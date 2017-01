NHL-bloggen: Ovechkin – en av de största

Sixten Funquist, Andreas Johnsson och Niclas Viberg bloggar om världens bästa liga.

Det är alltid svårt att jämföra spelare från olika epoker. Hockeyn förändras och utvecklas, både på och utanför isen. Hur ger man till exempel en rättvis bild av Maurice Richard när man jämför honom med Brett Hull? Och hur gör man en rimlig jämförelse mellan Mike Bossy och Alexander Ovechkin?Richard, Hull och Bossy nämns alla som några av de största målskyttarna genom tiderna, men det är bara Hull som ens är på topp-20 i tidernas skytteliga. Bossy ligger strax utanför på plats 21 och på plats 30 hittar vi Richard.Mellan Bossy och Richard hittar vi Ovechkin – och givetvis ska han nämnas som en av de största målskyttarna genom tiderna.Under en era där det görs klart färre mål än under målskyttarnas glansdagar under 70- och 80-talet har Ovechkin tidernas sjätte bästa målsnitt. Han är bättre än Wayne Gretzky, Brett Hull och Maurice Richard, för att nämna några.Före Ovechkin hittar vi Pavel Bure, Mario Lemieux, Mike Bossy, Babe Dye och Cy Denneny – varav de två senare spelade under 20- och 30-talet och gjorde ungefär 300 matcher vardera.Ovechkin producerar på en historiskt hög nivå under en era där målsnittet som sagt är väldigt lågt.För ett år sedan gjorde Ovechkin sitt 500:e mål. Det tog honom 801 matcher att nå den milstolpen. Bara Gretzky, Lemieux, Bossy och Hull gjorde det snabbare – och vi minns alla under vilka eror de var aktiva.Ovechkin har varit oförskämt jämn under de senaste säsongerna. Han kommer från 51-, 53- och 50-målssäsonger – och även om han är on pace för en något lägre notering den här säsongen – 42 mål – vore det inte alls en omöjlighet med ännu en 50-målssäsong.Idag står Ovechkin på 546 mål. Han rör sig sakta men säkert uppåt i tidernas skytteliga och när säsongen är avklarad kan han kanske till och med ha slagit sig in på topp-20.Om Ovechkin håller sitt nuvarande målsnitt på 0,62 mål per match gör han 50 mål per säsong. Förutsätter vi att 31-åringen spelar ytterligare en handfull säsonger på hög nivå – inte allt för orimliga förväntningar – är han i allra högsta grad aktuell för en topp-5-placering. I dag är Ovechkin 185 mål från Marcel Dionne på femteplatsen.Även om Ovechkin skulle gå i pension i morgon bör han definitivt nämnas som en av tidernas främsta målskyttar. Man snackar inte bort ett sådant målsnitt. Och skulle han till och med börja närma sig Wayne Gretzky på allvar – osannolikt, men inget som går att utesluta bara så där – bör vi kunna fastslå Ovechkin som tidernas främsta målskytt.