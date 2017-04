NHL-panelen inför slutspelet: ”Washington klara favoriter”

Tre skribenter vars lag missade slutspel säger sitt om Stanley Cup-slutspelet.

Slutspelet står runt hörnet och NHL-panelen säger sitt inför vårens höjdpunkt. Tre skribenter vars lag missade slutspel sätter tänderna i fem frågor.



Vilka är störst contenders? Kan Pittsburgh eller San José återvända till finalen? Vilket lag har störst chans på skräll? Vilken spelare ska man hålla ett extra öga på? Och vilka blir mästare?



Panelen:

Simon Strömberg, Florida

Emil Ullbrand, Carolina

Alexander Nilsson, Buffalo



###



NHL-panelen:



Vilka lag ser ni som slutspelets största contenders?



Simon Strömberg: Utslitet svar, men det kan verkligen gå hur som helst. Washington hade varit ett självklart svar om de inte hade varit... ja, Washington. Men måste nog svara dem ändå. Ryker Caps är det vidöppet i öst. I Western tror jag att Chicago går långt, kanske hela vägen till final. Skrällvarning på Blues också, som kan bli en obehaglig överraskning för Wild.



Emil Ullbrand: Det är svårt att bortse från Washington, med deras lag och deras grundserie i bakhuvudet. Det enda som inte ser bra ut är deras tidigare slutspel. Pittsburgh är alltid farliga med tanke på Crosby/Malkin, men Letangs skada kan slå hårt mot Pens. Från West känns det lite mer osäkert, Chicago har rutinen och har gjort en bra säsong lite i skymundan ändå. Wild/Preds/Blues har alla potentialen att gå en bit.



Alexander Nilsson: Man måste nog säga Chicago, Washington och Montreal ändå. Alla tre har sett riktigt bra ut under grundserien och har inte störts av några större skadebekymmer eller avbräck under slutskedet. Chicago har rutinen från att gå långt tidigare, jämfört med typ alla andra lag i väst. Washington kan ju inte ta sig förbi andra rundan, men nu händer det. Montreal har en fördelaktig lottning och tar sig enkelt till konferensfinal bara Price är hel. Därefter kan vad som helst hända när de ställs mot Washington.



---



De senaste åren har inget lag lyckats ta sig till final två år i rad. Har Pittsburgh eller San José vad som krävs för det?



Simon Strömberg: Innan Letangs skada hade jag sagt ja. Nu är jag inte lika säker. Crosby & co har fler Stanley Cup i sig, men kan de ta sig förbi Washington? Nja, jag tror det tar stopp hyfsat tidigt faktiskt. Sharks är väl i ungefär samma sits som ifjol, ett lag vi inte riktigt vet var vi har. Vägen till Conference-final känns inte lätt men överkomlig, men väl där blir det desto tuffare. Så nej, inget av lagen når final.



Emil Ullbrand: Pittsburgh är, som jag skrev i första frågan, alltid ett hot med deras stjärnspelare, men deras backuppsättning ser ganska suspekt ut utan Letang, och dessutom har de haft flertalet skador under säsongen på deras andra backar. San Jose har jag inte sett så mycket av, men det verkar ju som att Thornton ska vara fit for fight, vilket blir viktigt. Men jag tror varken Pittsburgh eller San Jose tar sig till final i år.



Alexander Nilsson: Svar nej. Eller jag hoppas inte det. Även om det vore kul med en cup till Bröderna Skägg i San Jose så tror jag inte att det håller hela vägen fram denna säsong. Orkar Pittsburgh städa bort skadefrånvaron från Letang? Det känns som att det krävs riktiga monsterinsatser från Crosby och Murray för att det ska gå vägen och jag är inte säker att de får till det denna vår. Det kan däremot bli en kul matchserie mot Columbus nu när Blue Jackets är ett vettigt lag jämfört med tidigare år då lagen mötts.



---



Vilket lag har störst chans att stå för en skräll?



Simon Strömberg: Edmonton och Calgary. Båda har god chans mot sina respektive motstånd i första rundan och i nästa steg skulle de möta varandra. Det lag som tar sig till Conference-final har stått för en skräll, även om det sannolikt tar stopp där. Störst skrällchans på Stanley Cup? Då får det nog vara Columbus, som i så fall haft den klart tuffaste vägen till cupen.



Emil Ullbrand: Dark horse för mig blir Edmonton. Första slutspelet sen 2006, och de kommer gå på mycket energi. Ett lag med Connor McDavid kommer alltid kunna utmana, sen har de bra support bakom honom. Försvaret är stabilt utan några spelare som sticker ut, sen har Cam Talbot överraskat mig den här säsongen och spelat mycket bra. Kan han hitta en formtopp under den närmsta månaden kan de gå långt. Jag har tippat Oilers i final.



