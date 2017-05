Preview: Anaheim Ducks-Nashville Predators

Två jämna lag gör upp om finalplatsen i Western Conference.

En finalplats ligger i potten när Anaheim och Nashville går upp i Conference-finalen i Western Conference. Två jämna lag som påminner en del om varandra vittnar om en intressant drabbning och ovissheten är stor.



Nashville tog en mycket attraktiv skalp när Chicago sveptes i förstarundan. Matchserien inleddes med två raka nollor och när Blackhawks säsong hade tagit slut två matcher senare gnälldes det direkt om hur tråkiga Predators var. Men 4-0 viftar man inte bort. Det är ett styrkebesked.



I andrarundan väntade St. Louis och efter en jämn matchserie stod Predators som vinnare med 4-2 i matcher. Fyra av matcherna slutade med uddamålet och de två andra punkterades först sent i den tredje perioden.



Efter en problematisk säsong har alltså Nashville äntligen fått upp farten. Nu motsvarar man förhandsförväntningarna och ses som en toppkandidat trots att man gick in i slutspelet som det åttondeseedade laget.



Pekka Rinne har plockat fram storformen och hans spel kan symbolisera Predators säsong. Det var mycket upp och ner under grundserien, men det mesta har stabiliserats på en hög nivå i slutspelet. Han har en räddningsprocent på drygt 95 procent, vilket är bäst i slutspelet, och till skillnad från grundserien har Nashville tryggt kunnat luta sig mot honom.



Försvaret är lika sexigt på isen som på papperet och med PK Subban, Roman Josi och Ryan Ellis i gott slag är det många lag som dreglar över Nashvilles backar. Bland forwards har man fått gott om hjälp via secondary scoring, men ju längre in i slutspelet man kommer vill det nog till att förstakedjan med Filip Forsberg, Ryan Johansen och Viktor Arvidsson lyfter sig ännu ett snäpp.



För första gången i organisationens historia tog sig Nashville förbi andrarundan och gör nu debut i Conference-finalen. Man har äntligen lyckats leva upp till hypen som skapades inför säsongen och det finns fullt rimliga förhoppningar om att man ska kunna utmana in i slutet.



Men Anaheim blir en tuff motståndare. Trots att det är Randy Carlyle som står vid rodret har skeppet plöjt fram i stadig takt. Calgary utgjorde inte några problem i förstarundan utan Ducks tog sig vidare efter fyra raka segrar.



Därefter väntade Edmonton, med stjärnskottet Connor McDavid i spetsen. En underhållande matchserie bjöd på såväl målsnål dramatik som målkalas. Det svängde också. Först gick Edmonton upp till 2-0, innan Anaheim vände till 3-2. I match sex studsade sedan Oilers tillbaka med en 7-1-vinst – men än en gång kunde Anaheim resa sig.



I Game 7 var det Andrew Cogliano och Nick Ritchie som nätade, men annars är det Ryan Getzlaf, Jakob Silfverberg och Rickard Rakell som har stått ut för Anaheim. Getzlaf gjorde tio poäng mot Edmonton och står på totalt 15 poäng inför Conference-finalen.



Anaheim har ett fint djup på plats i såväl forwards- som försvarsbesättningen. Defensiven har kanske inte den där spetsen som Nashville kan ståta med, men å andra sidan är bredden en väldig styrka.



Nu är man tillbaka i Conference-final – senaste gången var 2015 – och har kanske ett litet övertag i det faktum att flera av nyckelspelarna har varit i den här situationen tidigare. Ryan Getzlaf och Corey Perry var till och med en del av det laget som vann Stanley Cup för tio år sedan.



Såväl Anaheim som Nashville har imponerat under slutspelet och är reella utmanare för att stå som slutsegrare – man har alltså inte halkat in i Conference-final på ett bananskal. Det lär bli både hårt och fartfyllt när två jämbördiga lag går upp mot varandra i Game 1 under fredagsnatten.



---



Nyckelspelare:



Anaheim



Matchvinnaren: Ryan Getzlaf



Ryan Getzlaf är en tidig Conn Smythe Trophy-kandidat efter 15 poäng (8+7) på elva matcher. Han placerar sig på tredje plats i slutspelets poängliga och på andra plats i skytteligan. 32-åringen spelar ett komplett spel och kommer ge Nashville stora problem.



Försvarsgeneralen: Cam Fowler



Cam Fowler har, precis som tidigare, fått en betydande roll sedan han gjorde comeback efter skada. Sju matcher gav fem poäng och Fowler snittade högst istid i matchserien mot Edmonton.



Målvakten: John Gibson



John Gibson har skött sig bra för Anaheim, men 23-åringen bör fortfarande ha ytterligare en nivå i sig.



Doldisen: Brandon Montour



I skymundan av de större namnen i Anaheims försvarsbesättning har Brandon Montour gjort ett fint slutspel. I serien mot Edmonton stod han för fyra poäng, vilket var bättre än såväl Hampus Lindholm som Sami Vatanen.



Nashville



Matchvinnaren: Filip Forsberg



Nashville väntar fortfarande på att Filip Forsbergs målskytte ska ta fart. Mot St. Louis blev det ett mål, och totalt har han stått för tre fullträffar. Åtta poäng på tio matcher är så klart en god prestation, men det vill nog till att målproduktionen lyfter också – vad vore bättre än att göra det i Conference-finalen?



