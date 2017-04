Preview: Ottawa Senators- New York Rangers

Vi står inför en intressant kamp mellan superstjärnorna Erik Karlsson och Henrik Lundqvist.

För blott den andra gången i historien går New York Rangers och Ottawa Senators upp mot varandra i slutspelet. Den första gången lagen möttes var 2012 då man stötte på varandra redan i den första rundan där Rangers drog det längsta strået och gick vinnande ur striden efter sju matcher. Under årets säsong har lagen möts tre gånger, där Ottawa har gått segrande ur två matcher.



New York Rangers hade de flesta experter och förståsigpåare emot sig i den första rundan mot Montreal Canadiens och på förhand kunde man givetvis förstå varför. Montreal, och framförallt Carey Price har haft retligt enkelt för just Rangers de senaste säsongerna. Den här gången ville det sig dock annorlunda. Rangers bjöd upp till dans och med en storspelande Henrik Lundqvist i målet, som vann målvaktsmatchen mot just nämnde Price, kunde man kriga till sig två segrar i mardrömsarenan Bell Centre och ytterligare två vinster i New York och ta sig vidare, mot de flesta odds.



Just Henrik Lundqvist kommer att bli, som så många gånger förr, den viktigaste spelaren för Rangers. Svensken tog nästan på egen hand sitt lag vidare till den andra rundan. Under sin NHL-karriär har Lundqvist ett negativt facit mot enbart tre lag i ligan – St. Louis Blues, Montreal Canadiens och just Ottawa Senators. Även om siffrorna mot det kanadensiska huvudstadslaget är fina med en räddningsprocent på 93,0% samt ett GAA 2.11, så är svenskens matchfacit mot Ottawa 15-18-3.



I serien kommer det att finnas tre stora dueller att hålla koll på. Superstjärnornas kamp mellan Henrik Lundqvist och Erik Karlsson. De två är mycket goda vänner och tränar ihop under somrarna i Göteborg. Vänskapen läggs nu definitivt åt sidan och den av de två stjärnorna som kommer att ha den bästa serien, lär säkerligen gå vidare med sitt lag.



Den andra duellen är mellan de två coacherna Alain Vigneault och Guy Boucher. Rangers spelar med en fartfylld offensivt inriktad hockey, medan Ottawa gillar att dra ner på tempot, samt spela ett samlat och kompakt försvarsspel. Kan Alain Vigneault utnyttja sin fartfyllda hockey för att luckra upp Senators defensiv, eller kan Guy Boucher vinna tränarfajten genom att tråka ut sina motståndare till att göra misstag och ta vara på kontringar?



Den tredje punkten att hålla koll på är sommarens stora bytesaffär. Inför säsongen stod lagen för en blockbuster-trade där Derick Brassard lämnade Rangers för Ottawa och svenske Mika Zibanejad gick motsatt väg. Derick var en väldigt populär spelare i New York som fick smeknamnet ”Big Game Brass” för att han alltid levererade i slutspelet under sin tid på Manhattan. De båda två kommer att granskas match in och match ut genom hela serien för att klargöra vem som egentligen vann trejden.



Ottawa kommer från en mycket jämn åttondelsfinal där man besegrade Boston med 4-2 i matcher. I samtliga sex matcher skiljde det endast ett mål mellan lagen och fyra av matcherna gick till förlängning. Boston var försvagat av skador, framförallt på backsidan, och det i kombination med en ojämn forwardsuppställning gjorde att de inte kom upp i en tillräcklig nivå. Detta samtidigt som Ottawa fortsatte vara det hårt arbetande kollektiv vi sett hela säsongen och spelade en ihärdig hockey. Några andra framgångsfaktorer var att Craig Anderson var mycket stabil, Erik Karlsson var bländande och så stämde allt för kedjan med Bobby Ryan, Derick Brassard och Clarke MacArthur.



Nu är Sens i kvartsfinal för blott andra gången på tio år. Avancemanget får därför anses som en stor framgång och ett välbehövligt steg framåt för denna grupp som har formats över de senaste åren. Nu när man är en bit in i slutspelet och motståndet förbättras blir det spännande att följa om laget kan ta ytterligare ett steg redan i år.



Förutsättningarna för att ta sig längre tycks finnas där. Detta mycket tack vare att man har Anderson och Karlsson som hörnstenar i laget. Det är en duo som alltid spelar bra samt inger trygghet och självförtroende till resten av laget. Sedan har man en forwardsuppsättning som består av en del spets och mycket bredd. Brett och stabilt är det även ut i backledet. Allt hålls ihop av Guy Boucher och hans spelsystem där Sens i mycket grova drag bygger spelet utifrån en gedigen defensiv och alltid arbetar hårt.



Det finns vissa likheter mellan nyligen besegrade Boston och vad som nu väntar. Bland annat möter Ottawa nu återigen en väldigt bra målvakt och ett till synes svagt försvar. Med tanke på detta blir det intressant att se hur mycket Ottawa kan ta med sig från åttondelsfinalen in i serien mot Rangers. Det ska också bli spännande att se i vilken grad Rangers tar med sig det fysiska spel som präglade deras matchserie mot Montreal och hur Ottawa i så fall kommer hantera det. Sens matcher mot Boston var förhållandevis snälla.



---



Nyckelspelare:



Ottawa



Matchvinnaren: Bobby Ryan



Den största överraskningen under första rundan har varit pånyttfödelsen av Bobby Ryan. Efter att gjort många besvikna under säsongen, framförallt under de avslutande månaderna, var det svårt att se Ryan göra något större avtryck i slutspelet. Istället har han sett otroligt pigg ut och hittat fantastisk kemi tillsammans med Derick Brassard och Clarke MacArthur. Totalt blev det fyra mål och tre assist för Ryan i matcherna mot Boston. Två mål var game winning goals och dessutom assisterade han till det övertidsmål av MacArthur som tog Ottawa till kvartsfinal. Om Ryan fortsätter på den inslagna vägen får Rangers se upp särskilt med Senators nummer nio.



