Preview: Montreal Canadiens-New York Rangers

Det bästa laget i Atlantic, Montreal Canadiens, möter det bästa Wild Card-laget, New York Rangers, i den första omgången. Montreal är ute efter revansch för förlusten i Conferencefinalen 2014.

Det blir sextonde gången som Montreal Canadiens och New York Rangers ställs mot varandra i Stanley Cup-slutspelet. Rangers vann senast lagen möttes 2014 och har även övertaget när det gäller vunna slutspelsserier med 8 mot 7 trots att Habs vunnit 36 matcher medan Rangers vunnit 29 gånger (2 gånger har lagen spelat oavgjort underslutspelet). Som Habsfan kan man glädjas åt att enda gången lagen möttes i en Stanley Cup-final (1979) så vann Montreal med 4-1 i matcher, Montreal har dessutom vunnit Stanley Cup hela fem gånger till efter att laget slagit ut Rangers tidigare i slutspelet.



När det gäller NHL-matcher har Montreal skaffat sig ett kraftigt övertag under de dryga 90 år som gått sedan lagen möttes för första gången i november 1926, en match som Rangers för övrigt vann med 2-0 på bortaplan. Montreal har 335 vinster på 623 matcher lagen emellan och under den gångna säsongen svepte laget Rangers när de vann samtliga tre matcher.



Det som talar mest till Montreals fördel är att Rangers målvakt Henrik Lundqvist har haft förvånansvärt svårt mot Montreal. Lundqvist har bara 14 vinster på 35 matcher och endast 2,87 i GAA och ,898 i räddningsprocent, siffror som är betydligt sämre än hans snitt. Carey Price har däremot ett fruktansvärt bra facit mot just Rangers: 15 vinster på 22 matcher med 1,82 i GAA och ,940 i räddningsprocent.



Montreal inledde säsongen absolut lysande och satte nytt klubbrekord för bästa start på säsongen, laget hamnade sedan i en ganska lång svacka som den 14 februari ledde till att coachen Michel Therrien fick sparken och ersattes av den från Boston Bruins kickade Claude Julien. Under Julien har Montreal spelat nästan lika bra som under säsongsinledningen och när de besegrade utmanaren i divisionen, Ottawa Senators, tre gånger på åtta dagar säkrade laget vinsten i divisionen.



En stor anledning till att Montreal återigen vann Atlantic Division är Carey Price som under perioder varit minst lika bra som säsongen 2014-15 då han vann Vezina och Hart. Han hade en svacka i samband med Montreals svacka men efter femdagarsbreaket i mars har han ännu en gång visat mästarklass. Bland utespelarna har lagkaptenen Max Pacioretty gjort 35 mål och det är femte gången på sex säsonger han gjort minst 30 mål (säsongen han missade 30 mål var den förkortade lockoutsäsongen 2012-13). Nykomlingarna Shea Weber, Alexander Radulov, Artturi Lehkonen, Andrew Shaw och Phillip Danault som kom vid förra årets trading deadline har alla visat framfötterna precis som årets stora överraskning Paul Byron som gjort 22 mål. Brendan Gallagher har haft skadeproblem men verkar har kommit igång igen medan både Alex Galchenyuk och Tomas Plekanec måste visa betydligt mer. Galchenyuk var riktigt bra innan han blev skadad i december men har inte alls varit i samma klass sedan han gjorde comeback.



De flesta experterna var överens: New York Rangers skulle för första gången sedan säsongen 2009/10 missa slutspelet. Laget såg på pappret svagare ut när Derick Brassard och framförallt Keith Yandle packat sina väskor och flyttat norr, respektive söder ut från Manhattan. Men Rangers ville annat och inledde säsongen med en rivstart i oktober och seglade fort upp i topp i den östra konferensen. Rangers visade prov på en explosiv anfallsinriktad hockey och öste in mål i match efter match. Men ju längre in säsongen tickade, desto mer svalnade lagets heta spel av och man började dala i tabellen.



Totalt sett blev det respektabla 102 poäng och en slutplacering på den första wild card-platsen. Rangers kan, och bör, tacka sitt djup i spelartruppen att man lyckades säkra en slutspelsplats två veckor innan själva grundserien var över. Ingen spelare nådde över 60 poäng, men hela sju spelare noterades för över 40 poäng, samt att tio spelare fick tvåsiffrigt i målkolumnen. Spelare som Chris Kreider, J.T. Miller och Kevin Hayes stod för kanonartade säsonger och visade prov på vilka fantastiska spelare de kan bli när de nått sin fulla potential. Samtidigt imponerade tre rookies något enormt i Jimmy Vesey, Pavel Buchnevich och Brady Skjei. Den sistnämnde såg under stora delar av säsongen ut som en ärrad veteran och hamnade ett ynka poäng ifrån 40 pinnar – näst mest bland alla försvarare som kategoriseras som rookies.



