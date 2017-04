Preview: Chicago Blackhawks-Nashville Predators

Ett intressant och öppet tungviktsmöte redan i förstarundan.

Chicago blev bästa lag i Western Conference med 109 inspelade poäng, men nu får man en i allra högsta grad lurig motståndare i slutspelets förstarunda. Man ställs nämligen mot Nashville – ett Nashville som känns betydligt farligare än många andra lag som borde utmana om wild card-platserna.



Efter sommarens stora trade där lagkaptenen Shea Weber skickades till Montreal och PK Subban flyttade till Nashville tog det lite tid för Predators att få ordning på sina grejer. Det var först i november som man lyckades vinna två matcher i rad, men man lyfte aldrig.



Många förhandstips placerade Nashville i toppen av Central Division. Subban kändes som klippt och skuren för Peter Laviolettes spel, backbesättningen är en av de bästa i ligan, man har flera spännande forwards och var redo att ta nästa steg efter förra säsongens uttåg i andrarundan.



Men man har fått slita för sin slutspelsplats hela säsongen. I slutändan landade man på den andra wild card-platsen, vilket var en missberäkning. Men i slutspel är man i alla fall – och hoppas nu kunna samla trupperna för att äntligen ta sig förbi den där förrädiska andrarundan.



Tre gånger – på nio slutspelsframträdanden – har man tagit sig vidare från förstarundan, men då har man alltid fått respass i andrarundan. För ett år sedan blev de kommande finalisterna San José för svåra i andrarundan och året innan åkte man mot just Chicago i förstarundan.



Under Peter Laviolette har Nashville förbättrat sig jämfört med Barry Trotz sista år och kanske är det nu man behöver lyfta. Laviolette må vara en väldigt kompetent och underhållande coach – men han brukar också ha en relativt kort livslängd i sina lag. Kan han lotsa Predators djupt in i slutspelet eller blir det än en gång golfspel redan i april?



Om Nashville har gått på pumpen lite för tidigt de senaste åren så är Chicago raka motsatsen. De sju senaste säsongerna har resulterat i tre Stanley Cup-segrar och Blackhawks är den här erans stora lag.



Förra säsongen blev inte riktigt vad Chicago hade tänkt sig när slutspelet tog slut redan i förstarundan, men faktum är att man har fått ge sig där vid tre av de sju senaste slutspelen – antingen åker man alltså tidigt, eller så vinner man cupen.



I takt med att framgångarna har blivit allt större har Chicago tvingats montera ned sitt lagbygge för att hålla sig under lönetaket. Genom åren har flera framträdande spelare offrats, men Blackhawks har lyckats hålla sin core intakt – och den är fortsatt stark, även om några spelare har vacklat här och där.



Jonathan Toews är på nedgång, Marian Hossa är gammal och Brent Seabrook borde aldrig ha fått sin kontraktsförlängning 2015. Men Patrick Kane, Duncan Keith, Artemi Panarin och Corey Crawford plöjer på som aldrig förr.



Chicago har dessutom återigen lyckats lyfta upp yngre förmågor som kliver in i laget och bidrar till en billig kostnad. Nick Schmaltz och Ryan Hartman är exempel på det, medan Richard Panik från ingenstans har gått in och gjort 22+22.



Men det är fortfarande Chicagos core som driver laget. Målskyttet är till exempel framtungt och det vore inte helt orimligt om matchserien blir en kamp mellan Nashvilles bredd – om alla är tillgängliga, det finns lite skadefrågetecken – och Chicagos spets.



På samma sätt som Chicago har lyckats fylla på med nytt underifrån har man också varit duktiga på att plockat in någon profil som jagar sin första och/eller sista Stanley Cup-ring – och laget har slutit sig kring honom. Även om både Brian Campbell och Johnny Oduya är tillbaka i laget nu så saknas den där utomstående värvningen. Veteranen har gett Chicagos slutspel en extra twist som nu saknas – kommer det påverka motivationen för spelare som redan sitter på tre ringar?



Inför säsongen skulle Chicago-Nashville mycket väl ha varit ett möte ovärdigt en förstarunda – och nog sitter den känslan kvar, trots Predators problem. Känslan är inte att 15 poäng borde skilja lagen åt och vi står nu inför ett intressant och öppet tungviktsmöte.



---



Nyckelspelare:



Chicago



Matchvinnaren: Patrick Kane



Säga vad man vill om Patrick Kane, men det är en fantastisk hockeyspelare. Han härjar återigen i poängligatoppen och gör point-per-game för femte säsongen i rad. Den regerande Hart Trophy-vinnaren landade på 34 mål och totalt 89 poäng, vilket gör honom till Blackhawks överlägset bästa poängplockare.



Försvarsgeneralen: Duncan Keith



Duncan Keith blir 34 år till sommaren, men än börjar han inte slacka av. Han landade strax bakom toppskiktet i backarnas poängliga och håller alltjämt en väldigt hög nivå i sitt tvåvägsspel. Keith får en nyckelroll i såväl offensiv som defensiv zon.



Målvakten: Corey Crawford



Corey Crawford har gått och blivit en av ligans bättre målvakter – många skulle dessutom placera in honom i den absoluta toppen. Över de tre senaste säsongerna är det bara Devan Dubnyk och Braden Holtby, av målvakterna med minst 7500 5-mot-5-minuter, som har en högre räddningsprocent än Crawford.



Doldisen: Ryan Hartman



Chicago har varit duktiga på att slussa in nya förmågor när lönetaket har tvingat bort veteraner, och det är Ryan Hartman ett exempel på. 19 fullträffar är fina siffror lite i skymundan av de stora namnen.



