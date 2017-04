Preview: Anaheim Ducks-Calgary Flames

Det kan mycket väl bli fysiskt och grinigt mellan Anaheim och Calgary.

Calgary Flames är i slutspel igen och deras säsong kan beskrivas med ett ord – vändning. Laget som helhet, försvaret som enhet och individuella spelare i synnerhet. Ja vändning är ett gångbart ord. En ny coach, Glen Gulutzan, som fick en tuff start och snabbt ryktades på väg bort. En målvakt, Brian Elliott som inte kunde stoppa något alls, ett försvar som tvingades spela med Dennis Wideman i en ledande roll, ett lag med dess offensiva stjärnor helt utan form. Ingen hade halvvägs in på säsongen tippat Flames i slutspel.



Men en sak har varit konstant – Triple M Line – Mikael Backlund, Michael Frolik och briljante rookien Matthew Tkachuk. Kedjan höll laget uppe när laget var som sämst (och har varit ledande säsongen igenom). Samtidigt kom Chad Johnson in och storspelade under en nästan 20 matcher lång period. Två saker som gjorde att Flames trots allt inte var långt ifrån drömmen. Fast ett lag klarar inte sig i längden med enbart en fungerande kedja och en hygglig backup-målvakt.



I slutet av januari fick det vara nog, Montreal Canadiens hade precis kört över Flames med 5-1, detta natten efter Toronto Maple Leafs slagit Flames med 4-0 och Edmonton Oilers vunnit med 7-3 någon natt före det. Gulutzan kallade laget för patetiskt och sågade det vid fotknölarna, detta gjordes rakt ut i media utan något som helst filter. Där och då vann Gulutzan lagets förtroende. Spelarna kände att de kunde lita på sin nye coach, att han varit konsekvent men de själva felat. Det var dags att sluta upp bakom honom.



Flames slog i efterföljande match Ottawa Senators och sedan förvandlades laget till en vinstmaskin genom februari och mars. General Manager Brad Treliving plockade i denna veva in Michael Stone och Matt Bartkowski för att ge försvaret balans, Elliott hittade formen, offensiva stjärnor som Johnny Gaudreau och Sean Monahan började spela lika bra som lönechecken är stor.



Och nu står man där, i slutspel. På andra sidan står Anaheim Ducks, en för Flames, mardrömsmotståndare. Till det ska läggas att lagen hade två ”fula” uppgörelser i slutfasen av grundserien så räkna med två lag med stor illvilja gentemot varandra.



Anaheim hade under flera år tagit kliv efter kliv i rätt riktning under Bruce Boudreau. Förstarundan följdes upp med andrarundan för att sedermera resultera i en Conferencefinal år tre. Men förra säsongen tog det abrupt stopp i förstarundan trots ledning med 3-2 i matcher.



Boudreau – som aldrig riktigt verkade vara helt överens med general manager Bob Murray om vad som skulle göras och vad som behövdes – fick foten och Murray tog in Randy Carlyle, coachen som vann Stanley Cup med Ducks 2007. Samma coach som truppen senare tröttnade på och slutade spela för – och samma toppspelare, i form av Ryan Getzlaf och Corey Perry, leder fortfarande laget.



Det var med rätta frågetecken över Anaheim när man gick in i säsongen, även om laget på papperet ser fint ut. Carlyle är trots allt en coach man kan sortera in i dinosaurie-kategorin, men under grundserien lyckades man ändå knipa segern i Pacific Division, strax före Edmonton.



Man går in i slutspelet med ett tungt avbräck i form av Cam Fowlers knäskada och Corey Perry kommer från en svag säsong. Calgary är inget lag man bara slänger åt sidan och vi lär stå inför en intressant matchserie.



---



Nyckelspelare:



Anaheim



Matchvinnaren: Rickard Rakell



Rickard Rakell har dragit iväg till 33 mål och tog hem den interna skytteligan med bravur. 26 av målen har kommit i 5-mot-5-spelet, vilket är tredje bästa noteringen i ligan – men Rakell har också en shooting percentage på strax under 20. Det är inte helt orimligt att hävda att det inte håller i längden, men har det hållit i sig en hel grundserie kan det mycket väl fortsätta i några veckor till.



Försvarsgeneralen: Hampus Lindholm



Hampus Lindholm drar ett tungt lass i vanliga fall och inte lär det bli enklare i Cam Fowlers frånvaro. Svensken är en skicklig back och behärskar alla aspekter i spelet. Han har ett högt anseende runt om i ligan, men gör lite för få poäng för att lyfta det där lilla sista.



