, Sam Montembeault, G; Jayce Hawryluk, C; Mike Downing, D

Tre senaste första val: Henrik Borgström, C, 2016; Lawson Crouse, LW, 2015; Aaron Ekblad, D, 2014



#9 – Detroit Red Wings



Elias Pettersson, C, Timrå IK, Sverige



[43 matcher] [19 mål] [22 assist] [+15] [14 PIM]

Längd/vikt: 188 cm/75 kg

Liknar: Henrik Zetterberg

Framtid: Speluppläggande tvåvägscenter, topp sex



Senaste gången Detroit Red Wings valde i topp tio i draften var 1991. Då fanns enbart 21 lag i ligan och Red Wings tingade Martin Lapointe som fick en ansenlig NHL-karriär med två Stanley Cup-ringar med klubben. Nu, 16 år senare, får Detroit återigen chansen att tinga en spelare med hög potential på en sällsynt tidig plats i draftens första runda. Detroit, som i år fick se sin svit på 25 raka år med slutspelshockey bruten, har mer eller mindre bekräftat att man kommer att välja en center med val nummer nio och det finns helt klart många potentiella kandidater att välja mellan.



Ett mindre drömscenario för Red Wings vore om Elias Pettersson fortfarande skulle finnas tillgänglig vid det nionde valet. Om inte Vancouver, vid val nummer fem, väljer svensken så finns det en mycket stor chans till att han faktiskt går otingad till det är Red Wings tur. Alla vet att Detroit älskar sina svenskar och när Henrik Zetterberg, en tidigare Timråhjälte, börjar närma sig karriärens brant vore det väl passande att drafta en annan Timråtalang i just Elias Pettersson. 18-årige Elias är en otrolig spännande spelare. Han beskrivs bäst som en tvåvägscenter med ett högt hockey-IQ som läser spelet väl i alla tre zoner, är säker med puck och otroligt duktig på att hitta sina medspelare med kreativa framspelningar, men speluppfattningen är nog den som sticker ut allra mest av svenskens egenskaper.



Trots att han inte är den störste spelaren i draften, spelar Elias med en aggressivitet och är inte rädd för att trycka dit sina motståndare. Om det spelet skall hålla även på nästa nivå, så är det vitalt att han arbetar på att få mer styrka, balans och uthållighet. Elias, som har gjort klart med Växjö inför nästa säsong, har ett antal år kvar på sig innan han är redo för NHL. Vilket passar perfekt för Detroit som aldrig kastar in sina ungdomar i hetluften utan att låta de spendera åtminstone ett eller två år i farmarlaget Grand Rapids. Frågan är om Elias kanske inte kan bli ett undantag?



Detroits talangpool:



I behov av: Spelskickliga centrar, fysiska forwards, tvåvägsförsvarare, målvaktstalanger

Fem största talanger: Evgeny Svechnikov, RW; Dennis Cholowski, D; Tyler Bertuzzi, LW; Vili Saarijärvi, D; Jared Coreau, G

Tre senaste första val: Dennis Cholowski, D, 2016; Evgeny Svechnikov, RW, 2015; Dylan Larkin, C, 2014



#8 – Buffalo Sabres



Owen Tippett, RW, Mississauga Steelheads, Kanada



[60 matcher] [44 mål] [31 assist] [+24] [36 PIM]

Längd/vikt: 188 cm/92 kg

Liknar: Phil Kessel

Framtid: Renodlad målskytt, topp sex



Som väntat fick huvudtränaren Dan Bylsma sparken några dagar efter att grundserien var färdigspelad och det stod klart att Buffalo återigen missat slutspelet. Desto mer överraskande var det att Sabres även valde att låta general managern Tim Murray packa ihop sina saker och lämna västra New York. In hämtades istället 41-årige Jason Botterill som tidigare varit assisterande general manager och tar med sig en Stanley Cup-ring till ett Buffalo som är desperata på att börja se positiva förbättringar i utvecklingen.



