Preview: Minnesota Wild-St. Louis Blues

St. Louis Blues går in i slutspelet med ett återvunnet självförtroende och en formkurva som pekar, snudd på spikrakt, uppåt. Mötet med Minnesota Wild kommer att vara laddat med en hel del känslor. Revansch från slutspelet 15/16 finns att utkräva samtidigt som Blues nye huvudtränare Mike Yeo återvänder till Minnesota, klubben han ledde innan han lockades över till St. Louis. Wilds svaga form pekar på att de kommer att få det tufft när den blåa maskinen återigen har hostat igång.

St. Louis Blues säsong har verkligen varit upp och ner. Klubben firar 50 år i NHL och gick tydligt ut med att den här säsongen skulle bli speciell. Förstarundespöket jagades bort förra våren mot Chicago och laget tog sig till konferensfinal där de mötte ett San José som visade sig vara för starka. För att kalla den här säsongen speciell krävs således att laget överträffar fjolåret, och när man väl är i final varför inte gå för hela grejen?



För att 50-års jubileet på allvar ska skrivas in i historieböckerna krävs att St. Louis lyfter sin första Stanley Cup-buckla i juni och med en toppad form och en optimism i laget så ser jag det inte som omöjligt. Laget har, till skillnad från de tre tidigare säsongerna, smugit med till slutspelet. Blues går utifrån sett in som underdogs och är i min mening något bortglömda, bara att tacka och ta emot.



Men om vi backar tillbaka bandet till mitten på februari så kommer vi ihåg att det var andra toner i Blueslägret. Laget parkerade under slutspelsstrecket och spelet stämde inte. Spelarna såg energilösa ut och det var snack om att en slags nedrustning var på gång, St. Louis började ses på som ”sellers” istället för ”contenders”. För att rädda 50-årsjubileet behövde GM Armstrong agera.



Bluesfansen fick vinka av Ken Hitchcock och tacka för lång och trogen tjänst och välkomna Mike Yeo att ta över hela ansvaret. Det var tänkt att Yeo skulle ”se och lära” den här säsongen och ta över rodret helt och hållet säsongen 17/18. Men Yeo fick alltså dra på sig uniformen tidigare än väntat, hittills har det visat sig vara ett klockrent beslut, den sitter som en smäck.



Yeo kommer alltså med en historia i Minnesota bakom sig. Från 2011 till 2016 stod han bakom Wilds bänk, men trots att Minnesota tog kliv under honom lyfte man aldrig. Det satsades friskt på Ryan Suter och Zach Parise, men det räckte aldrig längre än andrarundan. Under förra säsongen fick därför Yeo lämna och under sommaren anslöt ingen mindre än Bruce Boudreau, en av ligans bättre coacher.



Under Boudreau har Minnesota i det stora hela gjort en mycket fin säsong, men man slirade till rejält under mars. Wild var på god väg att slarva bort den fördel som en tolv matcher lång segersvit i december borde ha gett när man torskade 12 av 15 matcher. En tacksam avslutning mot Colorado, Carolina, Colorado igen och Arizona gav dock fyra raka segrar och lite andrum inför slutspelet.



Boudreau har en förmåga att kunna lyfta sina lag. Washington och Anaheim blev alla bättre under honom och Wild har visat något liknande den här säsongen. Devan Dubnyk har storspelat i kassen, Ryan Suter fortsätter att vara säker på blålinjen, Mikael Granlund har äntligen tagit fart och Eric Staal fick något av en nytändning i Minnesota.



Det finns lite orosmoln över Zach Parise. 32-åringen verkar redan plana ut något, vilket inte känns helt tryggt med tanke på att han har ytterligare åtta år kvar på kontraktet. Men å andra sidan har Martin Hanzal och Joel Eriksson Ek spetsat till centerdjupet för Minnesota – där bör man ha ett klart övertag på Blues, i synnerhet som Paul Stastny saknas.



---



Nyckelspelare:



Minnesota



Matchvinnaren: Mikael Granlund



Det tog lite längre tid än förväntat, men den här säsongen kan mycket väl ha varit Mikael Granlunds genombrott. 69 poäng är respektingivande siffror och en klar förbättring från förra säsongens 44 poäng. Wild har många potentiella matchvinnare i sin forwardsbesättning, men Granlund står ut lite extra den här säsongen.



