Mock draft 2017 - Plats 25-21

Den årliga NHL -draften har nästan blivit en lika stor klassiker under midsommar som sill, nubbe och blomsterkransar. Under fredagen går den första rundan av stapeln i Chicago och SvenskaFans presenterar 31 spelare som har stora möjligheter att bli morgondagens stjärnor i en mock draft.Under gårdagen betades plats 31-26 av. Idag är det dags för plats 25-21.[62 matcher] [6 mål] [33 assist] [+14] [54 PIM]183 cm/73 kgTvåvägsförsvarare, topp fyraMontreal går in i en spännande off season. I dagarna var klubben delaktig i en riktig blockbuster när man trejdade bort sin supertalang Mikhail Sergachev till Tampa Bay i utbyte mot en framtida storstjärna i Jonathan Drouin. Att få in en spelare av Drouins kaliber kostar och det gjorde säkerligen ont i Marc Bergevin att släppa sin Sergachev som mycket väl kan vara en framtida tvåvägsförsvarare för första backparet. Tappet av Sergachev känns i talangbanken, men Canadiens har fortfarande två fina prospects i Victor Mete och Noah Juulsen som ser ut att utvecklas till två respektabla försvarare. Efter det är det aningen tunnt, så Montreal kan mycket väl tänkas vara ute efter en försvarare med sitt första val i årets draft.Pierre-Olivier, vars äldre bror Mathieu är tingad av Tampa Bay, är en tvåvägsförsvarare som tar ett väldigt stort ansvar i den defensiva zonen. Han är rörlig, följsam och spelar fysiskt framför den egna kassen. Joseph älskar att följa med upp i offensiven och har fått mycket speltid i numerärt överläge i ett väldigt starkt Charlottetown där han öst in poäng i just den spelformen. Trots att han inte är en relativt stor kille, är Joseph inte rädd för att smälla på motståndare som är betydligt större än honom själv och inte alls rädd för att gå in i sarghörnen och duellera om puck.Att Pierre-Olivier är född i provinsen Quebec och är fransktalande är något som Montreal givetvis tar som ett stort plus. Det är dock kritiskt att Joseph spenderar mycket tid på att förbättra sin fysik för att kunna ta nästa steg och slå sig in i NHL. Killen påminner väldigt mycket om P.K. Subban i både spelstil och utstrålning på och vid sidan av isen - blir Pierre-Olivier Joseph Subbans arvtagare i Bell Centre?Centerdjup, tekniska ytterforwards, försvarstalangerCharlie Lindgren, G; Noah Juulsen, D; Victor Mete, D; Mike McCarron, C; Nikita Scherbak, LWMikhail Sergachev, D, 2016; Noah Juulsen, D, 2015; Nikita Scherback, LW, 2014[35 matcher] [7 mål] [6 assist] [-8} [12 PIM]191 cm/84 kgNick BjugstadTvåvägscenter, kaptensmaterial, topp sexColumbus gjorde en helomvändning från 2015/16 till 16/17. Från att ha varit fjärde sämst i ligan slutade klubben under årets säsong fjärde bäst poängmässigt. En skräll modell större som gör att klubben i år får välja senare i första rundan än vad man själva säkerligen hade trott inför säsongen – ett angenämt problem dock då det visar tecken på att man tog stora kliv i rätt riktining.Ryan Poehling lämnade sitt ungdomslag ett år tidigare än vanligt för att söka sig till collegelivet. Anledningen var att få spela med sina två äldre tvillingbröder. Som minderårig hade Ryan en tuff första säsong mot spelare som var tre, fyra år äldre än honom själv och förpassades mest till fjärde kedjan. Centern visade dock prov på sin talang när han var en av de bättre spelarna för sitt USA i U-18 VM när amerikanerna tog hem guldet tidigare i våras. Ryan ses som en mer eller mindre komplett center. Han spelar ett ansvarsfullt tvåvägsspel, är inte rädd