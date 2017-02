NHL-bloggen: NHL vill utmana vetenskapen

Sixten Funquist, Andreas Johnsson och Niclas Viberg bloggar om världens bästa liga.

Våld mot huvudet kan leda till huvudskador. En tämligen logisk slutsats att dra.För alla utom NHL.Under en längre tid har NHL varit involverade i en stämning – en så kallad class-action lawsuit, eller grupprättegång på svenska – där tidigare spelare och deras familjer anklagar ligan för att ha dolt faran med huvudskador.Man kan ju tycka att spelarna själva borde ha gjort den kopplingen baserat på sunt förnuft, men nu sitter vi trots allt i ett läge där tidigare spelare har anklagat ligan för att nonchalera problemen – samtidigt som ligan fortsätter att göra just det.NHL vill så klart undvika att betala ut stora summor i ersättning.Därför ger man sig nu på vetenskapen och forskningen kring chronic traumatic encephalopathy – även kallat CTE, som är en degenerativ sjukdom som orsakar symtom liknande det vid Alzheimer, Parkinsons och demens.NHL har nämligen krävt ut information från Boston University och deras forskning kring CTE. Boston University har undersökt hjärnorna hos mer än 200 idrottare och har gjort ett banbrytande jobb. Men nu kräver alltså NHL att få ta del av materialet kring forskningen – för att kunna göra sina egna undersökningar, utredningar och slutsatser. Det skulle också innebära att Boston University, i alla fall tillfälligt, inte kan fortsätta sitt arbete med forskningen.En mer utförlig rapport kring Boston Universitys forskning och NHL:s krav kan läsas hos New York Times NHL tar strid mot vetenskapen och fortsätter alltså att nonchalera våld mot huvudet. Vi vet redan att man inte är villiga att ta krafttag mot huvudtacklingar och hjärnskakningar. Visst är ligans relativt nya concussion spotters ett steg i rätt riktning – men de tydligaste signalerna kommer trots allt från Department of Player Safety och deras avstängningar.Där fortsätter ligan att vifta undan huvudtacklingar som ett mindre problem och nöjer sig ofta med att bara dela ut någon eller några enstaka matchers avstängning. Eller så blundar man för tacklingarna helt och hållet.När standardbestraffningen i princip består av max en handfull matchers avstängning och några tiotusentals dollar skickar man inte direkt något avskräckande budskap till idrottare som spelar 82 matcher under grundserien och som i många fall tjänar någon eller några miljoner dollar.Kanske är vi helt enkelt fast i en ond cirkel? Skulle NHL och Department of Player Safety börja ta krafttag mot våld mot huvudet signalerar man i samma veva att det är ett problem – och signalerar man att våld mot huvudet är ett problem tar förmodligen ovan nämna stämning en ny twist. NHL kan helt enkelt inte erkänna att våld mot huvudet är ett problem och att våld mot huvudet kan resultera i hjärnskador.Oavsett hur man vrider och vänder på resonemanget kan man bara komma till en slutsats: ekonomiska anledningar gör att NHL inte tar sina spelares hälsa på allvar.Och det är förkastligt.