Sabres är i ett stort behov av att hitta en offensiv försvarare och lär säkert hålla tummarna för att en viss finländsk eller kanadensisk försvarare kommer att falla till det åttonde valet. Om inte en försvarare faller ner i knäet på GM Botterill, är Owen Tippett ett helt okej tröstpris. Owen anses vara draftens skickligaste målskytt och mest renodlade sniper. Kanadensaren fullkomligt exploderade offensivt i år när han ökade på poängskörden från 20 pinnar under sin rookiesäsong till imponerande 75 poäng för sitt Mississauga i år. Owen har en fin skridskoåkning med ett par explosiva första skär. Scouter nämner att Tippett har draftens bästa skott. Hans handledsskott är dödligt och kan leta sig in nätmaskorna ifrån långt avstånd. Kan Owen bara få lite bättre balans och styrka på skridskorna kommer han säkerligen kunna bli en hotande powerforward en dag i ligan.



Owen har under åren varit en säkerhetsrisk i den egna zonen, men scouter och experter nämner att det är något som sakteligen har förbättras under säsongen. Owen kan se aningen lat ut när pucken är fast i den egna zonen och han gör sällan särskilt mycket för att vinna tillbaka den ifrån sina motståndare. Om Buffalo får möjligheten att välja kanadensaren vid det åttonde valet hade det, inom några få år, varit otroligt spännande att se vad han kan hitta på flankerandes på Jack Eichels högersida. Vill sig allt väl, kan Owen säkerligen vara en 30-målsskytt en dag på NHL-nivå.



Buffalos talangpool:



I behov av: Offensiva försvarare, centerdjup, tekniska ytterforwards, målskyttar

Fem största talanger: Alexander Nylander, RW; Cal Petersen, G; Rasmus Asplund, C; Brendan Guhle, D; Hudson Fasching, RW

Tre senaste första val: Alexander Nylander, RW, 2016; Jack Eichel, C, 2015; Sam Reinhart, C, 2014



#7 – Arizona Coyotes



Cale Makar, D, Brooks Bandits, Kanada



[54 matcher] [24 mål] [51 assist] [+27] [18 PIM]

Längd/vikt: 180 cm/81 kg

Liknar: Justin Schultz

Framtid: Renodlad offensiv försvarare, PP-specialist, topp sex



Arizona har kanske ligans bredast offensiva arsenal bland sina prospects. Med spelare som Max Domi, Anthony Duclair, Dylan Strome, Christian Dvorak, Christian Fischer och Clayton Keller har klubben en stomme att bygga sitt lag omkring i offensiven. Vad som däremot behövs är talanger att fylla på i defensiven. Det finns två försvarare som sticker ut ifrån resten i årets draftkull och en av dem lär mycket väl finnas kvar på läktaren i United Center när det är dags för Coyotes att gå upp på scenen.



Cale Makar har blivit en av draftens mest kontroversiella spelare utan att ha gjort några som helst fel. Vissa scouter och experter älskar Cale och vad han bidrar med på isen, medan vissa andra inte kan se hans storhet eftersom han spelar i en liga som inte är professionell. Den diskussionen lämnar vi till nästa stycke. Cale är en renodlad offensiv försvarare med ett högt hockey-IQ. Han läser spelet otroligt väl, speciellt i offensiv zon, och har en härlig, explosiv skridskoåkning. Cale dominerade i AJHL med sitt Brooks Bandits när de tog hem ligan och han stod för imponerande 75 poäng på 54 matcher. Kanadensaren fick fria tyglar av sin tränare för att kunna åstadkomma maximalt offensivt och det är kritiskt att han paras ihop med en backkollega som kan täcka hemåt när Makar sticker iväg på sina offensiva turer flertalet gånger under matchen.