för fysiskt spel och checkar hårt över hela isen.Columbus är ett av de lagen som har draftat flitigast under de senaste fem åren med totalt åtta val i den första rundan, samt flertalet draftval i de två nästkommande rundorna. Det har gjort att Ohio-klubben sitter på en bred talangbank och har råd att vara tålmodiga med årets första val. Mycket rykten gör gällande att klubben är ute efter en tvåvägscenter med ledaregenskaper. Ryan Poehling eller Robert Thomas, samt Josh Norris som nämndes i den första delen ser mycket väl ut att kunna hamna i Blue Jackets om klubben får behålla detta val.*Det mesta tyder på att detta draftval har skickats till Vegas Golden KnightsSpelskickliga centrar, målvaktstalanger, puckförande försvararePierre-Luc Dubois, C; Oliver Björkstrand, RW; Vitaly Abramov, RW; Gabriel Carlsson, D; Sonny Milano, LWPierre-Luc Dubois, C, 2016; Zach Werenski, D, 2015; Sonny Milano, LW, 2014[35 matcher] [21 vinster] [0,927%] [2.11 GAA]193 cm/93 kgAtletisk förste målvaktFör tredje året i rad har Arizona Coyotes två val i draftens första runda vilket har lett till att man idag sitter på NHLs absolut bredaste talangbank – framförallt offensivt. Inom organisationen har ökenklubben offensiva supertalanger som Clayton Keller, Dylan Strome Christian Dvorak och Christian Fischer. Fyra spelare som alla kan sätta stora avtryck redan till nästa säsong på NHL-nivå. Vad Coyotes dock behöver addera till sin talangpool är målvakter och försvarare – något som de själva vet om och lär gå efter i årets draft.Väldigt många anser att man inte borde tinga en målvakt i draftens första runda eftersom de tar mycket längre tid på sig att utvecklas och att man helt enkelt inte kan förutspå hur bra de kommer att kunna bli. Årets draft är aningen svagare och då bör man kunna göra ett undantag. Jake Oettinger är en målvakt man kan göra ett undantag för. Amerikanen har storleken alla NHL-lag idag letar efter i en målvakt. Jake är, rörlig, atletisk och väldigt snabb i förflyttningarna. Han har en kvick plockhandske och framförallt ett starkt psyke. Många scouter nämner att han påminner väldigt mycket om Ben Bishop i sin spelstil.Jake storspelade i sin första collegesäsong i Boston College och var en av de bättre målvakterna i landet. Är redan nu tokgiven första målvakt för det amerikanska laget i junior-VM som går av stapeln i Buffalo till mellandagarna. Coyotes skickade iväg sin förste målvakt Mike Smith till Calgary häromdagen för att föryngra laget, men Jake kommer att behöva en hel del tid på sig, som de flesta målvakter, innan han är redo för spel i NHL. Men killen är helt klart en av de mest intressanta målvaktsnamnen på hockeyscenen idag.Tvåvägsförsvarare, målskyttar, målvaktstalangerClayton Keller, C; Dylan Strome, C; Christian Fischer, RW; Christian Dvorak, C; Anthony DeAngelo, DClayton Keller, C, 2016; Dylan Strome, C, 2015; Brendan Perlini, LW, 2014[65 matcher] [18 mål] [28 assist] [+22] [107 PIM]197 cm/97 kgColton ParaykoFysisk, defensiv försvarare, topp fyra3935 dagar. Nästan elva års lång väntan. Edmonton bröt äntligen sin långa, pinsamma svit utan slutspelshockey tidigare i vår och äntligen har de mörka molnen bytts ut mot solsken och fågelkvitter i norra Alberta. Visst, Oilers tog hem århundradets jackpot för två år sedan när man vann första valet och Connor McDavid , men det unga laget har utvecklats rejält under de två år som Todd McLellan har varit vid rodret och bör kunna ta ytterligare ett steg eller två under kommande