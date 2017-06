Mock draft 2017 - Plats 31-26

SvenskaFans presenterar 2017 års NHL-draft med årets största talanger i en så kallad mock draft.

Den årliga NHL -draften har nästan blivit en lika stor klassiker under midsommar som sill, nubbe och blomsterkransar. Under fredagen går den första rundan av stapeln i Chicago och SvenskaFans presenterar 31 spelare som har stora möjligheter att bli morgondagens stjärnor i en mock draft. Först ut plats 31-26.[71 matcher] [9 mål] [39 assist] [+14] [38 PIM]182 cm/77 kgOffensiv försvarare, PP-quarterback, topp sexTack vare Vegas Golden Knights intåg till NHL den kommande säsongen blir mästarna Pittsburgh Penguins det första laget någonsin att välja som nummer 31 i första rundan. Mycket snack under Penguins framfart igenom slutspelet, till en ny Stanley Cup-pokal för andra året i rad, var att lagets defensiv var alldeles för namnfattigt – speciellt när Kris Letang saknades på grund av skada. Därför har många röster hörts om att Pittsburgh är på jakt efter en backtalang med sitt första val.Henrik Jokiharju är till storleken en mindre, offensiv försvarare med ett härligt tryck i skridskoåkningen. Henri lämnade sitt Finland inför årets säsong och flyttade till storlaget Portland Winterhawks. Säsongen där inleddes något ojämnt, men tog fart när lagets stjärnförsvarare Caleb Jones försvann till junior-VM. Henri är en lysande power play-back som har ett gott öga för spelet och kan leverera precisa passningar. Hans skott är inte speciellt hårt, men tar sig förbi trafik vilket leder till att han hellre står för passningspoäng. Hans spel i den defensiva zonen är okej, men inte något som sticker ut och Henri behöver en mer defensivinriktad försvarare att paras ihop med.Årets draft är väldigt djup bland försvarare och mycket tyder på att Pittsburgh kommer att söka efter försvarare i årets draft, då det är ett stort behov i organisationen. Senaste gången de nyblivna mästarna valde en försvarare i första rundan av draften var 2014 i Philadelphia då man tingade finländske Olli Määttä med det 22:a valet. Många menar att Henri Jokiharju påminner väldigt mycket om just Määttä som trots sin unga ålder redan hunnit skaffa sig två Stanley Cup-ringar.Centerdjup, puckförande försvarare, fysiska forwardsTristan Jarry, G; Daniel Sprong, RW; Derrick Pouliot , D; Oskar Sundqvist, C; Filip Gustavsson, GKasperi Kapanen, RW, 2014; Olli Määttä, D, 2012; Derrick Pouliot, D, 2012[21 matcher] [3 mål] [5 assist] [+5] [8 PIM]184cm/77 kgOffensiv speluppläggare, topp sexNashville Predators har utan tvekan blivit ett av de bästa lagen i NHL att drafta och utveckla sina egna talanger under det senaste årtionden. Det är bara att titta på årets trupp som tog sig ända till Stanley Cup-finalen. Hela 17 spelare som krigade Pittsburgh till sex matcher i finalen var draftade av Nashville och har spenderat tid i klubbens farmarlag Milwaukee Admirals. En nästintill ofattbar siffra som pekar på att Nashville alltid låter sina talanger ta ett eller två extra år i AHL för att utvecklas till fullo för att sedan vara redo för den stora scenen.Undertecknad ser Alexei Lipanov som en av de mest underskattade spelarna i årets draftkull. Knappt någon av de stora scoutingsidorna tror att ryssen kommer att bli vald i första rundan, trots att talangen är så pass stor. Alexei är en väldigt hal spelare med en väldigt fin speluppfattning. Han har en härlig skridskoåkning och älskar att transportera upp pucken i banan. Han har inte det bästa skottet som vapen, men hans förmåga att dribbla sig förbi motståndare och spela fram sina lagkamrater är storartad. Alexei bildade en dödlig duo med supertalangen Andrei Svechnikov, som förväntas utmana Rasmus Dahlin om första valet 2018, i World Junior A Challenge med åtta poäng på fyra matcher när Ryssland tog hem bronset ifjol.Sägas bör, återigen, att Alexei är en stor talang som kommer att behöva en hel del år på sig att utvecklas. Styrkan och spelet i defensiven är inte välutvecklad, men de offensiva verktygen bör vara