Målvakten: John Gibson



John Gibson har kommit tillbaka från en skada och hann med några matcher under avslutningen. Såväl Gibson som Jonathan Bernier har gjort fina säsonger, men det blir Gibson som får förtroendet. Målvaktsmatchen kan som vanligt bli avgörande och där har Ducks det bra ställt.



Doldisen: Josh Manson



Josh Manson gör inte så värst många poäng, men är i det tysta en väldigt gedigen försvarare. Han har passat bra tillsammans med Hampus Lindholm och paret lär få en viktig uppgift i att hindra Calgarys toppspelare.



Calgary



Matchvinnaren: Johnny Gaudreau



Efter en tuff inledning för den tekniske lille amerikanen så lossnade det. Kontraktsproblem, missad camp och skador har påverkat säsongen negativt men när Johnny ”Hockey” väl vaknande så såg det ut precis som fansen förväntat sig. Fart, teknik och konstant farligt. Ron Hainsey har nog fortfarande inte hittat ner från läktaren igen efter den tekniklektion han bjöds på.



Försvarsgeneralen: Dougie Hamilton



Kanske skulle valet fallit på lagkaptenen Mark Giordano men efter en trevande start på karriären i Calgary har Dougie Hamilton nu anpassat sig och så sakta blommat ut till en riktigt bra försvarare. Sett över säsongen så är Hamilton Flames bästa back och det är dags bevisa det även i ett slutspel.



Målvakten: Brian Elliott



Den tredje spelare som efter en trevande start varit fullständigt briljant. Den briljansen lever förhoppningsvis kvar in genom slutspelet annars kan nog Flames få semester lite väl fort.



Doldisen: Micheal Ferland



Valet stod egentligen mellan Alex Chiasson och Micheal Ferland. Chiasson är väldigt bra på vissa saker och långt mer effektiv än hans statistik påvisar men Ferland känns lite mer som en spelare som kan föra lite oväsen i ett slutspel. Ja det gjorde ju ynglingen faktiskt redan senast Calgary gick till slutspel. Ferland knäckte Vancouver Canucks men sin frenesi och fysisk kan han upprepa sitt spel från häromåret?



---



Tre nycklar till seger:



Anaheim



Gubbarna



Ryan Getzlaf har trummat på och ligger kring point-per-game. Ryan Kesler landade på finfina 22 mål och 58 poäng, men målskyttet har svalnat av rejält under de avslutande månaderna. Corey Perry gör sin sämsta säsong sedan 06/07, om vi exkluderar lockout-säsongen. Trion behöver rimligtvis leda Anaheim när det nu vankas slutspel.



Testet utan Fowler



Inför säsongen pratades det en del om att Anaheim behövde offra Cam Fowler med tanke på sommarens expansionsdraft men eftre säsongens prestationer har det snacket runnit bort. Även om man har flera duktiga försvarare så testas man nu på allvar i ett brinnande slutspel hur läget kan se ut med ett decimerat försvar.



Carlyle



Randy Carlyle är en dinosaurie som inte har varit lyckosam i slutspelet på många år. När han inte längre hade Chris Pronger och Scott Niedermayer att tillgå på blålinjen gick det allt sämre och Carlyle har tidigare nästan varit så långt ifrån en modern hockey man kan komma. Kan laget prestera i slutspelet trots sin coach?



Calgary



Fysiken



Det är den västra konferensen vi pratar om, fysik regerar även om en del lag även är snabba och tekniska. Det är ett måste att Flames klarar av tuffheten som motståndet kommer bjuda på.



Elliott



Kort och gott så måste målvakten storspela. Just nu är den målvakten Brian Elliott och han spelar för ett nytt kontrakt. Den form Elliott haft sista fjärdedelen av säsongen måste vara intakt genom slutspelet för att Flames ska ha en chans.