Försvarsgeneralen: Ryan Suter



Ryan Suter har fallit bort lite när ligans bästa försvarare diskuteras, men 32-åringen håller alltjämt en hög nivå. Han lär som vanligt tugga in på 30 minuter per match och måste maxprestera om Wild ska kunna gå långt.



Målvakten: Devan Dubnyk



Efter några år av kaos i Edmonton, Nashville och Arizona har Devan Dubnyk hamnat rätt i Minnesota. Han presterar på hög nivå säsong efter säsong och bör vara ett hett alternativ för Vezina Trophy. Siffrorna försämrades av förklarliga skäl under Wilds formdipp, men han landade ändå på femte bästa räddningsprocent (93,02) av alla målvakter med minst 2500 5-mot-5-minuter.



Doldisen: Erik Haula



Minnesota har en skön bredd – tolv spelare gjorde tvåsiffrigt antal mål. En spelare som kanske smyger lite bakom mer välbekanta namn är Erik Haula. Finländaren tryckte in 15 mål och brukar kunna kliva fram med lite poäng i slutspelet.



St. Louis



Matchvinnaren: Vladimir Tarasenko



Med ett nytt personligt rekord i antal poäng (75) varav imponerande 39 mål är Tarasenko bättre än aldrig förr. Han är en av ligans absolut farligaste spelare i offensiv zon. Ges han det minsta lilla utrymme smäller det i nättaket. För att St. Louis ska gå långt krävs att Tarasenko fortsätter på inslagen väg.



Försvarsgeneralen: Alex Pietrangelo



Pietrangelo klev fram när det behövdes som mest förra året mot Chicago. Hur stabil som helst och oerhört svårpasserad. Det kommer att krävas en rejäl dos hjärta och vilja för att gå långt. Alex Pietrangelo kommer utan tvivel att bidra med det så det räcker och blir över.



Målvakten: Jake Allen



St. Louis formkurva har löpt parallellt med Allens dito. Just nu är han het, en av ligans bästa. Men det finns perioder då han klappar ihop fullständigt. St. Louis har inte råd med några dippar av Allen nu. Det finns ingen Brian Elliott som kan gå in och rädda laget längre. Laget står och faller med Jake Allen, bara att hoppas målvaktstränare Brodeur kan sprinkla av sig lite av hans erfarenheter. Kan Allen ta till vara på hans råd kan det bli en rolig vår.



Doldisen: Vladimir Sobotka



St. Louis fick ett välkommet nytillskott lagom till slutspelets början. Efter många om och men återvände tjecken Vladimir Sobotka till Blues efter några säsonger i Ryssland. Sobotka är en liten, ettrig center som spelar med mycket energi. Han kommer väldigt lämpligt då Blues har Paul Stastny skadad (beräknas vara tillbaka om 4-6 veckor) och behöver någon som kan vinna tekningar. Tjecken har tidigare visat sig vara lite av en tekningsspecialist vilket Blues kan få god användning av i slutspelet. Sobotka klev in i den sista grundseriematchen och började direkt betala tillbaka för biljetten över atlanten genom att göra mål.



---



Tre nycklar till seger:



Minnesota



Devan Dubnyk



Jake Allen har avslutat grundserien starkt, men i grunden är Devan Dubnyk en tryggare sista utpost. Prickar 30-åringen in en någorlunda normal form ska Wild ha ett övertag här – och formtoppar han fullkomligt bör det nästan innebära ett behagligt avancemang.



Centerdjupet



Minnesota har en tydlig fördel när vi mäter lagens centerdjup. Eric Staal har fått en nytändning under Bruce Boudreau, Mikko Koivu har studsat tillbaka de senaste åren, Martin Hanzal är en gedigen värvning och Joel Eriksson Ek visade sin skicklighet i SM-slutspelet. Många matcher och matchserier avgörs via mitten – nu gäller det att Wild utnyttjar det övertaget.



Försvarsdjupet



Om Minnesota har en fördel på centerpositionen så står St. Louis försvar ut lite mer, även utan Kevin Shattenkirk. Alex Pietrangelo är en skicklig tvåvägsback och Colton Parayko är ett väldigt intressant framtidsnamn. Det är inte så värst många frågetecken i Wilds försvar, men det är egentligen bara Ryan Suter som inger fullt förtroende.



