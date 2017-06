Mock draft 2017 - Plats 15-11

SvenskaFans presenterar 2017 års NHL-draft med årets största talanger i en så kallad mock draft.

NY Islanders talangpool:

Tampa Bays talangpool:

Winnipegs talangpool:

Carolinas talangpool:

Los Angeles talangpool:

Läs även:

Den årliga NHL -draften har nästan blivit en lika stor klassiker under midsommar som sill, nubbe och blomsterkransar. Under fredagen går den första rundan av stapeln i Chicago och SvenskaFans presenterar 31 spelare som har stora möjligheter att bli morgondagens stjärnor i en mock draft. Det har blivit dags att damma av platserna 15-11.[35 matcher] [1 mål] [5 assist] [+10] [2 PIM]179 cm/81 kgOffensiv försvarare, topp fyraSägas direkt bör att detta val verkar vara trejdat till Vegas Golden Knights eftersom general manager Garth Snow uppenbarligen fick en blackout i sista stund och lyckades lämna tre av sina bättre forwards och en försvarare oskyddade i expansionsdraften. Eftersom artikeln släpps innan Vegas får offentliggöra sina byten, räknar vi med i skrivande stund att draftvalet tillhör New York Islanders.De flesta experter är överens om att Islanders behöver söka efter en offensiv försvarare i årets draft och i första rundan finns det mängder med goda alternativ. En spelare som flugit under radarn över i stort sett hela säsongen är Erik Brännström. Den svenske offensive försvararen har vuxit ut till en personlig favorit hos undertecknad under året med sitt bländande sätt att läsa av spelet och snabbt ställa om från defensiv till full fart framåt. Erik är en modern försvarare som har en fin skridskoåkning, skapar målchanser med sitt giftiga handledsskott från blå och förmåga att styra och ställa i power play. Det som kan tala emot honom är dock hans storlek och styrka, men det bör inte vara några problem då betydligt mindre försvarare än honom själv har lyckats på NHL-nivå.Erik, som är en av de yngsta spelarna i årets draft, får inte mycket kärlek bland de stora scoutningbyråerna. ISS Hockey har tillexempel rankat svensken #41. Erik var kanske den bästa svenske spelaren i U-18 VM tidigare i våras när han stod för fem poäng på sju matcher och fick mängder av fina glosor. Det är en stor risk att Brännström kanske går utanför topp 20 och i sådana fall får laget som tingar honom en steal av modell större.*Det mesta tyder på att detta draftval har skickats till Vegas Golden Knights.Offensiva försvarare, målskyttar, centerdjup, ytterforwardsMathew Barzal, C; Ilya Sorokin, G; Josh Ho-Sang, RW; Ryan Pulock, D; Kieffer Bellows, LWKieffer Bellows, LW, 2016; Mathew Barzal, C, 2015; Michael Dal Colle, LW, 2014[8 matcher] [0 mål] [0 assist] [+1] [27 PIM]191 cm/89 kgRick NashSäsongen 2016/17 är något av en huvudvärk för Tampa Bay Lightning att försöka glömma direkt. Att Tampa missade slutspelet är kanske den största skrällen i år och bör betraktas som ett fiasko för en klubb som två år innan var i Stanley Cup-final och som många tippade kunde nå hela vägen i år. Visst, klubben drabbades av mängder med skador på stora spelare som hade motarbetat vilket lag som helst i ligan, men det går inte att förneka att Lightning är extremt besvikna på tabellpositioneringen.I dagens NHL ”belönas” man däremot om man har en mindre bra säsong med ett tidigare val i draften och Tampa kommer att få en sällsynt chans att välja en spännande spelare tidigt i första rundan. Klim Kostin är en av de mer spännande spelarna i årets draft som bör intressera Florida -klubben. Ryssen har inte fått många chanser att visa upp sig, då en axeloperation avslutade hans säsong tidigt i januari. Klim är dock en av de mest explosiva och tekniska spelarna i