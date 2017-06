Mock draft 2017 - Plats 5-1

SvenskaFans presenterar 2017 års NHL-draft med årets största talanger i en så kallad mock draft.

Den årliga NHL-draften har nästan blivit en lika stor klassiker under midsommar som sill, nubbe och blomsterkransar. Under fredagen går den första rundan av stapeln i Chicago och SvenskaFans presenterar 31 spelare som har stora möjligheter att bli morgondagens stjärnor i en mock draft. I sista delen betas platserna fem till ett av.



#5 – Vancouver Canucks



Cody Glass, C, Portland Winterhawks, Kanada



[69 matcher] [32 mål] [62 assist] [+31] [36 PIM]

Längd/vikt: 188 cm/81 kg

Liknar: Kyle Turris

Framtid: Dynamisk speluppläggande center, topp sex



För det andra året i rad hackade sig Vancouver Canucks fram i ligan och för andra året i rad får klubben även femte valet i draftens första runda. Ifjol draftade Canucks efter behov när man hoppade över Matt Tkachuk och istället valde den offensiva försvararen Olli Juolevi. I år kan man mycket väl slå två flugor i en smäll när man kan välja den bästa spelaren tillgänglig i Cody Glass, samt fylla ett stort behov i centerpositionen.



Cody stod för en magnifik säsong i Portland Winterhawks när han noterades för 94 poäng och landade på en fin sjunde plats i poängligan i WHL. Centern är en av de smartaste i årets draftkull och även en av de spelarna som kämpar mest över hela isen. Cody har ett imponerande driv och kraft i sin skridskoåkning och är en utmärkt transporterarare av pucken som gör sina lagkamrater bättre. Han är rörlig, hal och väldigt svår att ta pucken ifrån och är en speluppläggare av hög rang, samt att hans handledsskott är väldigt underskattat.



Vancouver behöver bli starkare och mer talangfulla längs mitten och vet om det. De har mängder med fina alternativ i Vilardi, Glass, Mittelstadt och Pettersson och lär åka hem från Chicago rakryggade med en fin prospect att vårda. Cody kommer troligtvis få en väldigt trevlig NHL-karriär, men behöver arbeta på sin styrka, balans och kan förbättra sina skills i tekningscirkeln. Lyckas han med det kan han mycket väl ta över efter Henrik Sedin en dag som Canucks första center.



Vancouvers talangpool:



I behov av: Speluppläggande centrar, målskyttar, offensiva försvarare, fysiska försvarare

Fem största talanger: Thatcher Demko, G; Brock Boeser, RW; Olli Juolevi, D; Adam Gaudette, C; Jake Virtanen, RW

Tre senaste första val: Olli Juolevi, D, 2016; Brock Boeser, RW, 2015; Jake Virtanen, RW, 2014



#4 – Colorado Avalanche



Miro Heiskanen, D, HIFK, Finland



[37 matcher] [5 mål] [5 assist] [-1] [4 PIM]

Längd/vikt: 184 cm/79 kg

Liknar: Cam Fowler

Framtid: Skridskoskicklig tvåvägsförsvarare, första backparet



Absolut ingenting gick rätt för Colorado Avalanche i år. Denverlaget stod för en nästintill patetisk säsong när man inte ens lyckades skrapa ihop 50 poäng – en skrattretande siffra. Colorado får nu välja i topp tio för den sjätte gången på de åtta senaste åren och måste träffa rätt med sitt draftval. Klubben är i ett extremt stort behov av försvarare och GM Joe Sakic lär hålla tummarna för att Miro Heiskanen finns kvar när det är dags för Colorado att välja vid det fjärde valet.



Miro Heiskanen anses vara draftens bästa back och det är enkelt att lista ut varför. Den gamle storspelaren Igor Larionov luftade sina tankar om finländaren i media och menar på att Miro tänker spelet likadant som Nicklas Lidström gjode när han var aktiv – en finare komplimang går antagligen inte att få som försvarare. Miro är en säker, tvåvägsförsvarare som är en väldigt duktig skridskoåkare. Han läser spelet väl i alla zoner och är pålitlig såväl offensivt som defensivt. Miro spelar ett säkert och enkelt spel utan att stressa upp sig när han sätts under tryck – kort och gott en nästintill komplett försvarare. Han spelar inte speciellt fysisk hockey, utan utmanövererar sina motsåndare med rätt positionering, kvicka fötter samt en aktiv klubba.



Miro stod ut i U-18 VM tidigare i våras när han producerade tolv poäng på sju matcher och blev utsedd till turneringens bästa försvarare. Miro, som ännu inte hunnit fylla 18 år, ser ut att bli en storback en dag i ligan, men lär fortfarande vara ett eller två år bort. Finländaren fick stort förtroende i den finländska ligan under säsongen och bör kunna explodera i utvecklingen i år.



