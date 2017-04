Preview: Edmonton Oilers-San José Sharks

Kan Connor McDavid och Edmonton mäta sig med veteranerna i San José?

Det är gammalt mot ungt. Det är ett av de tio senaste årens mest framgångsrika grundserielag mot det sämsta laget. Det är förra säsongens finalister mot förra säsongens näst sämsta lag. Det är Joe Thornton mot Connor McDavid. Kan San José hålla i ett år till eller blir det ett regimskifte i Edmonton?



Det har visat sig vara svårt att gå till final två år i rad under lönetakseran. Det är enbart Pittsburgh och Detroit (2008 och 2009) som har klarat av det. Inte ens Chicago, de senaste årens dominanter, har lyckats med den bedriften. Så var har vi egentligen San José 2017?



Ett ålderstiget lag – Sharks har högst snittålder i ligan – som kommer från ett långt slutspel och relativt kort sommarvila följt av World Cup för många av nyckelspelarna bör rimligtvis ha några frågetecken över sig.



Joe Pavelski och Joe Thornton har exempelvis presterat sämre än förra säsongen, vilket i sin tur har lett till att lagets målskytte och powerplay har försämrats. Men å andra sidan tog Sharks en poäng mer den här säsongen jämfört med förra. Så var står laget?



Över tid har San José varit en kraft att räkna med. Under de tio senaste säsongerna har bara Pittsburgh, Washington och Chicago tagit mer poäng än Sharks och det är bara fyra lag som har spelat fler slutspelsmatcher. Att hävda att San José är det bästa laget som aldrig vann cupen under den här eran är inte helt befängt.



Men är cup-chanserna över nu? Redan efter slutspelsmissen 2015 kändes laget på tydlig nedgång – men så gick man hela vägen till final året efter. San José fick något av en revansch mot Los Angeles i förstarundan och tog sig förbi Nashville och St. Louis innan man ställdes mot Pittsburgh i finalen.



Blir det här säsongen där vi får se slutet på en era i San José och får ett regimskifte i toppen av Pacific Division? Klubbikonerna Joe Thornton och Patrick Marleau sitter båda två på utgående kontrakt och att båda två skulle bli kvar förefaller vara aningen osannolikt.



I divisionen lär vi säkerligen få se Edmonton etablera sig i toppen. Efter flera års misär – över samma tioårsperiod som Sharks har varit ett topplag har Oilers tagit minst poäng i ligan – lyckades Edmonton gå och vinna draftlotteriet 2015. Belöningen var ingen annan än Connor McDavid, ligans senaste generational talent.



Vi har tidigare sett vad en sådan spelare kan betyda – och McDavid har levererat. En skadefylld debutsäsong gjorde att den här säsongen blev hans första hela säsong, och den blev succéfylld. McDavid blev den blott tredje spelaren de senaste fem säsongerna att nå 100 poäng och Oilers tog sig till slutspel för första gången sedan finalförlusten 2006.



Det behövdes alltså bara en generational talent, ytterligare tre 1st overalls, fem topp-10-val, sju coacher och fyra general managers för att Edmonton skulle nå slutspel igen…



Sommaren bjöd också på några uppmärksammade händelser i Edmonton. Efter flera års spekulationer offrade man äntligen någon ur sin core – och det blev Taylor Hall som fick flytta på sig. Forwarden skickades till New Jersey i en trade som tog Adam Larsson till Oilers. Larsson har gjort en bra säsong i Oilers, men det tar inte bort det faktum att Edmonton tvingades betala ett extremt högt pris för att få in en efterlängtad back.



Men det stannade inte av där. Edmonton signade även upp Milan Lucic på ett sjuårskontrakt värt $6 miljoner per säsong och det nya Oilers hade sjösatts.



Efter 82 matcher knep Edmonton andraplatsen i Pacific Division, två poäng bakom Anaheim. Man avslutade grundserien starkt med tolv segrar på de 14 sista matcherna och går in i slutspelet som en outsider. Med McDavid i spetsen kan Oilers få vilket lag som helst på fall, i synnerhet ett slitet Sharks.



