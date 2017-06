Mock draft 2017 - Plats 20-16

SvenskaFans presenterar 2017 års NHL-draft med årets största talanger i en så kallad mock draft.

Den årliga NHL-draften har nästan blivit en lika stor klassiker under midsommar som sill, nubbe och blomsterkransar. Under fredagen går den första rundan av stapeln i Chicago och SvenskaFans presenterar 31 spelare som har stora möjligheter att bli morgondagens stjärnor i en mock draft. Idag är det dags för platserna 20-16.



###