Preview: Nashville Predators-St. Louis Blues

Blir det en intressant målvaktsduell mellan Nashville och St. Louis?

Under 2010-talet är det Chicago som har dominerat NHL med tre Stanley Cup-titlar på de sju senaste säsongerna. Någon fjärde titel blev det däremot inte – det såg Nashville till, med besked.



Med en Pekka Rinne i storform – finländaren kommer med en räddningsprocent på strax under 98,0 – blev Chicago svepta av Nashville. Rinne höll nollan i de två första matcherna, i Chicago, och släppte bara in tre mål på fyra matcher. Det är en enastående bedrift, men i Rinnes fall får det även vara relevant att höja en varningens finger inför andrarundan – att förvänta sig ett sådant spel genom ett helt slutspel är inget man kan göra.



Istället är det de ”vanliga” nyckelspelarna som måste kliva fram mot St. Louis, närmare bestämt förstakedjan med Forsberg-Johansen-Arvidsson och den fina försvarsbesättningen. Nashville lyckades neutralisera Blackhawks så pass mycket att Patrick Kane lipade ut om hur tråkiga de var – men Predators snabbhet, finurlighet och bredd blev helt enkelt för mycket.



Nashville hade stora förhoppningar på sig inför säsongen, men lyckades aldrig riktigt leva upp till dem… förrän nu? Man tog sig till slutspel som sista lag i Western Conference, men är förmodligen klart bättre än vad man brukar kunna förvänta sig av det åttondeseedade laget. Om inte annat så är 4-0 mot Chicago ett styrkesked av högsta klass.



Förra säsongen krävdes det sju matcher, i år bara fem. St. Louis Blues är vidare till andra omgången av Stanley Cup-slutspelet. Undertecknad prickade in 4-1 till Blues men i ärlighetens namn var serien jämnare än vad siffrorna visar. Minnesota Wild var i flera matcher minst lika bra och med normal utdelning hade Wild fått med sig fler segrar. Men Blues och Jake Allen har prickat slutspelsformen perfekt. En seger med 4-1 är – trots allt – alltid en seger med 4-1.



En så resultatmässigt tydlig seger skulle i vanliga fall göra att man går in med favoritskap i nästa runda. Men nu är verkligheten att St. Louis kommer att möta ett lag som stött på ännu mindre snår i förra omgången. En svepning av Chicago finns det inte någon som skojar bort. St. Louis Blues-Nashville Predators, satan vad häftigt det kommer att bli!



---



Nyckelspelare:



Nashville



Matchvinnaren: Filip Forsberg



Filip Forsberg är en mycket underhållande spelare och har två år i rad tagit sig över 30-målsstrecket efter svaga säsongsinledningar. Förstarundan resulterade i fem poäng (2+3), vilket givetvis är klart godkänt – men 22-åringen har ytterligare en växel i sig. Ska Nashville motsvara förväntningarna man hade på sig inför säsongen vill det nog till att svensken växlar upp nu.



Försvarsgeneralen: PK Subban



Nashville stoltserar med fyra högklassiga försvarare, men PK Subban står ut lite extra. Debutsäsongen i Predators blev kanske så extremt lyckosam som många trodde, men 27-åringen förtjänar ingen större kritik. Dock blev det bara två poäng mot Chicago, så lite sparkapital har man allt i honom.



Målvakten: Pekka Rinne



Två nollor och bara tre insläppta mål har gjort Pekka Rinne till förstarundans bästa förstamålvakt. Hans räddningsprocent landade på 97,6 i alla spelformer och i 5-mot-5-spelet står han på makalösa 99,10 procent. Men kan Rinne hålla i samma nivå över ett helt slutspel? Målvaktsduellen lär, som så ofta, bli avgörande.



Doldisen: Colton Sissons



Nashville fick gott om hjälp av sin secondary scoring mot Chicago, och det brukar alltid vara en viktig faktor i slutspelet. Colton Sissons bidrog med två mål, varav ett var matchvinnande, och en assist. Kanske kan produktionen hålla i sig?



St. Louis



Matchvinnaren: Vladimir Tarasenko



Tarasenko har inte öst in poäng hittills men ryssen har levererat när det har behövts som mest. I match 1 gör han det fina förarbetet till Joel Edmundsons avgörande mål i förlängningen och i sista matchen visar han vägen genom att öppna målskyttet. Vladimir Tarasenko kommer inte att nöja sig med ett mål i det här slutspelet, var så säkra.



Försvargeneralen: Alex Pietrangelo



Spelar man mest gör man det av en anledning. Pietrangelo snittade knappa halvtimmen per match mot Minnesota och gjorde ingen besviken. Trygg med pucken, gör få misstag och mycket svår att passera. Trots tillspetsad konkurrens är Pietrangelo fortfarande fortsatt ohotad etta i försvaret.



Målvakten: Jake Allen



Allen verkar ha sugit åt sig av Martin Brodeurs (målvaktstränare i St. Louis) råd och erfarenheter för han är verkligen i sitt livs form. 174 räddningar på fem matcher, en räddningsprocent på 96%. St. Louis har saknat en målvakt som kan vinna matcher på egen hand, nu verkar de fått fram en i Jake Allen. Fortsätter han på inslagen väg kan det bära långt.