Djup längs uppställningen



Djup och bredd är en klar fördel när det kommer till tuffa slutspel. Calgary har kanske inte den spetsigaste offensiven men en av de bredaste. Flames är en lagmaskin. Målen kan mer eller mindre komma från vilken kedja som helst och där finns tuffhet lite varstans längs uppställningen. När exempelvis Michael Stone anlände till försvaret förändrades även dynamiken i backbesättningen rejält även om djupet inte är det största beträffande just den delen



---



Förmodade laguppställningar:



Anaheim



Rickard Rakell – Ryan Getzlaf – Patrick Eaves

Andrew Cogliano – Ryan Kesler – Jakob Silfverberg

Ondrej Kase – Antoine Vermette – Corey Perry

Nick Ritchie – Nate Thompson – Chris Wagner



Kevin Bieksa – Sami Vatanen

Hampus Lindholm – Josh Manson

Shea Theodore – Brandon Montour



John Gibson (Jonathan Bernier)



Calgary



Johnny Gaudreau – Sean Monahan – Micheal Ferland

Matthew Tkachuk – Mikael Backlund – Michael Frolik

Kris Versteeg – Sam Bennett – Troy Brouwer

Lance Bouma – Matt Stajan – Alex Chiasson

(Curtis Lazar/Freddie Hamilton)



Mark Giordano – Dougie Hamilton

TJ Brodie – Michael Stone

Matt Bartowski – Deryk Engelland

(Dennis Wideman)



Brian Elliot (Chad Johnson ev. Jon Gillies)



---



Skador:



Anaheim



Cam Fowler missade de två sista grundseriematcherna med en knäskada och blir borta 2-6 veckor – ett stort avbräck för Anaheim. Simon Despres dras med hjärnskakningsproblem och har inte spelat sedan säsongspremiären. Clayton Stoner har missat större delen av säsongen, men började röra på sig strax innan slutspelet och en comeback är aktuell. Nick Ritchie missar Game 1 på grund av en avstängning.



Calgary



Just nu är det endast Chad Johnson som dras med skador.



---



Så går det:



Niclas Viberg: Calgary är en lurig motståndare för Anaheim och det lär kunna bli en öppen matchserie. Flames försvarsbesättning får nog övertaget i matchen i matchen, men i övrigt känns Ducks vassare. Det blir Anaheim-avancemang efter sex matcher.



Stephan Persson: 4-3 i matcher till Flames. Dags att vända trenden.



---



Spelschema:



Torsdag 13/4 04:30

Lördag 15/4 04:30

Måndag 17/4 04:00

Onsdag 19/4 04:00

Fredag 21/4*

Söndag 23/4*

Tisdag 25/4*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså torsdag natt klockan 04:30 – inte onsdag morgon.

0 KOMMENTARER 120 VISNINGAR 0 KOMMENTARER120 VISNINGAR NICLAS VIBERG OCH STEPHAN PERSSON

2017-04-12 18:59:06

ANNONS:

Fler artiklar om NHL

NHL

2017-04-12 18:59:06

NHL

2017-04-12 18:42:08

NHL

2017-04-12 17:51:00

NHL

2017-04-12 01:16:15

NHL

2017-04-12 01:09:00

NHL

2017-04-11 22:30:03

NHL

2017-04-11 15:35:22

NHL

2017-04-11 12:47:14

NHL

2017-04-11 12:26:11

NHL

2017-04-03 21:58:27

ANNONS:

Det kan mycket väl bli fysiskt och grinigt mellan Anaheim och Calgary.Ett intressant och öppet tungviktsmöte redan i förstarundan.Är det här säsongen som Washington äntligen vinner? Eller kan Torontos rookies skrälla i förstarundan?Kan Connor McDavid och Edmonton mäta sig med veteranerna i San José?Det bästa laget i Atlantic, Montreal Canadiens, möter det bästa Wild Card-laget, New York Rangers, i den första omgången. Montreal är ute efter revansch för förlusten i Conferencefinalen 2014.Tre skribenter vars lag missade slutspel säger sitt om Stanley Cup-slutspelet.St. Louis Blues går in i slutspelet med ett återvunnet självförtroende och en formkurva som pekar, snudd på spikrakt, uppåt. Mötet med Minnesota Wild kommer att vara laddat med en hel del känslor. Revansch från slutspelet 15/16 finns att utkräva samtidigt som Blues nye huvudtränare Mike Yeo återvänder till Minnesota, klubben han ledde innan han lockades över till St. Louis. Wilds svaga form pekar på att de kommer att få det tufft när den blåa maskinen återigen har hostat igång.Fjolårets väg till titeln var långt ifrån enkel för Pittsburgh och sett till motståndet så blir det knappast lättare i år. Columbus är ett avigt lag som Pittsburgh fått slita ordentligt mot för att slå. En stark offensiv ställs mot en stark defensiv i vad som på förhand ser ut som en ruggigt jämn serie.Kan Ottawa fortsätta att överträffa sina förväntningar?OS-hockeyn får spelas utan NHL-spelarnas medverkan.