Håller veteranerna i San José ett år till eller är det dags för ungdomarna i Edmonton att ta över?



---



Nyckelspelare:



Edmonton



Matchvinnaren: Connor McDavid



Connor McDavid är världens bästa spelare tillsammans med Sidney Crosby. Hans snabbhet, skicklighet och smartness håller högsta klass och San José lär inte kunna stänga ner honom helt och hållet.



Försvarsgeneralen: Oscar Klefbom



Oscar Klefbom har gjort en fin säsong när han väl lyckades hålla sig frisk. För första gången nådde han 82 matcher och kom upp i 38 poäng, vilket gör honom till Oilers poängbästa back. Tillsammans med Adam Larsson utgör han ett stabilt par som blir viktiga mot San José.



Målvakten: Cam Talbot



Edmonton tog en chansning när man plockade in Cam Talbot från New York Rangers och gav honom förtroendet som förstamålvakt, men hittills har det gått relativt bra. Talbot tog ett kliv i rätt riktning den här säsongen och av alla målvakter med minst 2500 5-mot-5-minuter är det bara sex stycken med en bättre räddningsprocent än Talbot (92,92).



Doldisen: Mark Letestu



Mark Letestu är långt ifrån namnstark, men har i skymundan av de stora namnen gjort en bra säsong. Han tog sig över 15 mål, nådde 35 poäng för första gången i karriären och har en viktig roll i Oilers bottom-6.



San José



Matchvinnaren: Brent Burns



Backstjärnan gör sin bästa säsong i karriären och leder sitt lag i antal mål (29), assist (47) och poäng (76). Ett tag såg han ut att defilera hem Norris Trophy-titeln, men efter svackan som varat från mars och framåt, kommer Erik Karlsson och Victor Hedman utmana Burns. Bär laget med sin offensiva urkraft och är den som skjuter flest skott i hela ligan.



Försvarsgeneralen: Marc-Edouard Vlasic



Burns i all ära men i kategorin mästerligt försvarsspel är Vlasic San Josés okrönte konung. Inom lagets fanskara är han omåttligt uppskattad för sin förmåga att stänga ned motståndarlagens bästa forwards men när ligans 10 bästa backar plockas ut, är det inte ofta hans namn finns med. Kommer matchas friskt mot Connor McDavids kedja – en uppgift Sharks #44 vanligtvis brukar växa utav. 2015-16 var en 5+ säsong, och Vlasic behöver hitta dit igen om det skall bli ett långt slutspel.



Målvakten: Martin Jones



Den forne Kings-målvakten gör sin andra säsong som förstaalternativ mellan stolparna, men tyvärr har han inte lyckats hålla samma jämnhet som tidigare. Räddningsprocenten på 91.2% är i bottenskiktet bland slutspelskvalificerade lag – endast Henrik Lundqvist och Brian Elliott är sämre – och den avancerade statistiken hävdar att Jones har problem med de s.k. medium danger scoring chances. Det stämmer hyfsat med vad ögat säger – han gör ofta storräddningar på skott från nära håll, men släpper för många halvchanser förbi sig.



Doldisen: Kevin Labanc



Rookien började året i AHL och kallades upp efter att ha rivstartat i San José Barracuda. Det blev 8 mål och 12 assist på 55 matcher för 20-åringen i grundserien. Har kapacitet att slå igenom ordentligt i slutspelet och bör spelas up front med Thornton och Pavelski för att man ska få ut mest av honom. Bästa skottavloss i laget bland forwards efter Logan Couture.



---



Tre nycklar till seger:



Edmonton



Snabbheten



Edmonton har ett klart övertag i lagets snabbhet. San José är skickliga på att spela ett långsamt spel, men kan få problem när tempos slits upp. Det såg man inte minst i Stanley Cup-finalen. Här kan Oilers definitivt sätta sig själva i förarsätet.



