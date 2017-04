Preview: Anaheim Ducks-Edmonton Oilers

Tunga veteraner i Anaheim mot unga stjärnor i Edmonton.

Anaheim hade inga större problem med att avfärda Calgary i Stanley Cup-slutspelets första runda. Tre av matcherna var visserligen uddamålssegrar och en avgjordes i förlängning – det var första i den fjärde matchen som Ducks vann med mer än ett mål.



Men 4-0 i matcher är ändå talande. Anaheim var helt enkelt bättre. Ryan Getzlaf ledde sina trupper föredömligt och Ducks gick kanske lite bättre än väntat i förstarundan. Det blir dessutom än mer imponerande då såväl Cam Fowler som Sami Vatanen saknades i Anaheims försvar. Duon förväntas nu vara tillbaka när Edmonton står för motståndet i andrarundan.



Det är en saftig boost som ett redan starkt Anaheim får. Vilket försvar som helst utarmas när två av toppbackarna försvinner, och det gör så klart 4-0 mot Flames till ett styrkebesked. Och en djup försvarsbesättning lär mycket väl kunna bli avgörande mot Connor McDavid & Co.



Under hela säsongen har det ryktats om att Anaheim skulle skeppa ut en försvarare för att förbereda sig inför expansionsdraften. Någon trade kom däremot aldrig – vilket man säkerligen är glada över efter skadesituationen under förstarundan.



De sämre försvararna fick steppa upp och spela mer än tidigare. Med tanke på resultatet förtjänar de givetvis beröm, men i det långa loppet vill man nog inte ha Kevin Bieksa och Brandon Montour i närheten av 20 minuter per match – även om man aldrig vet med Randy Carlyle. I Fowlers och Vatanens frånvaro såg vi även Shea Theodore imponera. Med fem poäng delar han ledningen i den interna poängligan.



I det stora hela var Anaheim stabila över matchserien mot Calgary, men man vacklade lite i match tre. Fyra insläppta mål skapade lite oro kring John Gibsons plats som förstamålvakt, men han var tillbaka i målburen två dagar senare och motade 36 av 37 skott när Ducks svepte Flames.



Inget ont om Calgary, men i andrarundan lär det kunna bli betydligt tuffare för Anaheim och Gibson. Det var enbart två poäng som skiljde divisionssegrarna Anaheim från tvåan Edmonton – och faktum är att Oilers vann en match mer än Ducks och dessutom hade 35 måls bättre målskillnad.



Anaheim var ett aningen bättre hemmalag, medan Edmonton hade ett litet övertag i bortaspelet. Lagen möttes fem gånger under grundserien – med två segrar för Ducks och tre för Oilers. Anaheim vann med 4-1 och 4-3 medan Edmontons segersiffror skrevs till 3-2 (OT), 4-0 och 3-2 (OT) en sista gång.



I slutspelet fick Edmonton det lite mer besvärligt än Anaheim, som nu har kunnat slicka sina sår i en vecka mellan då båda matchserierna. Oilers tvingades gå sex matcher mot förra säsongens finalister San José och får bara en handfull dagars vila innan man ska ta sig an Ducks. Men som vanligt i hockey kan det vara relevant att fundera över om det egentligen är bättre eller sämre med en lång vila.



I sitt första slutspel på tio år har Edmonton imponerat. Precis som under grundserien har man spelat ett underhållande spel och matcherna mot San José var härliga att följa. Man gick däremot på en riktigt mina när man föll med hela 0-7 i match fyra. I övrigt var det tighta matcher, där två tillställningar fick avgöras i förlängning.



Under Connor McDavids ledning har Edmonton rest sig från askan och tio års misär. Han var den enda spelaren som nådde 100 poäng i grundserien och kan ta över ett byte eller en match på ett sätt som få klarar av. Mot San José stod han för fyra poäng (2+2) – men högst anmärkningsvärt blev han utan poäng i 5-mot-5-spelet.



Visst är sex matcher en väldigt liten sample size och allt kan mycket väl viftas undan som oflyt och slump – men McDavid hade högst P60 (2,89) av alla spelare med minst 1000 5-mot-5-minuter i grundserien. Han fick en tuff utmaning mot San Josés försvarare och med såväl Fowler som Vatanen tillbaka i Anaheim lär det försvaret vara snäppet bättre.



Noterbart är också att Jordan Eberle bara gjorde en poäng, att Ryan Nugent-Hopkins gick poänglös och att Milan Lucic gjorde 1+1. Edmonton fick däremot nio olika målskyttar och viktiga mål från spelarna en bit ner i hierarkin. Zack Kassian noterades exempelvis för två matchvinnande mål.



Edmontons försvar har stabiliserats den här säsongen, men man lär få fullt upp med Anaheims forwards. Motståndarna kommer med tre riktigt vassa kedjor och har potentiella matchvinnare lite överallt.