Colorados talangpool:



I behov av: Offensiva försvarare, tvåvägsförsvarare, målskyttar, tekniska ytterforwards, målvaktsdjup

Fem största talanger: Tyson Jost, C; J.T. Compher, C; Spencer Martin, G; A.J. Greer, LW; Will Butcher, D

Tre senaste första val: Tyson Jost, C, 2016; Mikko Rantanen, RW, 2015; Conner Bleackley, C, 2014



#3 – Dallas Stars



Gabriel Vilardi, C, Windsor Spitfires, Kanada



[49 matcher] [29 mål] [32 assist] [+13] [12 PIM]

Längd/vikt: 188 cm/87 kg

Liknar: Leon Draisaitl

Framtid: Speluppläggande centertank, första kedjan



Media menar på att det är en hög sannolikhet att detta val kommer att bli trejdat innan draften äger rum. Dallas anser sig vara i ett vinna-nu-läge och söker givetvis efter en danspartner att bjuda upp till trejdsnack. Om GM Jim Nill däremot bestämmer sig för att hålla kvar det tredje draftvalet kommer Texasklubben att få en fin talang som inom två, tre år kommer att kunna sätta stora avtryck i ligan. Många menar på att man behöver hitta en ny tvåvägsförsvarare, men har Stars råd att vänta på en ung försvarare skall hinna spela till sig rutin och utvecklas?



Jason Spezza är smyggammal och blir inte yngre ju mer klockan tickar, därför vore Gabriel Vilardi ett exemplariskt val för Dallas vid det tredje valet. Kanadensaren avslutade precis en oerhört imponerande säsong där han kröntes till Memorial Cup-vinnare med sitt Windsor Spitfires. Gabriel fick ett stort ansvar på sina axlar, trots att han bara är 17 år gammal, och ledde laget med bravur igenom slutspelet. Tvåvägscentern assisterade på sex av Spitfires åtta sista mål i Memorial Cup och borde nästan ha krönts till den mest värdefulle spelaren. Vilardi är en stor, stark centertank som är lugn och samlad i alla situationer. Han älskar att transportera puck och är en mästare på att använda sin stora kroppshydda för att ta sig in rakt mot kassen. Hans skott är helt okej, men det är hans förmåga att slå kreativa passningar till sina lagkamrater som mest sticker ut med Gabriel på isen.



Gabriel är en av de yngre spelarna i årets draft och vissa tror att han kan vara redo för NHL-scenen redan till hösten. Det kanske vore ett aningen stort steg lite för fort för Vilardi, som troligtvis hade kunnat må bra av ytterligare ett år i Ontario Hockey League och finslipa på detaljer i det defensiva spelet. Men Gabriel är helt klart en spelare som går en spännande framtid till mötes och hade varit en utmärkt andra center i ett Stars som borde vara ett lag att räkna med till nästa säsong.



Dallas talangpool:



I behov av: Målvaktdsjup, defensiva försvarare, puckförande försvarare, centerdjup, tekniska ytterforwards

Fem största talanger: Denis Gurianov, RW; Valeri Nichushkin, RW; Julius Honka, D; Riley Tufte, RW; Jason Dickinson, C

Tre senaste förstaval: Riley Tufte, RW, 2016; Denis Gurianov, RW, 2015; Julius Honka, D, 2014



#2 – Philadelphia Flyers



Nolan Patrick, C, Brandon Wheat Kings, Kanada



[33 matcher] [20 mål] [26 assist] [+9] [36 PIM]

Längd/vikt: 191 cm/90 kg

Liknar: Ryan Getzlaf

Framtid: Komplett centertank, första kedjan



Ifjol var det Winnipeg Jets som fick hockeygudarnas stora belöning genom att flytta upp flertalet platser i draftordningen till val nummer två – i år var Philadelphia Flyers klubben som belönades. Flyers, som var lite av en besvikelse under säsongen när man inte lyckades kvalificera sig för slutspelet, har det extremt gott ställt på försvarssidan när man tittar in i deras talangbank. Att klubben blev skänkta det andra valet i årets draft var mer eller mindre det bästa som kunde hända organisationen som nu kommer att få addera en framtida superstjärna och fylla ett väldigt stort behov på centerplatsen efter Claude Giroux.