Försvarsgeneralen: Roman Josi



Roman Josi eller PK Subban? Eller kanske Ryan Ellis? Det är hugget som stucket. Nashville har en trevlig försvarsbesättning – och alla presterar fin hockey under slutspelet. Josi får dock rösten här då Subban fortfarande har en nivå till att nå, utan att han för den del har varit dålig hittills.



Målvakten: Pekka Rinne



Slutspelets målvaktsfantom var helt makalös mot Chicago. Mot St. Louis var inte Pekka Rinne lika framträdande, men det var också väntat. Veteranen har däremot fortfarande hållit en hög nivå och varit högst bidragande till att Predators tog sig vidare. En 95-procentig räddningsprocent efter två slutspelsrundor snackar man inte bort.



Doldisen: Colton Sissons



Colton Sissons gick mållös mot St. Louis, men stod för två fullträffar mot Chicago och har totalt gjort sex poäng. Det är exempelvis en bättre notering än både Viktor Arvidsson och James Neal.



---



Tre nycklar till seger:



Anaheim



Ryan Getzlaf



Ryan Getzlaf är en tidig Conn Smythe Trophy-favorit och har varit så dominant som bara ett fåtal centrar i ligan kan vara. 15 poäng är respektingivande siffror och Anaheims lagkapten måste fortsätta att leda sitt lag om det ska bli ett nytt finalframträdande.



Special teams



Anaheim har slutspelets tredje sämsta powerplay (13,9 procent) och näst sämsta penalty kill (69,0 procent). Nashville å sin sida ligger strax bakom topplagen i båda kategorierna, så med tanke på ytterligheterna kanske special teams kan bli direkt avgörande?



Bredden



Visst är det några få spelare som utmärker sig lite extra, men Anaheim har möjlighet att rulla runt på tre kedjor utan problem. I ett långt slutspel brukar det vara av vikt.



Nashville



Förstakedjan



Nashvilles förstakedja är generellt sett en av ligans mer effektiva, men mot St. Louis fanns det mer att hämta av Filip Forsberg (tre poäng), Ryan Johansen (tre poäng) och Viktor Arvidsson (en poäng). Klarar man verkligen av Anaheim utan en förstakedja i toppform?



Pekka Rinne



Målvakter är alltid av betydelse i ett slutspel, men har man slutspelets främsta burväktare blir hans prestationer så klart än mer viktiga. Lyckas Pekka Rinne ligga kvar på samma nivå som tidigare har Nashville ett övertag i målvaktsduellen.



Farten



Anaheim är tunga, svårforcerade och giftiga på alla sätt… men Nashville bör kunna ha ett övertag i snabbheten. Man har flera spelare som är kvicka både med och utan puck, medan ett gäng av Anaheims nyckelspelare inte alltid har snabbheten som någon styrka. Kanske kan det fälla avgörandet?



---



Förmodade laguppställningar:



Anaheim



Rickard Rakell – Ryan Getzlaf – Corey Perry

Andrew Cogliano – Ryan Kesler – Jakob Silfverberg

Nick Ritchie – Antoine Vermette – Ondrej Kase

Chris Wagner – Nate Thompson – Logan Shaw



Cam Fowler – Sami Vatanen

Hampus Lindholm – Brandon Montour

Shea Theodore – Josh Manson



John Gibson (Jonathan Bernier)



Nashville



Filip Forsberg – Ryan Johansen – Viktor Arvidsson

Colton Sissons – Mike Fisher – Craig Smith

Colin Wilson – Calle Järnkrok – James Neal

Cody McLeod – Vernon Fiddler – Austin Watson



Roman Josi – Ryan Ellis

Mattias Ekholm – PK Subban

Matt Irwin – Yannick Weber



Pekka Rinne (Juuse Saros)



---



Skador:



Anaheim



Patrick Eaves missade de fyra sista matcherna mot Edmonton och under en period befarades det att hans säsong var över – men nu verkar det finnas hopp om att han kan göra comeback någon gång under slutspelet. Kevin Bieksa blev skadad i den första matchen mot Oilers, men ska nu vara på väg tillbaka. Clayton Stoner, som inte har spelat sedan november, är nu tillgänglig igen.



Nashville



Pontus Åberg missade matchserien mot St. Louis, men i övrigt ska Nashville komma med ett friskt lag – bortsett från Kevin Fiala som bröt benet i serien mot Blues.



---



Så går det:



Niclas Viberg: Två jämna lag där många aspekter mycket väl kan ta ut varandra. Jag ser ett litet övertag för Nashville i Pekka Rinnes spel hittills och spetsen i toppbackarna, men å andra sidan har Predators ingen forward som har presterat på Ryan Getzlafs nivå. Jag tror dock på Predators och det blir en Stanley Cup-final efter 4-3 i matcher.



---



Spelschema:



Fredag 12/5 03:00

Söndag 14/5 01:30

Tisdag 16/5 02:00

Torsdag 18/5 02:00

Lördag 20/5 01:15*

Måndag 22/5 02:00*

Onsdag 24/5 03:00*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså fredag natt klockan 03:00 – inte fredag morgon.