säsong.McDavid, Jordan Eberle , Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins och Jesse Puljujärvi. Edmonton har en skrämmande offensiv. Med all respekt för Oscar Klefbom och Adam Larsson, Oilers behöver förstärka sin defensiv och lär säkerligen välja en försvarare vid det 22:a valet i årets draft. Nicolas Hague är en storväxt, elak försvarare som är säkerheten själv framför den egna buren. Nic är nästan två meter lång och väger nästintill 100kg, så inte konstigt nog är han inte direkt en balettdansös på skridskorna. Han har en absolut bomb till slagskott som kommer att användas flitigt i många år framöver i framförallt spel i numerärt överläge, samtidigt som att han kommer att logga tunga minuter när ledningar skall försvaras och i box play.Det är en mycket stor chans att Hague blir vald i topp 20. Rapporter gör gällande att Toronto är väldigt intresserade vid det 17:e valet. Nic har minst tre, kanske fyra, år kvar i juniorligan och AHL innan han är redo för den stora scenen, men Oilers har råd att vänta. Speciellt eftersom svenske Klefbom tog sådana stora kliv framåt i utvecklingen under säsongen.Puckförande försvarare, offensiva försvarare, målskyttar, målvakterJesse Puljujärvi, RW; Caleb Jones, D; Tyler Benson, LW; Laurent Brossoit, G; Ethan Bear, DJesse Puljujärvi, RW, 2016; Connor McDavid, C, 2015; Leon Draisaitl, C, 2014[65 matcher] [42 mål] [57 assist] [+14] [46 PIM]173 cm/72 kgJohnny GaudreauOffensiv trollkarl, PP-specialist topp sexNew York Rangers är ett av de lagen i ligan som litar allra mest på sina scouter än någon annan klubb. För första gången sedan 2012, då klubben valde Brady Skjei, går Rangers nu upp på scenen och gör ett val i första rundan. I fyra raka drafter har Manhattanklubben skickat bort sina första rundsval mot namnkunniga spelare för att försöka gå hela vägen till den åtråvärda Stanley Cup-pokalen, utan att lyckas. Många klubbar hade blött i talangpoolen utan så många första val, men Rangers scouter har förmågan att hitta guldkorn i draftens senare rundor och har visat prov på detta år efter år.Om Kailer Yamamoto hade varit tio centimeter längre och vägt tio kilo tyngre hade amerikanen utan tvekan kunnat slå sig in i topp tio i årets draft. Kailer är en offensiv katalysator som aldrig blir trött och lyfter ständigt sina kedjekamrater med sitt uppfinningsrika spel i offensiv zon. Hans handleder är snuskiga och kan jämföras med en viss Patrick Kane och lägg därtill en speluppfattning som är utöver det vanliga så är det inte svårt att första varför vissa scouter säger att Kailer inte får den uppmärksamhet han förtjänar. För det stora frågetecknet som gör att ytterforwarden inte får allt för stort strålkastarljus riktat på sig är storleken. Klarar han det betydligt tuffare NHL-spelet? Spelare som Johnny Gaudreau visar att det är möjligt, men det är otroligt viktigt för Yamamoto att bli starkare, både fysiskt och mentalt innan han är redo för den stora scenen.New York Rangers har, tack vare sin fina scoutning, trots allt en relativt fin talangpool med stort djup bland målvakter och försvarare. Däremot behöver man addera talang i offensiven. Kailer Yamamoto är ett riskfullt val, men om han en dag lyckas på NHL-nivå är hans tak otroligt högt och kan bli ett riktigt homerun-val.Talangfulla centrar, målskyttar, offensiva försvarare, ytterforwardsIgor Shesterkin, G; Ryan Graves, D; Sean Day, D; Adam Huska, G; Neal Pionk, DBrady Skjei, D, 2012; J.T. Miller, C, 2011; Dylan McIlrath, D, 2010