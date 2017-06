Nico Hischier till New Jersey med förstavalet – Philadelphia tog Nolan Patrick

Det blev Nico Hischier som gick till New Jersey med förstavalet.





Hischier, i QMJHL och Halifax Mooseheads den gångna säsongen, är en spelskicklig och skridskostark playmaker.



”Nico är en extremt skicklig center med ett väldigt högt hockey-IQ, härlig fart på skridskorna och en puckbehandling som är utöver det vanliga – speciellt i toppfart. Nico älskar att ha pucken vid sin klubba och han är expert på att hitta öppna ytor åt sina lagkamrater att åka i och sen leverera precisa passningar. Hans kvicka skär och mod gör att han störtar rakt in på kassen och dansar sig förbi försvarare”,



Med andravalet i draften lade Philadelphia beslag på Nolan Patrick. Kanadensaren kommer från en skadedrabbad säsong och såg sig passerad av Hischier på diverse rankningar först mot slutet. Han är en kraftfull tvåvägscenter och jämförs här och där med Ryan Getzlaf.



”Kanadensaren anses mer eller mindre vara en komplett center. Han har storleken som NHL-klubbar älskar att ha mitten. Nolan är stark, har en kraftfull skridskoåkning, läser spelet otroligt väl och kan lika gärna göra mål själv som att sätta upp sina lagkamrater med kreativa framspelningar. Nolan dominerade ifjol Western Hockey League och stod för otroliga 102 poäng på 72 matcher som 16, 17 åring. Hans skott är välutvecklat, men det är hans speluppfattning och framspelningsförmåga som sticker ut allra mest med centern”, låter Daniel Johanssons beskrivning.



Tredjevalet tillhörde Dallas – och precis som många rankningar hade förutspått tingades Miro Heiskanen av Dallas. Finländaren är en spelskicklig back som är duktig på att fylla på framåt.



”Miro Heiskanen anses vara draftens bästa back och det är enkelt att lista ut varför. Den gamle storspelaren Igor Larionov luftade sina tankar om finländaren i media och menar på att Miro tänker spelet likadant som Nicklas Lidström gjorde när han var aktiv – en finare komplimang går antagligen inte att få som försvarare. Miro är en säker, tvåvägsförsvarare som är en väldigt duktig skridskoåkare. Han läser spelet väl i alla zoner och är pålitlig såväl offensivt som defensivt. Miro spelar ett säkert och enkelt spel utan att stressa upp sig när han sätts under tryck – kort och gott en nästintill komplett försvarare. Han spelar inte speciellt fysisk hockey, utan utmanövrerar sina motståndare med rätt positionering, kvicka fötter samt en aktiv klubba”, säger Daniel Johansson om finländaren.



FÖLJ DRAFTEN VAL-FÖR-VAL HÄR Trots rykten om att New Jersey siktade in sig på en försvarare så blev det – som de flesta trots allt förutspådde – Nico Hischier som gick som etta i draften. Hischier skrev därmed in sig i historieböckerna som den högst draftade schweizaren någonsin.Hischier, i QMJHL och Halifax Mooseheads den gångna säsongen, är en spelskicklig och skridskostark playmaker.”Nico är en extremt skicklig center med ett väldigt högt hockey-IQ, härlig fart på skridskorna och en puckbehandling som är utöver det vanliga – speciellt i toppfart. Nico älskar att ha pucken vid sin klubba och han är expert på att hitta öppna ytor åt sina lagkamrater att åka i och sen leverera precisa passningar. Hans kvicka skär och mod gör att han störtar rakt in på kassen och dansar sig förbi försvarare”, skrev SvenskaFans Daniel Johansson om Hischier i sin mock draft Med andravalet i draften lade Philadelphia beslag på Nolan Patrick. Kanadensaren kommer från en skadedrabbad säsong och såg sig passerad av Hischier på diverse rankningar först mot slutet. Han är en kraftfull tvåvägscenter och jämförs här och där med Ryan Getzlaf.”Kanadensaren anses mer eller mindre vara en komplett center. Han har storleken som NHL-klubbar älskar att ha mitten. Nolan är stark, har en kraftfull skridskoåkning, läser spelet otroligt väl och kan lika gärna göra mål själv som att sätta upp sina lagkamrater med kreativa framspelningar. Nolan dominerade ifjol Western Hockey League och stod för otroliga 102 poäng på 72 matcher som 16, 17 åring. Hans skott är välutvecklat, men det är hans speluppfattning och framspelningsförmåga som sticker ut allra mest med centern”, låter Daniel Johanssons beskrivning.Tredjevalet tillhörde Dallas – och precis som många rankningar hade förutspått tingades Miro Heiskanen av Dallas. Finländaren är en spelskicklig back som är duktig på att fylla på framåt.”Miro Heiskanen anses vara draftens bästa back och det är enkelt att lista ut varför. Den gamle storspelaren Igor Larionov luftade sina tankar om finländaren i media och menar på att Miro tänker spelet likadant som Nicklas Lidström gjorde när han var aktiv – en finare komplimang går antagligen inte att få som försvarare. Miro är en säker, tvåvägsförsvarare som är en väldigt duktig skridskoåkare. Han läser spelet väl i alla zoner och är pålitlig såväl offensivt som defensivt. Miro spelar ett säkert och enkelt spel utan att stressa upp sig när han sätts under tryck – kort och gott en nästintill komplett försvarare. Han spelar inte speciellt fysisk hockey, utan utmanövrerar sina motståndare med rätt positionering, kvicka fötter samt en aktiv klubba”, säger Daniel Johansson om finländaren.

0 KOMMENTARER 84 VISNINGAR 0 KOMMENTARER84 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-06-24 01:31:00 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-06-24 01:31:00

ANNONS:

Fler artiklar om NHL

NHL

2017-06-24 01:31:00

NHL

2017-06-24 01:00:00

NHL

2017-06-23 23:30:00

NHL

2017-06-23 12:00:00

NHL

2017-06-22 12:00:00

NHL

2017-06-22 04:45:41

NHL

2017-06-21 15:04:00

NHL

2017-06-21 12:00:00

NHL

2017-06-20 12:00:00

NHL

2017-06-19 12:00:00

ANNONS:

Det blev Nico Hischier som gick till New Jersey med förstavalet.SvenskaFans och EliteProspects bevakar draften 2017 val-för-val. Häng med från klockan 01:00 under fredagsnatten.Följ med i SvenskaFans draft-bevakning under fredag och lördag.SvenskaFans presenterar 2017 års NHL-draft med årets största talanger i en så kallad mock draft.SvenskaFans presenterar 2017 års NHL-draft med årets största talanger i en så kallad mock draft.Connor McDavid tog hem såväl Hart Trophy som Ted Lindsay Award.Det kan bli ingenting. Och det kan bli fullständigt kaos. Ikväll offentliggörs de val som Vegas Golden Knights, NHL’s nyaste tillskott, har gjort, och efter det börjar cirkusen.SvenskaFans presenterar 2017 års NHL-draft med årets största talanger i en så kallad mock draft.SvenskaFans presenterar 2017 års NHL-draft med årets största talanger i en så kallad mock draft.SvenskaFans presenterar 2017 års NHL-draft med årets största talanger i en så kallad mock draft.