Kan man ta sig igenom ytterligare en matchserie utan att McDavid steppar upp sin produktion?



---



Nyckelspelare:



Anaheim



Matchvinnaren: Ryan Getzlaf



Ryan Getzlafs målskytte har tagit ett steg tillbaka de två senaste säsongerna, men han producerar fortfarande på en hög nivå och imponerade mot Calgary. Med tre mål blev han Anaheims bästa målskytt och även om de potentiella matchvinnarna är många behöver Ducks sin lagkapten i gott slag.



Försvarsgeneralen: Hampus Lindholm



Anaheim har ett fint försvar med lite olika spelartyper. Hampus Lindholm gör inte mest poäng – långt därifrån – men han är en högst kompetent tvåvägsback som kan stänga ner många motstånd. Det skulle inte förvåna om han får ta matchen mot Connor McDavid.



Målvakten: John Gibson



Anaheim gav förtroendet till John Gibson när man skickade iväg Frederik Andersen i somras. Han drogs med lite skadeproblem i mars, men har annars gjort en fin säsong. Enbart sex målvakter, med minst 1000 5-mot-5-minuter, hade bättre räddningsprocent än Gibsons 93,46.



Doldisen: Shea Theodore



Shea Theodore har varvat den här säsongen mellan NHL och AHL – men när Cam Fowler och Sami Vatanen försvann mot slutet av grundserien klev han in och bjöd på ett finfint spel. Han stod för fem poäng mot Calgary och inte ens Randy Carlyle kan väl peta honom efter den matchserien?



Edmonton



Matchvinnaren: Connor McDavid



Connor McDavid är redan ligans bästa spelare tillsammans med Sidney Crosby. Med 100 poäng i grundserien blev Edmontons lagkapten den blott åttonde spelaren att nå den gränsen de senaste tio åren. Det är en imponerande bedrift och McDavid är precis så bra som Oilers hoppades på. Han var på inga sätt dålig mot San José – men han har en växel till i sig och lär behöva producera lite bättre mot Anaheim.



Försvarsgeneralen: Oscar Klefbom



Edmonton betalade ett absurt högt pris för Adam Larsson, men svensken har hjälpt till att stabilisera defensiven. Oscar Klefbom ska däremot ha minst lika stor – om inte större – ära för den bedriften. Han blev Oilers poängbästa back under grundserien och bidrar över hela isen. Klefbom-Larsson lär få dra ett tungt lass mot Anaheim.



Målvakten: Cam Talbot



Cam Talbot är en av målvakterna som har gått ifrån hypad backup i ett topplag till förstamålvakt någon annanstans – och hittills har inte Edmonton någon anledning att vara missnöjda. Han skötte sig väl mot Sharks och målvaktsmatchen i andrarundan känns öppen på förhand.



Doldisen: Zack Kassian



Karriären såg ut att stanna av efter diverse problem, men Zack Kassian hänger kvar och stod dessutom för några fina ögonblick i förstarundan. Utöver ett fysiskt spel bidrog han även med två mål – båda två matchvinnande.



---



Tre nycklar till seger:



Anaheim



Stoppa McDavid



Man kan väl inte stänga ner Connor McDavid helt och hållet – men kommer man en bit på vägen har man förbättrat sina chanser till avancemang avsevärt. Anaheims försvar kommer testas och hur står sig Anaheims lite tyngre centrar mot fartvidundret McDavid?



5-mot-5-spelet



Anaheim har ett klart övertag i 5-mot-5-spelet, om vi ser till förstarundan. Man gjorde nio mål och släppte in två mot Calgary. Edmonton i sin tur gjorde sju mål och släppte in åtta. Lyckas Ducks ta med sig det övertaget in i andrarundan har man en stor fördel.



Stjärnorna



Ryan Getzlaf motsvarade förväntningarna mot Calgary och behöver fortsätta leda sitt lag. Corey Perry bör ha en nivå till i sig och om man nu tror att Ryan Keslers tidiga formtopp var på riktigt behöver även han hitta tillbaka dit.



Edmonton



Försvarsdjupet



Inget ont om San José, men Edmontons försvar lär testas hårdare mot Anaheim. Randy Carlyle kan slänga ut tre tunga och effektiva kedjor och det gäller att alla tre backparen står emot. Klefbom-Larsson lär lösa sitt, men bakom den duon finns det frågetecken.



Secondary scoring



Edmonton tog sig förbi förstarundan utan en enda 5-mot-5-poäng från Connor McDavid – istället kan man tacka sin secondary scoring. McDavids produktion lär väl snart ta fart igen, men Oilers lär även fortsättningsvis behöva hjälp från spelarna längre ner i hierarkin.