Doldisen: Alexander Steen



Han får aldrig de stora rubrikerna men oj så viktig han är för St. Louis. Av många ansedd som en av ligans mest underskattade spelare. Levererar alltid. Två mål och två assist på fem matcher visar att Steen kommit in bra i slutspelet 2017.



---



Tre nycklar till seger:



Nashville



Pekka Rinne



Målvaktsduellen är alltid av avgörande karaktär i slutspelet, men den kan bli än mer tydlig den här gången. Såväl Pekka Rinne som Jake Allen har imponerat i förstarundan – men kanske finns det lite frågetecken över båda två? Rinne känns aningen mer osäker då hans senaste säsonger inte alltid har övertygat och Nashville lär inte ha råd med att han faller av. Spelar båda två som tidigare lär det däremot bli en hyperintressant målvaktsduell.



Vilan



Nashville får en veckas vila mellan första- och andrarundan. Somliga ser det som något positivt, medan andra föredrar att tugga på i en stadig takt hela slutspelet. Oavsett vilket har Predators i alla fall lyckats vårda eventuella skavanker och får kanske till och med tillbaka en Colin Wilson, som har lyckats producera fint i tidigare slutspel. Har Nashville samlat krafter under vilan eller har man tappat flytet?



Farten



Nashville är kvicka, både med och utan puck – och i passningsspelet. Försvararna är skickliga på att transportera puck och leverera kvicka uppspel samtidigt som forwardsbesättningen har flera spelare med bra fart. St. Louis känns aningen tyngre, så kanske kan Nashville exponera det om man får med sig farten in i matchserien direkt.



St. Louis



Pietrangelo vs Forsberg



Forsberg har genom åren 18 poäng på 16 matcher mot Blues. Denna statistik måste reduceras för att St. Louis ska gå vidare. Alex Pietrangelo kommer göra allt för att Filip Forsberg ska gå mållös genom serien. Pietrangelo vs Forsberg blir en viktig match i matchen.



Mike Yeo



Med Yeo är St. Louis NHL:s bästa lag, statistiskt sett. Sedan Yeo har tagit över har Blues vunnit flest matcher i grundserien och slutspelet tillsammans (26) samt har högst vinstprocent (73%). Mike Yeo har förvandlat St. Louis från ett uträknat lag till ett lag som går för ”cupen”.



Paul Stastny i matchform



St. Louis har saknat djup bland centrarna när Stastny varit skadad. Det har visat sig, inte minst i tekningsstatisktiken. Som tur var kom kanadensaren tillbaka till sista matchen mot Minnesota, spelade 23 minuter och gjorde ett mål. Bara att hålla tummarna för att det inte var ett stressat beslut av Mike Yeo att spela Stastny. En hel Paul Stastny kommer att göra den här serien så mycket roligare för Blues.



---



Förmodade laguppställningar:



Nashville



Filip Forsberg – Ryan Johansen – Viktor Arvidsson

Kevin Fiala – Calle Järnkrok – James Neal

Harry Zolnierczyk – Mike Fisher – Austin Watson

Pontus Åberg – Colton Sissons – Craig Smith



Romas Josi – Ryan Ellis

Mattias Ekholm – PK Subban

Matt Irwin – Yannick Weber



Pekka Rinne (Juuse Saros)



St. Louis



Jaden Schwartz – Paul Stastny – Vladimir Tarasenko

Alexander Steen – Patrik Berglund – David Perron

Vladimir Sobotka – Jori Lehterä – Magnus Pääjärvi

Scottie Upshall – Kyle Brodziak – Ryan Reaves



Jay Bouwmeester – Alex Pietrangelo

Joel Edmundson – Colton Parayko

Carl Gunnarsson – Robert Bortuzzo



Jake Allen (Carter Hutton)



---



Skador:



Nashville



Såväl Vernon Fiddler som Colin Wilson missade slutskedet av grundserien och förstarundan mot Chicago, men tros kunna vara i speldugligt skick mot St. Louis.



St. Louis



Robby Fabbri (långtidsskadad)



---



Så går det:



Niclas Viberg: Om båda målvakterna spelar som tidigare lär den här matchserien dra ut på tiden. Nashville har ett litet övertag i försvaret och har Pekka Rinne konserverat formen från förstarundan tycker jag mig se en liten fördel för Predators. Jag säger att Nashville tar sig till Conference-final efter sju matcher.



Per Kivijärvi: Två formstarka målvakter viskar om en tillknäppt och jämn matchserie. Blues avgör hemma, på övertid, i match sju.



---



Spelschema:



Onsdag 26/4 02:00

Fredag 28/4 02:00

Söndag 30/4 21:00

Tisdag 2/5 03:30

Fredag 5/5*

Söndag 7/5*

Tisdag 9/5*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså onsdag natt klockan 02:00 – inte onsdag morgon.