kittlande för många NHL-scouter att inte våga ta en chansning på. Mellan åren 2005-2013 valde Nashville inte en enda rysk spelare i draften, men har under de tre senaste draftåren plockat Vladislav Kamenev och Yakov Trenin som båda två ser ut att ha väldigt fina framtider inom Nashville – kan Alexei Lipanov bli den tredje ryska supertalangen för countryklubben?Målvaktsdjup, fysiska försvarare, tekniska ytterforwardsDante Fabbro, D; Vladislav Kamenev, C; Yakov Trenin, LW; Samuel Girard, D; Alexandre Carrier; DDante Fabbro, D, 2016; Kevin Fiala, LW, 2014; Seth Jones , D, 2013[66 matcher] [16 mål] [50 assist] [+41] [26 PIM]183 cm/85 kgDerek StepanSpeluppläggande center, topp sexDallas Stars stod för en extremt misslyckad säsong när man inte lyckades kvalificera sig för slutspel, trots att många experter pekade ut laget inför säsongen som ett av de lag som kunde nå Stanley Cup-finalen. Lite plåster på såren fick klubben när man vann det tredje draftvalet under draftlotteriet och fick flytta upp från det åttonde valet. Det här valet, nummer 29, fick klubben i Patrick Eaves-tredjen och för andra gången på fyra år har Texas-klubben två val i första rundan.I skrivande stund är det mängder med rykten om att Dallas kan tänka sig att byta bort sitt första val, nummer tre i draften, för att få hjälp i defensiven. Dallas har stora hål i sin talangpool i såväl på försvarssidan samt som i mitten av isen. Radek Faksa ser inte ut att bli mer än en respektabel tredje center och Jason Spezza blir inte yngre. Dallas lär säkerligen gå efter en center med val nummer 29 och en av de bästa tillgängliga är kanadensaren Robert Thomas – som mycket väl kan bli vald redan i topp 20. Thomas är en härlig speluppläggare som i år stod för 50 passningspoäng var näst bäst i ett London Knights som i år nådde finalen i OHL. Thomas är aningen svag, men har en härlig skridskoåkning och tar ett väldigt stort ansvar i spelet i defensiven och är alltid den spelaren som slängs ut först på isen av tränaren när utvisningar skall dödas.Spelare som fostrats i London Knights ges alltid en utmärkt utbildning och blir inskolade i NHL-tänket redan från dag ett i klubben. London koncentrerar väldigt mycket på mentalträning, samt att varje spelare skall vara fokuserade och ständigt arbeta hemåt och hjälpa till i defensiven. Robert Thomas är en lagspelare utav rang, som flera NHL-klubbar hade älskat att få lägga handskarna på.Målvaktsdjup, defensiva försvarare, puckförande försvarare, centerdjupDenis Gurianov, RW; Valeri Nichushkin, RW; Julius Honka, D; Riley Tufte, RW; Jason Dickinson, CRiley Tufte, RW, 2016; Denis Gurianov, RW, 2015; Julius Honka, D, 2014[67 matcher] [7 mål] [54 assist] [+53] [69 PIM]186 cm/83 kgTvåvägsförsvarare, PP-quarterback, topp fyraSäsongen 2016/17 var ett enormt kliv i rätt riktning för Ottawa Senators när man slog ut både Boston Bruins och New York Rangers, innan de kommande Stanley Cup-mästarna Pittsburgh Penguins blev numret för stora för det kanadensiska huvudstadslaget. En sådan succéartad säsong hade man knappts kunnat hoppas på inom organisationen och Senators får nu välja mycket senare i draften än vad de själva säkerligen hade trott i början av säsongen.Ottawas tränare Guy Boucher älskar sin defensivt inriktade hockey, med snabba omställningar. Conor Timmins hade varit klippt och skuren för Senators spelstil med sitt fina tvåvägsspel och höga hockey-IQ. När Conor valdes i fjärde rundan i OHL-draften av Sault Ste Marie var det ingen som trodde att han två år senare skulle kunna bli vald i första rundan i NHL. Det är idag högaktuellt. Conors första år i OHL lämnade mycket att önska, därför var det en mindre sensationell utveckling kanadensaren stod för under säsongen när han utökade sin poängskörd från 13 till 61 poäng. Conor är en rörlig tvåvägsförsvarare som gärna följer med upp i offensiven, men är även den som är först tillbaka och försvarar i den egna zonen med en fin positionering och en aktiv klubba.Framtiden i Ottawa är ljus, väldigt ljus. Klubben har under de senaste åren draftat väldigt bra och har många fina talanger. Den