Coachduellen



Det finns flera intressanta situationer mellan de olika coacherna. Todd McLellan är en mycket kompetent coach som bör ha goda förutsättningar att överträffa Randy Carlyle. Kan han få ut Connor McDavid i rätt lägen och lyckas han hålla rätt försvarare på isen? Det kan mycket väl bli direkt eller indirekt avgörande.



---



Förmodade laguppställningar:



Anaheim



Rickard Rakell – Ryan Getzlaf – Patrick Eaves

Andrew Cogliano – Ryan Kesler – Jakob Silfverberg

Nick Ritchie – Antoine Vermette – Corey Perry

Chris Wagner – Nate Thompson – Logan Shaw



Hampus Lindholm – Josh Manson

Cam Fowler – Sami Vatanen

Shea Theodore – Kevin Bieksa



John Gibson (Jonathan Bernier)



Edmonton



Patrick Maroon – Connor McDavid – Leon Draisaitl

Milan Lucic – Ryan Nugent-Hopkins – Jordan Eberle

Benoit Pouliot – David Desharnais – Anton Slepyshev

Drake Caggiula – Mark Letestu – Zack Kassian



Oscar Klefbom – Adam Larsson

Kris Russell – Andrej Sekera

Darnell Nurse – Matthew Benning



Cam Talbot (Laurent Brossoit)



---



Skador:



Anaheim



Anaheim fick klara sig utan Sami Vatanen och Cam Fowler mot Calgary, men den duon förväntas vara redo direkt mot Edmonton. Hampus Lindholm och Nate Thompson drog på sig lite skavanker mot Flames, men det ska inte vara någon fara med dem. Clayton Stoners och Simon Despres status – som båda har varit långtidsskadade – är fortfarande oklart.



Edmonton



Tyler Pitlick är borta säsongen ut på grund av ett sargat knä.



---



Så går det:



Niclas Viberg: Anaheim har djupet och bredden, men Edmonton har spetsen. Ducks tyngd behöver få stopp på Oilers snabbhet och man har en fördel i en klart bättre försvarsbesättning. Men det är dags för Connor McDavid att steppa upp och leda sitt lag förbi en värdig motståndare. Edmonton tar hem det här efter sex matcher.



---



Spelschema:



Onsdag 26/4 04:30

Fredag 28/4 04:30

Söndag 30/4 01:00

Onsdag 3/5 04:00

Fredag 5/5*

Söndag 7/5*

Onsdag 10/5*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså onsdag natt klockan 04:30 – inte onsdag morgon.

0 KOMMENTARER 60 VISNINGAR 0 KOMMENTARER60 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-04-26 01:37:58 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-04-26 01:37:58

ANNONS:

Fler artiklar om NHL

NHL

2017-04-26 01:44:15

NHL

2017-04-26 01:37:58

NHL

2017-04-12 18:59:06

NHL

2017-04-12 18:42:08

NHL

2017-04-12 17:51:00

NHL

2017-04-12 01:16:15

NHL

2017-04-12 01:09:00

NHL

2017-04-11 22:30:03

NHL

2017-04-11 15:35:22

NHL

2017-04-11 12:47:14

ANNONS:

Blir det en intressant målvaktsduell mellan Nashville och St. Louis?Tunga veteraner i Anaheim mot unga stjärnor i Edmonton.Det kan mycket väl bli fysiskt och grinigt mellan Anaheim och Calgary.Ett intressant och öppet tungviktsmöte redan i förstarundan.Är det här säsongen som Washington äntligen vinner? Eller kan Torontos rookies skrälla i förstarundan?Kan Connor McDavid och Edmonton mäta sig med veteranerna i San José?Det bästa laget i Atlantic, Montreal Canadiens, möter det bästa Wild Card-laget, New York Rangers, i den första omgången. Montreal är ute efter revansch för förlusten i Conferencefinalen 2014.Tre skribenter vars lag missade slutspel säger sitt om Stanley Cup-slutspelet.St. Louis Blues går in i slutspelet med ett återvunnet självförtroende och en formkurva som pekar, snudd på spikrakt, uppåt. Mötet med Minnesota Wild kommer att vara laddat med en hel del känslor. Revansch från slutspelet 15/16 finns att utkräva samtidigt som Blues nye huvudtränare Mike Yeo återvänder till Minnesota, klubben han ledde innan han lockades över till St. Louis. Wilds svaga form pekar på att de kommer att få det tufft när den blåa maskinen återigen har hostat igång.Fjolårets väg till titeln var långt ifrån enkel för Pittsburgh och sett till motståndet så blir det knappast lättare i år. Columbus är ett avigt lag som Pittsburgh fått slita ordentligt mot för att slå. En stark offensiv ställs mot en stark defensiv i vad som på förhand ser ut som en ruggigt jämn serie.