Nashville



Matchvinnaren: Filip Forsberg



Filip Forsberg fortsätter att vara anmärkningsvärt segstartad bara för att komma starkt under de avslutande månaderna. Nu går visserligen inte 22-åringen in i slutspelet i någon formtopp, men han tog sig över 30-målsstrecket än en gång. slutspelsproduktionen för ett år sedan var en besvikelse – det måste det bli ändring på den här gången.



Försvarsgeneralen: PK Subban



PK Subbans första säsong i Nashville blev inte den succé som många förutsåg, men 40 poäng på 66 matcher är ändå en respektabel produktion. På papperet har Nashville ett av ligans bästa försvar – kanske det bästa enligt vissa – och i en slutspelsserie mot Chicago behöver ledaren kliva fram.



Målvakten: Pekka Rinne



Att Pekka Rinne är det självklara alternativet är långt ifrån en självklarhet, men nog lär Peter Laviolette & Co inleda med veteranen mellan stolparna. Juuse Saros är ett seriöst hot bakom honom, men ikonen bör nog ändå vara förstavalet.



Doldisen: Ryan Ellis



Ryan Ellis gör ett fint jobb i det tysta. Han behärskar spelet i alla tre zoner på ett härligt sätt och har faktiskt gjort flest mål av Nashvilles försvarare. Majoriteten av säsongen har spenderats med Roman Josi, och där har Predators ett backpar av högsta klass.



---



Tre nycklar till seger:



Chicago



Rutinen



Chicago är en modern dynasti. Tre Stanley Cup-segrar på sex säsonger är imponerande, framför allt som Stan Bowman har fått rasera och bygga om sitt lagbygge här och där. Blackhawks vet helt enkelt ”vad som krävs”.



Patrick Kane



Chicagos core är stark, men det är en spelare som står ut och kan göra det lilla extra – nämligen Patrick Kane. Han snittar nästan en poäng per match i slutspelet och har varit en nyckelfaktor vid Chicagos tre segrar. Kane går in i slutspelet med sex mållösa matcher bakom sig, men i hans fall betyder det inte så värst mycket när Game 1 inleds.



Penalty killing



Nu är visserligen inte Nashvilles powerplay något speciellt (19%, i mittenskiktet), men Chicagos penalty kill tillhör ligans sämsta med 77,7%. Blackhawks tar i alla fall näst minst utvisningsminuter i ligan, men att gå in i slutspelet med ett svagt PK är trots allt lite oroande.



Nashville



Förstakedjan



Filip Forsberg-Ryan Johansen-Viktor Arvidsson är en av ligans giftigaste kedjor och har alla komponenter för att ställa till det för Chicago. Förstakedjan måste leda Predators.



Pekka Rinne



Pekka Rinne har överlägset flest matcher och segrar i Nashvilles historia, men ikonen är inne på slutskedet av karriären. 34-åringen har vacklat lite sedan han kom in på fel sida 30-årsstrecket, men kan fortfarande pricka in höga formtoppar – och det lär nog behövas i slutspelet.



Farten



Nashville är skickliga på att spela i hög fart, både med och utan puck. Många av nyckelspelarna har bra fart på skridskorna – en faktor där man förmodligen överglänser Chicago – och över sju matcher kan det mycket väl bli direkt avgörande.



---



Förmodade laguppställningar:



Chicago



Nick Schmaltz – Jonathan Toews – Richard Panik

Artemi Panarin – Artem Anisimov – Patrick Kane

Ryan Hartman – Marcus Krüger – Marian Hossa

Tanner Kero – Dennis Rasmussen – Jordin Tootoo



Duncan Keith – Brent Seabrook

Johnny Oduya – Niklas Hjalmarsson

Brian Campbell – Trevor van Riemsdyk



Corey Crawford (Scott Darling)



Nashville



Filip Forsberg – Ryan Johansen – Viktor Arvidsson

Kevin Fiala – Mike Fisher – James Neal

Colin Wilson – Calle Järnkrok – Craig Smith

PA Parenteau – Austin Watson – Colton Sissons



Mattias Ekholm – PK Subban

Roman Josi – Ryan Ellis

Matt Irwin – Anthony Bitetto



Pekka Rinne (Juuse Saros)



---



Skador:



Chicago



Artem Anisimov har centrat Patrick Kane och Artemi Panarin på ett mycket effektivt sätt, men missade de sista veckorna av grundserien på grund av en lower-body injury. Någon fara för slutspelet ska det däremot inte vara.



Nashville



Nashville har låtit flera spelare vila lite framåt slutet, men såväl Roman Josi som Mike Fisher och Calle Järnkrok hoppas kunna vara redo till Game 1. Även Colin Wilson, Vernon Fiddler och PA Parenteau dras med frågetecken.



---



Så går det:



Niclas Viberg: Trots att det är det högst seedade laget mot det lägst seedade laget i Western Conference känns matchserien öppen, med ett litet övertag för Chicago. De är trots allt lönetakserans främsta lag, medan Nashville aldrig har lyckats trots relativt stora förväntningar – i synnerhet de sista åren. Det krävs en Game 7 för att avgöra, och där tar sig Blackhawks vidare.



---



Spelschema:



Torsdag 13/4 02:00

Lördag 15/4 02:00

Måndag 17/4 03:30

Torsdag 20/4

Lördag 22/4*

Måndag 24/4*

Onsdag 26/4*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså torsdag natt klockan 02:00 – inte onsdag morgon.