årets draftkull. Han är en renodlad offensiv spelare som släpper alla tankar på vad defensiv hockey heter så fort hans skridskoskenor nuddar isen. Han har en explosiv skridskoåkning, fina handleder och kan finta sig förbi motståndare med ögonen stängda. Klim är väldigt stark och älskar att gå rakt in på kassen trots att det betyder att han kommer att få stryk.Förutom spelet i defensiven är en av de negativa sidorna som kommer med Kostin att han är en humörspelare. Killen blir lätt uppretad och tar onödiga utvisningar, samt att han är något ojämn i sitt spel. Tampa Bay och Steve Yzerman är dock inte rädda för att välja ryssar i draften. I laget finns redan Nikita Kucherov, Andrey Vasilevsky och Vladislav Namestnikov, samt nyinhämtade Mikhail Sergachev plus några handfull ryska prospects i talangbanken. Får Klim en frisk säsong i KHL under den kommande säsongen kan killen komma att explodera utvecklingsmässigt och snart vara redo för NHL.Målvaktstalanger, defensiva försvarare, powerforwards, målskyttarTaylor Raddysh, RW; Libor Hajek, D; Antony Cirelli, C; Mitchell Stephens, C; Adam Erne, RWBrett Howden, RW, 2016; Anthony DeAngelo, D, 2014; Jonathan Drouin, LW, 2013[60 matcher] [19 mål] [42 assist] [+2] [34 PIM]188 cm/91 kgPuckförande tvåvägsförsvarare, första backparetIfjolårets draft var Winnipeg Jets de stora vinnarna då hockeygudarna belönade klubben med att vinna det andra draftvalet. Med det plockade man den blivande superstjärnan och dödlige snipern Patrik Laine. Finländaren var eld och lågor under sin debutsäsong i Nordamerika. Trots Patriks 36 fullträffar kunde Winnipeg inte nå slutspel för femte gången under sina sex säsonger sedan klubben omplacerades ifrån Atlanta. Fansens tålamod börjar tryta efter framgångar som inte nås, men tar man en titt bland alla prospects som Winnipeg har samlat på sig lär det inte dröja innan klubben snart är en kraft att räkna med.I sin andra säsong i WHL exploderade Juuso Välimäki offensivt. Finländaren nästan fördubblade sin poängskörd ifrån 32 poäng till 61 och slutade på en respektabel sjunde plats i försvararnas poängliga i WHL. Välimäki beskrivs som en av de främsta tvåvägsförsvararna i årets draft. Han får spela väldigt tunga minuter i Tri-City som litar på finländaren i matchens alla skeden. Juuso är en skicklig skridskoåkare som inte är rädd för att följa med upp i anfall och med hans fina rörlighet och hockey-IQ startar hans lags anfall ofta just igenom att han transporterar upp pucken i banan.Även om Juuso aldrig kommer att nå samma nivå som Drew Doughty en dag, nämner scouter att han ofta påminner om Kingsstjärnan i spelstilen. Winnipeg har det gott ställt på backlinjen. Josh Morrissey stod för en hederlig rookiesäsong i år och ser ut att kunna ha en god framtid i NHL, samt att klubben ifjol valde jätten Logan Stanley i första rundan som en dag mycket väl kan bli en defensiv pest för motståndare att möta. Lyckas man få lägga beslag på Juuso Välimäki dessutom kan vintrarna bli aningen varmare ute på den iskalla prärien i Manitoba.Offensiva försvarare, centerdjupKyle Connor, LW; Eric Comrie, G; Jack Roslovic, C; Logan Stanley, D; Brendan Lemiuex, LWLogan Stanley, D, 2016; Patrik Laine, LW, 2016; Jack Roslovic, C, 2015[65 matcher] [45 mål] [51 assist] [+51] [10 PIM]180 cm/83 kgJaden SchwartzRenodlad offensiv katalysator, PP-specialist, topp sexFör troligtvis den första gången i Carolina Hurricanes historia har man ett överflöd av talangfulla försvarare – både på NHL-nivå samt i talangpoolen. Noah Hanfin, Brett Pesce, Jaccob Slavin och Justin Faulk ser alla ut som veteraner på Carolinas blålinje, trots att de bara är mellan 20-25 år gamla. Lägg där till att tre stora försvarstalanger i Haydn Fleury, Jake Bean och Roland