En spelare som däremot hade en mindre rolig grundserie var Henrik Lundqvist som för första gången i sin långa karriär blev i ifrågasatt. I mitten av december blev den svenske stjärnmålvakten bänkad i tre raka matcher för första gången, vilket väckte stora rubriker bland tidningarna på andra sidan atlanten. Lundqvist blev utbuad av de egna fansen som tidigare krönt honom till kung över staden, men även om Henriks spel var långt ifrån bra, var han inte den enda som förtjänade att bli sågad.



Spelet i den egna zonen har under långa stunder under säsongen varit på en skrattretande nivå och även om både Henrik Lundqvist och försvarsspelet har förbättrats ju närmre våren vi kommit, kan mycket fortfarande bli bättre. En sak är däremot säker: i slutspelet växer svensken alltid ut till ett monster och bör även göra så i år ifall Rangers skall ha någon chans att fälla Montreal Canadiens.



Det har från vissa håll bland fans och media klagats på att Rangers som fyra i Metropolitan tvingas möta ettan i Atlantic, Montreal. Enligt den föregående (också utskällda) slutspelsordningen hade Rangers istället fått möta Columbus Blue Jackets och Montreal fått möta Boston. Ska man titta på den slutspelsordning som de flesta verkar vilja ha (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) hade Rangers som femma i öst fått möta fyran Montreal och det hade med andra ord inte ändrat något för de två lagen, Pittsburgh och Columbus är de lag som har störst anledning att klaga.



---



Nyckelspelare:



Montreal



Matchvinnaren: Alexander Radulov



Det finns ingen som blir gladare över att göra mål, det finns ingen som blir lika galet glad över en vinst eller att lagkamraterna gör mål. Antagligen kommer det inte heller finnas en bättre hockeyspelare i de båda lagen än Alexander Radulov. Kommer han upp i 80% av sin kapacitet så kommer han leda Montreal förbi Rangers i den första omgången.



Försvarsgeneralen: Shea Weber



Många av de som ifrågasatte traden som förde Weber till Montreal har fått äta kråka men det är nu det gäller för ”Man Mountain”. Spelar han lika bra i slutspelet som han gjort sedan han fick Andrei Markov till backpartner så kan det här gå riktigt bra. Kan Weber nå de astronomiska höjder han hade under Habs rekordartade säsongsinledning så kommer många fans glömma bort ”vad det nu är han heter”.



Målvakten: Carey Price



Med en målvakt som Carey Price i laget är alla lag en utmanare till Stanley Cup och Montreal har under flera år anpassat sin spelstil för att passa Price som handsken. Kan nu bara Habs försvarare se till att ingen (egentligen menar jag Chris Kreider) får för sig att krascha Price så kan Montreal kanske till och med gå hela vägen.



Doldisen: Paul Byron



Byron som Habs GM Marc Bergevin plockade på waivers från Calgary Flames under förra säsongen är årets sensation i Montreal, den vindsnabbe forwarden har under säsongen stått för 22 mål och 43 poäng. Det finns en risk att den småvuxne Byron kan komma bort i slutspelets lite tuffare spel men det kan även bli så att hans snabbhet kan fira ändå större triumfer mot mer försvarsinriktade, defensiva och kanske orörligare motståndare.



NY Rangers



Matchvinnaren: J.T. Miller



I sin tredje fulla NHL-säsong blommade den 24-årige amerikanen äntligen ut till sin potential. J.T. är en snabb, rörlig spelare som ständigt placeras sig på rätt ställen för att få pucken. Hans handledsskott är ett av de bättre i laget och det är viktigt för Rangers del att Miller snabbt blir en viktig kugge mot Montreal.



Försvarsgeneralen: Ryan McDonagh



I fjolårets slutspel spelade kapten Ryan McDonagh skadad vilket satte käppar i hjulen för hela laget. Ryan är med sin arbetskapacitet, ledarskap och rutin guld värd för Rangers och när han nu är skadefri kommer han att bli hela försvarsspelets ryggrad – som vanligt. Blev framröstad till den viktigaste spelaren i New York Rangers i år av fansen.



Målvakten: Henrik Lundqvist



Han är inte purung längre och jämnheten i ”King Henriks” spel är inte längre vad den brukade att vara. Med det sagt är det knappt någon som kan i fråga sätta svenskens vinnarmentalitet och förmåga att höja sig så fort det vankas slutspel. Spelar Lundqvist som alla vet att han kan göra, kan Rangers nå långt – riktigt långt.



Doldisen: Jesper Fast



En spelare som aldrig får de stora rubrikerna, men i match in och match ut är en av de som kämpar allra mest i Rangers. Gör inte mycket poäng, men hans arbete i defensiven och framförallt i numerärt underläge gör Jesper till en av de mer viktigare spelarna i laget. Kommer att matchas hårt mot Montreals toppkedja.



---



Tre nycklar till seger:



Montreal



Special Teams



Montreal och Rangers har ungefär lika bra Power Play men Montreal har ett rejält övertag i Boxplay. Kan bara Montreal se till att Rangers något målfarligare forwards inte får enkla mål i PP samtidigt som Weber med sitt slagskott skrämmer slag på Rangers penalty killers bör Montreal skaffa sig ett övertag i special teams som kan fälla avgörandet.