Frågan många ställer sig är dock om Cales storhet enbart är ett tecken på att han var en alldeles för bra spelare i en alldeles för dålig liga. Varför spelade han inte i den professionella juniorligan WHL i Kanada, utan i Alberta Junior Hockey League – en amatörliga? Cales poängskörd hade antagligen inte nått lika astronomiska siffror i det betydligt tuffare WHL där även hans stora brister i defensiven hade exponerats på ett betydligt mer framstående sätt. Makar har valt att gå collegevägen och har gjort klart med University of Massachusetts-Amherst inför nästa säsong. En annan legitim fråga att ställa om Makars storhet är varför han inte går till ett bättre collegelag än UMass – en skola som är mer känd för festlivet. Trots alla frågor man kan ställa sig om Cale, så går det inte att förneka att han är den bästa offensiva försvararen i draften och att det skall bli intressant att se hur högt – eller lågt – han kommer att bli vald i draften. Enligt TSN:s guru Bob McKenzie har ett NHL-lag Cale Makar så högt som etta på sin lista…



Arizonas talangpool:



I behov av: Tvåvägsförsvarere, puckförande försvarare, målskyttar, målvaktstalanger

Fem största talanger: Clayton Keller, C; Dylan Strome, C; Christian Fischer, RW; Christian Dvorak, C; Anthony DeAngelo, D

Tre senaste första val: Clayton Keller, C, 2016; Dylan Strome, C, 2015; Brendan Perlini, LW, 2014



#6 – Vegas Golden Knights



Casey Mittelstadt, C, Eden Praire High School, USA



[25 matcher] [21 mål] [43 assist] [+14] [64 PIM]

Längd/vikt: 185 cm/91 kg

Liknar: Joe Pavelski

Framtid: Kraftfull offensiv center, första kedjan



Alla hockeyfans världen över har väntat otåligt på expansionsdraften som i natt äntligen ägde rum och gav Vegas Golden Knights sin trupp som NHL:s 31:e lag någonsin. Även om Vegas ännu inte har tagit sina första skär på en NHL-is är ligan och dess fans spända på vad som komma skall. Kan hockey verkligen lyckas och överleva i den heta, pokerspelande partystaden? Frågorna är många. Svaren är fortfarande få. Vegas valde att plocka in vissa spelare andra klubbar försökte göra sig av med och fick mängder med draftval och talanger med på köpet. I årets draft har Vegas Golden Knights nu tolv val, varav tre stycken i den första rundan – en pangstart för en organisation att samla ihop mängder av talang inför de kommande åren.



Vid det sjätte valet kommer Golden Knights troligtvis välja en center som kommer att vara organisationens ansikte i förhoppningsvis många år framöver. En spelare som mycket väl kan placeras på vilken plats som helst mellan tre och åtta är Casey Mittelstadt. Amerikanen beskrivs bäst som en väldigt kraftfull center som spelar ett rivigt offensivt spel med en hög fart på skridskorna och kör nästintill över motståndarna om inte tillfälle ges att runda dem. Casey spelar ett dynamiskt tvåvägsspel och är användbar i matchens alla skeden, men är framförallt en offensiv kraft att räkna med i power play då han älskar att hålla i puck, men även har ett snabbt och kraftfullt handledsskott. Casey blev aningen omskriven under NHL:s draft combine för några veckor sedan då han inte klara av att göra en enda chin eller bänkpress under testerna. På isen talar däremot amerikanens offensiva arsenal sitt tydliga språk och han är utan några som helst tvivel en av draftens mest underhållande spelare att titta på.



Casey valde något annorlunda att lämna Green Bay i USHL mitt under brinnande säsong för att återvända till sitt högstadielag Eden Prairie. I sitt nygamla lag dominerade han totalt med 64 poäng på 25 matcher mot ett betydligt enklare motstånd och Casey blev utsedd till Mr. Hockey – ett pris som går till den bäste spelaren i högskolehockeyn i Minnesota. Till nästa säsong har Casey gjort klart med ett av de bästa collegelagen i landet – University of Minnesota. Om inte Golden Knights vill slänga in sitt nya franchisenamn direkt i hetluften vill säga.



Vegas talangpool:



I behov av: Förstärkningar på alla positioner

Fem största talanger: Alex Tuch, RW; Tomas Nosek, C; Brendan Leipsic, LW; Jake Bischoff, D; Reid Duke, RW

Tre senaste första val: -