klarast lysande prospecten är tvåvägsförsvararen Thomas Chabot som ser ut som en kommande stjärna i ligan och bör vara i laguppställningen 2017/18. Får Ottawa chansen att tinga Conor Timmins kan man mäkta med en topp fyra bland försvararna med Erik Karlsson , Thomas Chabot, Cody Ceci och just Timmins inom några få år. Det hade satt skräck i många motståndarlag i framtiden.Målvaktstalanger, tekniska ytterforwards, målskyttarThomas Chabot, D; Colin White, C; Logan Brown, C; Filip Chlapik, C; Nick Paul, LWLogan Brown, C, 2016; Thomas Chabot, D, 2015; Colin White, C, 2015[61 matcher] [27 mål] [34 assist] [+18] [36 PIM]185 cm/87 kgMike FisherGrovjobbande tvåvägscenter, topp nioFör andra gången på sju år håller St Louis Blues två val i första rundan. I draften 2010 i Los Angeles stod Blues för en riktig knockout när man tingade både Vladmir Tarasenko och Jaden Schwartz i första rundan. Att man skall stå för en liknande smäll i årets första runda är i stort sett osannolikt, men Blues talangpool är i ett stort behov av en finslipning och två val i den första rundan kommer att ge organisationen ett stort ansiktslyft.Joshua Norris skriker karaktär ända ut i fingerspetsarna. Amerikanen beskrivs som en född ledare, som inte är speciellt flashig i sin spelstil, utan är alltid pålitlig i såväl offensiv som defensiven. Han sliter som ett djur i matchens alla skeden och är extremt vältränad vilket hans resultat i årets draft combine visade där han var bäst i hela tre tester. Josh hade intervjuer med 29 av 31 lag under draft combine och rykten gör gällande att Columbus är väldigt sugna på Norris med sitt 24:e val - om det inte redan är bortbytt till Vegas.Josh kommer aldrig att vara en poängmaskin i NHL, utan kanske inte blir mer än en pålitlig tvåvägscenter för tredje kedjan som kommer att logga tunga minuter i numerärt underläge och i matchens slutskeden när en ledning ska försvaras. Han kommer däremot att vara en tränares dröm att ha i laget då han alltid kämpar tills sista svettdroppen.Matchavgörande forwards, puckförande försvarare, checkingspelareIvan Barbashev, LW; Ville Husso, G; Vince Dunn, D; Tage Thompson, C; Jake Walman, DTage Thompson, C, 2016; Robby Fabbri, C, 2014; Jordan Schmaltz, D, 2012[41 matcher] [1 mål] [2 assist] [+5] [12 PIM]185 cm/85 kgMarc MethotFysisk, defensiv försvarare, topp fyraChicago, som säsong efter säsong ständigt står i caphelvetet, har fått förlita sig på sina scouter att hitta guldkorn i drafterna. Att man är ett av ligans bästa lag på att hitta spelare i de senare rundorna är det bara att titta tillbaka på de senare årens drafter för att bevisa. Ifjolårets draft hade Chicago inte något val i första rundan, men plockade det två amerikanerna Alex DeBrincat och Chad Krys i runda nummer två och båda ser ut att kunna bli två homerun-val av Blackhawks.Chicago är dock i stort behov av att addera en eller två större försvarstalanger. Finländske Urho Vaakanainen är precis det man letar efter om han finns kvar vid det 26:e valet, vill säga. Urho är en defensiv försvarare av rang. Han är stor, rörlig och inte lätt att flytta på. Han har en aktiv klubba och spelar fysiskt framför den egna kassen. Helt enkelt en dröm för en tränare att kasta in i matchens alla skeden. Urho lär aldrig bli en poänggörarare på NHL-nivå, men trots det har han vissa offensiva egenskaper där hans höga hockey-IQ främst sticker ut och förmågan att välja rätt tillfällen att följa med upp i offensiven.I skrivande stund är det fortfarande inte klart vem Chicago kommer att förlora i expansionsdraften till Vegas Golden Knights, men mycket tyder på att en eller två försvarare kommer att försvinna för att få utrymme mot lönetaket. Urho Vaakanainen har antagligen minst fyra, kanske fem, år kvar innan han är redo för spel i NHL, men framtiden är väldigt ljus för finländaren om han ges tid att få utvecklas i sin egna takt.Tvåvägsförsvarere, fysiska forwards, centerdjup, målvaktstalangerAlex DeBrincat, RW; Chad Krys, D; John Hayden, C; Tyler Motte, RW; Lucas Carlsson, DNick Schmaltz, C, 2014; Ryan Hartman, RW, 2013; Teuvo Teravainen, C, 2012