St. Louis



Jake Allens mentala hälsa



Allen måste vara på topp hela slutspelet. Reservmålvakten Carter Hutton är inte katastrofalt usel men han inte i närheten av att vara någon som man kan förlita sig på under en längre period. Det krävs att Allen får lite studsar med sig direkt och därmed en bra början på slutspelet. Annars kan det gå som förra gången mot Wild (15/16) då Allen inte pallade för trycket och var orsaken till att Wild relativt enkelt kunde gå vidare till andra omgången.



Shattenkirk-luckan fylls



Kevin Shattenkirk lämnade Blues för Capitals under deadline-day. ”Shattys” skridskor blir svåra att fylla. Rakt av blir han omöjlig att ersätta då ingen annan back i truppen är lika skicklig offensivt. Däremot kan en mer defensiv pjäs (t.ex. Joel Edmundson) kliva in och sätta sin prägel på laget. Kanske kan ett tätare försvarsspel med mindre offensiv briljans bli något som gör St. Louis mer framgångsrika i slutspelet?



Inga fler skador



Med Robby Fabbri borta fram till oktober och Paul Stastny som förmodligen kommer att missa hela den första slutspelsrundan krävs att alla andra håller sig skadefria. Barbashev och Pääjärvi har redan blivit uppkallade från AHL, går någon till sönder kommer det bli väldigt svårt att ställa upp med fyra slagkraftiga kedjor.



---



Förmodade laguppställningar:



Minnesota



Zach Parise – Eric Staal – Charlie Coyle

Mikael Granlund – Mikko Koivu – Jason Zucker

Nino Niederreiter – Martin Hanzal – Jason Pominville

Chris Stewart – Joel Eriksson Ek – Ryan White



Ryan Suter – Jared Spurgeon

Marco Scandella – Matt Dumba

Jonas Brodin – Christian Folin



Devan Dubnyk (Darcy Kuemper)



St. Louis



Jaden Schwartz – Ivan Barbashev – Vladimir Tarasenko

Alexander Steen – Patrik Berglund – David Perron

Vladimir Sobotka – Jori Lehtera – Magnus Paajarvi

Dmitrij Jaskin – Kyle Brodziak – Ryan Reaves



Jay Bouwmeester – Alex Pietrangelo

Joel Edmundson – Colton Parayko

Carl Gunnarsson – Robert Bortuzzo



Jake Allen (Carter Hutton)



---



Skador:



Minnesota



Minnesota förväntas gå in i slutspelet fullt friska.



St. Louis



St. Louis Blues kommer, som sagt, till spel utan långtidsskadade Robby Fabbri. Detta är naturligtvis ett rejält avbräck då unge Fabbri, med sin fart, avgjort många matcher för St. Louis. Även förstecentern Paul Stastny väntas missa inledningen av slutspelet. Annars har Jaskin, Lehterä och Bortuzzo varit ”day-to-day” till och från i slutet av säsongen. Troligtvis kan alla de tre vara återställda när slutspelet drar igång. Jaden Schwartz fick linka av planen i sista matchen mot Colorado efter att ha täckt ett skott. Förhoppningsvis är det inget som hindrar honom från att spela slutspelshockey. Hur Yeo ställer upp laget blir därför svårt att säga på grund av alla skador samt hur stor roll Sobotka kommer att få.



---



Så går det:



Niclas Viberg: En tight och något underskattad matchserie kommer avgöras först i Game 7. I längden blir Minnesotas fördel på målvaktspositionen och i centerdjupet bli avgörande.



Per Kivijärvi: St. Louis kommer, trots att laget slutade efter i grundserien, slå ut Minnesota. Mike Yeo känner Minnesota Wild utan och innan och det kommer att utnyttjas maximalt. Blues vinner, 4-1 i matcher.



---



Spelschema:



Onsdag 12/4 03:30

Fredag 14/4 02:00

Söndag 16/4 03:00

Onsdag 19/4 03:30

Lördag 22/4*

Måndag 24/4*

Onsdag 26/4*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså onsdag natt klockan 03:30 – inte onsdag morgon.

2017-04-11 15:35:22