Connor McDavid



Det går inte att komma ifrån Connor McDavids suveränitet. Han ska nästan på egen hand kunna ta Edmonton långt i slutspelet – det går inte att räkna bort en eventuell slutseger – och en McDavid som inte når förväntad nivå vore ett stort problem för Oilers.



Shut down-paren



Oscar Klefbom-Adam Larsson och Kris Russell-Andrej Sekera drar ett tungt lass i Edmonton. Kvartetten lär matchas hårt mot San Josés toppspelare och behöver vinna matchen i matchen mot Joe Thornton, Joe Pavelski, Logan Couture & Co.



San José



5-mot-5-spelet



Vi vet hur det brukar vara; i slutspelet friar domarna hellre än fäller. I slutspelet 15-16 dominerade Sharks possession i de tre inledande omgångarna, innan Penguins slog dem på fart. Man har inte varit lika starka i grundserien som då, men forwardsdjupet talar till lagets fördel. San José var 8:a totalt i CF% med 51.1, Edmonton 18:e med 49.9% så övertaget är inte stort.



Stäng ned McDavids kedja



Edmontons förstakedja med Leon Draisaitl och Patrick Maroon vid sidorna av Connor McDavid har varit ligans bästa kedja under grundserien. Det blir en tuff utmaning att få stopp på den, och största bördan läggs på Vlasic/Braun samt på den kedja som centras av Logan Couture, om han spelar, annars Tomas Hertl. Man måste vara vaksamma på Oilers omställningsspel, vilket man inte var i de sista två matcherna i grundserien.



Thorntons och Coutures status



Om båda hinner bli spelklara är chanserna till avancemang goda. Om Couture är med men inte Thornton – mer fördelaktigt än motsatsen. Båda borta? Is it october yet?

---



Förmodade laguppställningar:



Edmonton



Patrick Maroon – Connor McDavid – Leon Draisaitl

Milan Lucic – Ryan Nugent-Hopkins – Jordan Eberle

Benoit Pouliot – David Desharnais – Iiro Pakarinen

Drake Caggiula – Mark Letestu – Zack Kassian



Oscar Klefbom – Adam Larsson

Kris Russell – Andrej Sekera

Darnell Nurse – Matthew Benning



Cam Talbot (Laurent Brossoit)



San José



Kevin Labanc – Joe Thornton – Joe Pavelski

Patrick Marleau – Logan Couture – Joonas Donskoi

Jannik Hansen – Tomas Hertl – Mikkel Boedker

Melker Karlsson – Chris Tierney – Joel Ward



Marc-Edouard Vlasic – Justin Braun

Paul Martin – Brent Burns

Brenden Dillon – David Schlemko



Martin Jones (Aaron Dell)



---



Skador:



Edmonton



Tyler Pitlick är borta säsongen ut på grund av en knäskada. I övrigt ska Edmonton vara friska.



San José



San José dras med orosmoln över såväl Joe Thornton som Logan Couture. Thornton uppges vara spelklar till Game 1 efter att ha missat de tre sista matcherna på grund av knäproblem. Couture ska vara ett större frågetecken och det vore ett tufft slag om Sharks måste gå in i slutspelet utan förra slutspelets poängligavinnare.



---



Så går det:



Niclas Viberg: 4-2 till Edmonton. Connor McDavid är så häftig och vi får inte glömma att Edmonton faktiskt har ett gäng kompetenta spelare bakom honom. Men det blir ändå McDavid som är tungan på vågen här.



Victor Dahlgren: Sharks hinner bli fulltaliga, rutinen väger över till lagets fördel och man avgör på hemmaplan i game 6. McDavids produktion hålls ned till 2+2 och Michael Haley går minst en fajt mot Milan Lucic.



---



Spelschema:



Onsdag 12/4 04:00

Fredag 14/4 04:30

Söndag 16/4 04:00

Tisdag 18/4 04:00

Torsdag 20/4*

Lördag 22/4*

Måndag 24/4*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså onsdag natt klockan 04:00 – inte onsdag morgon.

2017-04-12