Alexander Nilsson: Man måste väl, tyvärr, säga Edmonton Oilers. Ingen vet vad Connor McDavid kan ställa till med för jäkelskap i hans första slutspel. Jag ser ju inte gärna att Oilers får framgångar, förlåt Anton Lander, men jag tror att om det är något lag som kan stå för en skräll i någon form så är det just Edmonton. De har också bra statistik mot möjliga motstånd i omgång ett och två.



---



Vilken spelare ska man hålla ett litet extra öga på under förstarundan?



Simon Strömberg: Givna svaret är väl McDavid eller Torontos ynglingar, men jag väljer nog Jonathan Toews. Fansen hävdar att han fortfarande är en toppspelare som är bäst när det gäller och skulle han göra ett grymt slutspel (och lyfta bucklan för fjärde gången) hade det varit en häftig vändning.



Emil Ullbrand: Det är ju svårt att inte säga McDavid här. Maken till snabbhet och skicklighet kombinerat. Sedan har jag alltid gillat Tarasenko, en spelare byggd som en tank och med ett hejdundrande skott. Ron Hainsey bör också nämnas, som efter över 900 grundseriematcher nu gör sin första slutspelsmatch i karriären. Lycka till Ronster!



Alexander Nilsson: Connor McDavid som sagt. Patrick Kane är alltid bra. Men sedan målvaktsmatchen mellan Carey Price och Henrik Lundqvist tror jag kan bli något i hästväg. Om båda har prickat formen in i slutspelet kan det bli nog så roligt som ett offensivt kalas som det nog kan bli mellan Washington och Toronto där Auston Matthews och Nylander går upp mot Ovie och Bäckström.



---



Vilka blir mästare?



Simon Strömberg: Nä, men man måste väl ändå säga Washington? Jag blundar för deras historia och kikar bara på vad de presterat i år, vilken väg de har till cupen och deras spelarmaterial. Då är Caps klara favoriter.



Emil Ullbrand: Jag har tippat Washington, för att de har bäst trupp och haft den bästa säsongen. Det har ju inte hjälpt tidigare, men någon gång måste det funka, right? Åttonde gången gillt eller något sånt?



Alexander Nilsson: Enligt min bracket blir det Chicago så det får man ju backa upp här. Jag tror att de får Washington som finalmotståndare och då tror jag att något så tråkigt som meriter från tidigare finaler avgör. Det känns också som att Chicago har fler spelare som kan avgöra när det väl hettar till jämfört med Washington, och då tänker jag inte bara på forwardssidan utan jag håller backsidan i Blackhawks som den starkare. Målvaktssidan är väl Holtby den bättre just nu, men i slutspel?

0 KOMMENTARER 176 VISNINGAR 0 KOMMENTARER176 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-04-11 22:30:03 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-04-11 22:30:03

ANNONS:

Fler artiklar om NHL

NHL

2017-04-11 22:30:03

NHL

2017-04-11 15:35:22

NHL

2017-04-11 12:47:14

NHL

2017-04-11 12:26:11

NHL

2017-04-03 21:58:27

NHL

2017-03-17 17:00:31

NHL

2017-03-06 22:10:00

NHL

2017-03-01 21:25:00

NHL

2017-02-28 15:20:00

NHL

2017-02-26 00:42:00

ANNONS:

Tre skribenter vars lag missade slutspel säger sitt om Stanley Cup-slutspelet.St. Louis Blues går in i slutspelet med ett återvunnet självförtroende och en formkurva som pekar, snudd på spikrakt, uppåt. Mötet med Minnesota Wild kommer att vara laddat med en hel del känslor. Revansch från slutspelet 15/16 finns att utkräva samtidigt som Blues nye huvudtränare Mike Yeo återvänder till Minnesota, klubben han ledde innan han lockades över till St. Louis. Wilds svaga form pekar på att de kommer att få det tufft när den blåa maskinen återigen har hostat igång.Fjolårets väg till titeln var långt ifrån enkel för Pittsburgh och sett till motståndet så blir det knappast lättare i år. Columbus är ett avigt lag som Pittsburgh fått slita ordentligt mot för att slå. En stark offensiv ställs mot en stark defensiv i vad som på förhand ser ut som en ruggigt jämn serie.Kan Ottawa fortsätta att överträffa sina förväntningar?OS-hockeyn får spelas utan NHL-spelarnas medverkan.Årets trade deadline infaller den 1 mars klockan 21:00 – häng med när SvenskaFans rapporterar kring allt det senaste.Vilka spelare genererar mest intresse inför trade deadline?