McKeown som står och knackar på dörren för att göra entré i NHL dessutom. Inte så konstigt nog nämns Carolina därför som en potential köpare till offensiv kraft under sommarens offseason när man kan göra sig av med en eller två backtalanger utan att de ska börja blöda – men känner vi general manager Ron Francis rätt lär han fortsätta på sin inslagna väg att bygga sitt lag kring draften istället.Det har höjts röster om att Carolina behöver bli tyngre och starkare i offensiven och visst stämmer det. Ifjol valde man powerforwarden Julien Gauthier i första rundan, men kanadensaren har troligtvis två, kanske rentav tre, år kvar innan han är redo för NHL. Det är just avsaknaden av testestoron som egentligen talar emot att Hurricanes väljer Nick Suzuki i årets draft. Om man däremot bortser från att Nick är relativt kortväxt NHL-mässigt mätt, så finns här en otrolig potential. Nick är en naturlig målskytt och en av draftens mest renodlade offensiva spelare. Han har ett härligt tryck i sin skridskoåkning, en bländande teknik och ett hockey-IQ så högt att det är en gåva. Nick hamnade på en fin fjärdeplats i skytteligan i OHL med sina 45 mål och femma i hela poängligan överlag, två ynka poäng bakom sin lagkamrat Petrus Palmu i Owen Sound Attack.Det som också kan tala emot att Hurricanes väljer Suzuki vid det tolfte valet är att klubben redan har några mindre spelare i Jeff Skinner , Teuvo Teravainen och Sebastian Aho. Men om Nick är kvar vid val nummer tolv anser undertecknad att han är den bästa spelaren draften har att erbjuda och att det vore ett stort misstag att inte välja kanadensaren. Det här är en spelare att hålla ett extra öga på i framtiden.Målskyttar, speluppläggande centrar, fysiska forwardsJake Bean, D; Julien Gauthier, RW; Haydn Fleury, D; Nick Roy, C; Aleksi Saarela, CJulien Gauthier, RW, 2016; Jake Bean, D, 2016; Noah Hanifin , D, 2015[41 matcher] [7 mål] [8 assist] [-2] [6 PIM]185 cm/76 kgDavid KrejciSpeluppläggande tvåvägscenter, topp nioEn annan klubb som hade en mindre smickrande säsong är Los Angeles Kings som stod för en missberäkning modell större när man inte kvalificerade sig för slutspelet. Huvuden fick rulla när både general manager Dean Lombardi och huvudtränaren Darryl Sutter , som lett klubben till två Stanley Cup-ringar, fick packa ihop och lämna södra Kalifornien. Med en ålderstigande trupp och inte mycket löneutrymme har den nye general managern Rob Blake ett tufft jobb framför sig att vända den kapsejsande skutan på rätt köl igen.Om Los Angeles behåller sitt elfte val blir det första gången på tre år som klubben har ett val i första rundan och enbart den tredje gången under de sex senaste åren. Kings har inte mycket som får sticker ut i stjärnpotential i talangbanken och sådant här tidigt val kommer säkerligen att ändra på det. Martin stod för en fin säsong i Kometa Brno i den tjeckiska högstaligan och registrerades för 15 poäng på 41 matcher. Necas är en speluppläggande center som älskar att ha pucken vid sin klubba och styra och ställa i spelet. Han är teknisk och läser spelet väl, framförallt som en speldirigent i power play.Martin har dock en relativt lång väg till NHL där han behöver arbeta på spelet i den egna zonen, samt spendera mycket tid i gymmet och bli starkare. Kings har en relativt gammal trupp och behöver föryngra sig och tillägga mycket talang till laget. En spelare som Martin Necas fyller många hål i Kings organisation då de blöder i talangbanken längs centerpositionen.Målskyttar, spelskickliga centrar, offensiva försvarare, tvåvägsförsvarare, målvaktstalangerKale Clauge, D; Adrian Kempe, LW; Alex Dergachev, C; Austin Wagner, LW; Mike Mersch, LWAdrian Kempe, LW, 2015; Tanner Pearson , RW, 2012; Derek Forbort, D, 2010###