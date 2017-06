NHL Awards: McDavid tog storslam

Connor McDavid tog hem såväl Hart Trophy som Ted Lindsay Award.

Under natten hölls den årliga Awards-ceremonin i Las Vegas – och det blev en trevlig tillställning för Edmontons Connor McDavid.



Oilers stjärnskott tog först hem det prestigefulla priset Ted Lindsay Award, som delas ut till den bästa spelaren enligt spelarna själva. Han blev därmed den näst yngsta spelaren genom tiderna att vinna Ted Lindsay Award. Mot slutet av showen tilldelades han även Hart Trophy, som ligans mest värdefulla spelare.



Brent Burns lade beslag på Norris Trophy, som ligans bästa back, och Auston Matthews fick Calder Trophy, som årets rookie. Sergei Bobrovsky blev årets målvakt och tilldelades således Vezina Trophy.



---



Alla vinnarna:



Hart Trophy

(MVP under grundserien)



Vinnare: Connor McDavid, Edmonton



Övriga nominerade: Sergei Bobrovsky, Columbus och Sidney Crosby, Pittsburgh



---



Ted Lindsay Award

(Bästa spelaren enligt spelarna)



Vinnare: Connor McDavid, Edmonton



Övriga nominerade: Brent Burns, San José och Sidney Crosby, Pittsburgh



---



Norris Trophy

(Årets back)



Vinnare: Brent Burns, San José



Övriga nominerade: Victor Hedman, Tampa Bay och Erik Karlsson, Ottawa



---



Vezina Trophy

(Bästa målvakten)



Vinnare: Sergei Bobrovsky, Columbus



Övriga nominerade: Braden Holtby, Washington och Carey Price, Montreal



---



Calder Trophy

(Årets rookie)



Vinnare: Auston Matthews, Toronto



Övriga nominerade: Patrik Laine, Winnipeg och Zach Werenski, Columbus



---



Selke Trophy

(Årets bästa defensiva forward)



Vinnare: Patrice Bergeron, Boston



Övriga nominerade: Ryan Kesler, Anaheim och Mikko Koivu, Minnesota



---



Bill Masterton Memorial Trophy

(Spelaren som visar störst ihärdighet, sportsmannaanda och engagemang)



Vinnare: Craig Anderson, Ottawa



Övriga nominerade: Andrew Cogliano, Anaheim och Derek Ryan, Carolina



---



Lady Byng Memorial Trophy

(Största gentlemannen)



Vinnare: Johnny Gaudreau, Calgary



Övriga nominerade: Mikael Granlund, Minnesota och Vladimir Tarasenko, St. Louis



---



Jack Adams Award

(Årets coach)



Vinnare: John Tortorella, Columbus



Övriga nominerade: Mike Babcock, Toronto och Todd McLellan, Edmonton



---



GM of the year Award

(Årets bästa general manager)



Vinnare: David Poile, Nashville



Övriga nominerade: Peter Chiarelli, Edmonton och Pierre Dorion, Ottawa