Carey Price



Det är ingen hemlighet att om Montreal ska gå långt i slutspelet så måste Price vara precis så bra han och någon enstaka målvakt till kan vara. Når han under årets slutspel de höjder han visade säsongen 2014-15 så kommer många matcher avgjorts redan innan pucken släppts eftersom han psykat ut motståndarna fullständigt.



Claude Julien



Claude Julien är en vinnare och precis som i Stanley Cup-finalen 2011 kommer han göra allt för att skaffa sig ett psykologiskt övertag över Rangers coach Alain Vigneault redan från början. Det finns få coacher som kan bygga lika tajta lag med en enorm sammanhållning som Julien och Montreal var redan från början av säsongen en grupp som var fast beslutna att visa att fjolårets flopp var en engångsföreteelse och jag tror inte de är nöjda med att ha nått slutspelet.



NY Rangers



Målvaktsspöket



Rangers ställs mot ligans kanske allra bästa målvakt i Carey Price och kanadensaren fullkomligt älskar att möta Manhattan-laget. Även om Carey har haft några mindre bra stunder under säsongen, kan man inte tvivla på hans storhet. I 22 möten mot Rangers under karriären har Carey gått vinnande 15 gånger med en räddningsprocent på fina 94%, samt sju nollor – mer än mot något annat lag i ligan. Det gäller att få hål på kanadensaren snabbt innan han spikar igen totalt.



Stå emot trycket i Bell Centre



Rangers är ligans bästa lag på bortaplan, men att spela i Bell Centre är inte lätt. Med 21273 fanatiska supportrar blir trycket, framförallt i slutspelet, öronbedövande och ger hemmalaget en extra spelare på isen.



Använda farten



Huvudtränaren Alain Vigneault vill att hans lag ska spela med en hög hastighet och ett hårt tryck på pucken. Rangers har många lätta, snabba lirare, medan Montreal vid trade deadline i början av mars satsade på att bli mer hårdare och tyngre. Om Rangers kan få möjlighet att spela sin anfallsinriktade hockey med hög hastighet kan det bli svårt för Montreal att hänga med.



---



Förmodade laguppställningar:



Montreal



Max Pacioretty – Phillip Danault – Alexander Radulov

Paul Byron – Tomas Plekanec – Brendan Gallagher

Alex Galchenyuk – Andrew Shaw – Artturi Lehkonen

Dwight King – Steve Ott – Andreas Martinsen



Andrei Markov – Shea Weber

Nathan Beaulieu – Jeff Petry

Alexei Emelin – Jordie Benn



Carey Price (Charlie Lindgren/Al Montoya)



NY Rangers



Chris Kreider – Derek Stepan – Mats Zuccarello

Jimmy Vesey – Mika Zibanejad – Rick Nash

Michael Grabner – Kevin Hayes – J.T. Miller

Tanner Glass – Oscar Lindberg – Jesper Fast



Ryan McDonagh – Dan Girardi

Marc Staal – Nick Holden

Brady Skjei – Brendan Smith



Henrik Lundqvist (Antti Raanta)



---



Skador:



Montreal



Med undantag för Alexei Emelin ska samtliga spelare vara fit for fight när pucken släpps på onsdag och eftersom Habs inte läckt något om Emelin överhuvudtaget kan även han vara med på isen. Annars så var det lite oroligt under säsongens avslutande vecka då Al Montoya, Jordie Benn, Shea Weber och Tomas Plekanec stod över matcher pga småskador men samtidigt återvände de tidigare skadade Nikita Nesterov, Torrey Mitchell och Brian Flynn och förhoppningsvis har Habs hela truppen att tillgå nu när allvaret börjar.



NY Rangers



New York Rangers har för närvarande inga skador.



---



Så går det:



Dan Augustsson: Jag tror (och hoppas) att Habs tar hem det med 4-1 i matcher och det baserar jag på dels att Habs och Carey Price dominerat Rangers under säsongen och dels på att Claude Julien antagligen kommer vinna matchen i matchen mot Rangers coach Alain Vigneault ganska enkelt. Om Price och Julien lyckas ta sig in i huvudet på motståndarna bör det inte behövas mer än två matcher i MSG.



Daniel Johansson: Montreal har varit ett spöklag för New York Rangers under ett bra tag och det finns inget lag som Carey Price älskar att möta mer än just Rangers. Med det sagt är det stor skillnad på grundserie och slutspel. Rangers gick vinnande ur striden i konferensfinalen 2014 och Montreal är ute efter revansch. Tyvärr, för Rangers del, lyckas Habs troligen få sin revansch och ta hem serien i sex matcher.



---



Spelschema:



Onsdag 12/4 01:00

Fredag 14/4 01:00

Söndag 16/4 01:00

Tisdag 18/4 01:00

Torsdag 20/4*

Lördag 22/4*

Måndag 24/4*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså onsdag natt klockan 01:00 – inte onsdag morgon.