Philadelphias lagledning har kanske det enklaste jobbet av de alla i årets första runda. De slipper att välja mellan Nico eller Nolan och kan helt enkelt slänga upp fötterna på bordet, slappna av och välja den spelaren som Devils ratar med första valet. Om det blir Nolan Patrick, lär säkert general manger Ron Hextall bli lite extra glad då han är född och uppvuxen i Brandon, samt att han själv spelade sin juniorhockey i samma lag. Nolan var rankad att bli den första spelaren vald i årets draft under i stort sett hela säsongen, men skador och ett fint år av en viss schweizisk spelare har fått Nolan att bli utmanad. Kanadensaren anses mer eller mindre vara en komplett center. Han har storleken som NHL-klubbar älskar att ha mitten. Nolan är stark, har en kraftfull skridskoåkning, läser spelet otroligt väl och kan lika gärna göra mål själv som att sätta upp sina lagkamrater med kreativa framspelningar. Nolan dominerade ifjol Western Hockey League och stod för otroliga 102 poäng på 72 matcher som 16, 17 åring. Hans skott är välutvecklat, men det är hans speluppfattning och framspelningsförmåga som sticker ut allra mest med centern.



I år satte dock skadeproblem käppar i hjulet för Nolan som enbart kunde spela 33 matcher för Wheat Kings, vilket gjorde att han missade både junior-VM samt NHL prospect game. Både New Jersey och Philadelphia lät läkare göra tester på kanadensaren, men inga negativa nyheter har läckt ut i media om spelarens fysiska status. Nolan deltog till hundra procent under NHL draft combine för någon vecka sedan och säger sig själv vara i gott slag. Om skadeproblem nu ligger bakom Patrick, kommer han att ta en given plats i NHL till hösten. Om det blir i New Jersey Devils eller Philadelphia Flyers får vi vänta ytterligare några timmar att få reda på.



Philadelphias talangpool:



I behov av: Spelskickliga centrar, målskyttar, fysiska forwards

Fem största talanger: Travis Sanheim, D; Philippe Myers, D; Samuel Morin, D; Oskar Lindblom, RW; German Rubtsov; C

Tre senaste första val: German Rubtsov, C, 2016; Travis Konecny, RW, 2015; Ivan Provorov, D, 2015



#1 – New Jersey Devils



Nico Hischier, C, Halifax Mooseheads, Schweiz



[57 matcher] [38 mål] [48 assist] [+20] [24 PIM]

Längd/vikt: 184 cm/81 kg

Liknar: Matt Duchene

Framtid: Dynamisk offensiv spelfördelare, första kedjan



Undertecknad hade den stora äran att få stå och prata hockey under två kvällar med den förre detta NHL-veteranen och nuvarande assisterande general manager för New Jersey Tom Fitzgerald tidigare i vintras. Tom var i extas över vart Devils var på väg med en uppsjö av stora talanger, samt att klubben har elva val i 2017 års draft. Detta var innan Devils vann draftlotteriet och renderades första valet totalt. Tom har rätt. New Jersey har samlat på sig stoa framtidslöften som Pavel Zacha, Mike McLeod, Blake Speers och Nathan Bastian. Med första valet i årets draft får man nu en hörnsten att bygga sitt lag omkring och framtiden i New Jersey ser verkligen ljus ut.



Experter menar på att det inte har varit så jämnt mellan två spelare att gå etta och två sedan draften 1988 då Minnesota North Stars valde Mike Modano etta före Trevor Linden. Nolan Patrick inledde året som den bäst rankade spelaren, men många menar nu på att Nico Hischier har gått förbi som draftens bästa prospect. Schweizaren tog i år steget över atlanten för spel i Halifax Mooseheads och imponerade från första början. Nico är en extremt skicklig center med ett väldigt högt hockey-IQ, härlig fart på skridskorna och en puckbehandling som är utöver det vanliga – speciellt i toppfart. Nico älskar att ha pucken vid sin klubba och han är expert på att hitta öppna ytor åt sina lagkamrater att åka i och sen leverera precisa passningar. Hans kvicka skär och mod gör att han störtar rakt in på kassen och dansar sig förbi försvarare.



Nico bar det schweiziska juniorlaget i JVM tidigare i vintras och höll nästan på helt egen hand att slå ut USA i kvartsfinalen i en uppvisning som många menar på tillhör en av de bättre i junior-VM historien. Nico har potentialen till att bli en ledande toppcenter i ligan och New Jersey kan egentligen inte gå ner fel vägen varesig man väljer Hischier eller Nolan Patrick. Ingen av de båda klassas som franchisecentrar, men helt klart spelare som kommer att göra stora avtryck i ligan i många år framöver. Om Nico blir vald etta i draften eller inte återstår att se, men en sak är redan klar och det är att vi kommer att få se historia. Det högsta en schweizisk spelare tidigare har blivit draftad var på femte plats 2010 då New York Islanders tingade Nino Niederreiter femma.



New Jerseys talangpool:



I behov av: Målskyttar, fysiska forwards, tvåvägsförsvarare, målvaktdsjup

Fem största talanger: Mike McLeod, C; Steve Santini, D; Blake Speers, RW; Nathan Bastian, RW; John Quenville, C

Tre senaste första val: Mike McLeod, C, 2016; Pavel Zacha, C, 2015; John Quenneville, C, 2014



