New Jersey vann draftlotteriet

New Jersey väljer först i sommarens draft, följt av Philadelphia och Dallas.

Under lördagsnatten hölls årets draftlotteri – och det blev hela tre vinnare. New Jersey vann lotteriet och belönades med förstavalet. Därmed klättrade Devils från femteplatsen till förstaplatsen. De stora vinnarna var däremot Philadelphia, som klättrade från plats 13 till andraplatsen.



Dallas fyller sedan ut topp-3, efter att ha klättrat från åttondeplatsen. Därefter följer Colorado – som hade lotteriets bästa odds. Vancouver väljer femma medan nykomlingarna Vegas fick sjättevalet.



New Jersey förväntas välja antingen Nolan Patrick eller Nico Hischier med förstavalet.



---



Topp-15 i draften:



1. New Jersey

2. Philadelphia

3. Dallas

4. Colorado

5. Vancouver

6. Vegas

7. Arizona

8. Buffalo

9. Detroit

10. Florida

11. Los Angeles

12. Carolina

13. Winnipeg

14. Tampa Bay

15. NY Islanders



Resterande ordning fastställs efter slutspelet.

0 KOMMENTARER 132 VISNINGAR

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