Försvarsgeneralen: Erik Karlsson



Magnifik i matchserien mot Boston. Karlsson tar i stort sett inga felbeslut, skapar isyta och tid samt gör alla omkring sig bättre. Dessutom bjöd Karlsson på några läckra framspelningar som få, om ens någon, kan göra förutom han. Extra imponerande blir allt när Karlsson, efter Ottawas avancemang, avslöjade att han spelat med två stressfrakturer i ena foten.



Målvakten: Craig Anderson



Anderson höll en hög nivå genom hela matchserien mot Boston och lyckades vinna målvaktsmatchen mot Tuukka Rask. Förutom att Anderson visade vilken bra målvakt han är, visade han även hur värdefull han är att ha i ett slutspel. I och med att han ständigt sprider lugn och trygghet, vilket smittas av på hans lagkamrater, är han otroligt värdefull att ha i pressade situationer där mycket står på spel.



Doldisen: Jean-Gabriel Pagaeu



Ottawasonen som spelar hockey med skicklighet kombinerat med hög intensitet. Pagaeu har främst använts i mer defensiva eller checkande roller och i boxplay. Under en stor del av första rundan har han dock fått spela center mellan Mike Hoffman och Mark Stone. Det har varit en kedja som inte lyckades producera särskilt mycket, men som har sett väldigt pigg ut. Tar det fart för dem på allvar mot Rangers kan Pagaeu bli en faktor både i det defensiva och offensiva spelet.



NY Rangers



Matchvinnaren: Mats Zuccarello



Den lille trollkarlen blev stor matchvinnare när Rangers skickade ut Montreal i den sjätte matchen med två mål. Lös med sin frånvaro i de första två matcherna, men hittade sedermera tillbaka till sitt spel. Viktig spelare i framförallt power play med sin förmåga att hitta öppna ytor för sig själv och sina medspelare.



Försvarsgeneralen: Ryan McDonagh



Hade en mindre bra insats i den sjätte, avgörande matchen mot Montreal, men är trots det ohotat Rangers viktigaste försvarare. Loggar tunga minuter i matchens alla skeden och är ryggraden i Rangers defensiv.



Målvakten: Henrik Lundqvist



Superlativen avlöste varandra i kvarten mot Montreal. Henrik Lundqvist höjer sig något enormt så fort det nalkas slutspel och svenskens prestation i de sex första slutspelsmatcherna var något utöver det vanliga. Vann målvaktsmatchen mot Carey Price och fullkomligt bar Rangers på sina axlar.



Doldisen: Oscar Lindberg



Får aldrig några rubriker, men är alltid den som arbetar mest tillsammans med sin landsman Jesper Fast. Duktig i tekningscirkeln, jobbar stenhårt i defensiven, forecheckar med bravur och spelar fysiskt. Outtröttligt rivjärn.



---



Tre nycklar till seger:



Ottawa



Målvaktsmatchen



En grundläggande förutsättning för om Sens ska ha chansen att slå ut Rangers är att Anderson bjuder Lundqvist på en rejäl kamp i målvaktsmatchen. Om Lundqvist fortsätter med det spel han visade upp i första rundan är det kanske lite för mycket begärt av Anderson att han ska vinna målvaktsmatchen, men han behöver i vart fall spela oavgjort.



Maxprestation



För att avancera ytterligare en runda krävs att alla spelare måste spela på sin maximala förmåga eller kanske till och med lite över den. Ottawa har hittat det sätt att spela som kan ta dem vidare. Det gäller nu bara att spelarna höjer sig och ser till att utföra sina respektive uppgifter i laget och i spelsystemet utifrån bästa förmåga. Vissa spelare ligger redan nära max medan det fortfarande finns en del att hämta hos andra.



Ta till vara på Erik Karlsson



Karlsson var fullständigt briljant under matchserien mot Boston. Han gjorde i stort sett allt rätt och eftersom det är Karlsson vi pratar om kommer han med all sannolikhet fortsätta på samma sätt i matcherna mot Rangers. Hans lagkamrater måste därför se till att förvalta de möjligheter som Karlsson skapar. De måste till exempel vara beredda när han sätter igång spelet, ta sig till spelbara ytor och sätta pucken på hans framspelningar. Om Karlssons lagkamrater lyckas med detta kommer Ottawa kunna kassera in några välbehövliga mål.



NY Rangers



Få igång spelet i power play



Rangers mäktade enbart med ett mål i spel i numerärt överläge i den första rundan mot Montreal Canadiens. Ett facit som man, med all rätta, inte är nöjda med. Ottawa spelar kompakt och samlat, när läge i power play ges måste Rangers vara på hugget och utnyttja de chanser man får.



Ge Erik Karlsson minimala ytor



Världens bästa back och kanske rentav en av världens bästa spelare. Erik Karlsson är minst lika viktig för sitt Senators som Henrik Lundqvist är för Rangers. Backen, med den fullkomligt fantastiska speluppfattningen, leder sitt lag med bravur och styr och ställer från blålinjen som få andra. Får Karlsson alldeles för mycket tid och yta kommer det att smälla direkt. Svensken måste neutraliseras så fort pucken når klubban.



Ta kontroll i Madison Square Garden



Rangers var ligans bästa bortalag under säsongen och plockade två segrar i Montreal i den första rundan i en arena som har varit lite av ett mardrömsställe. På hemmaplan har det gått trögare och framförallt i slutspelet under de senaste åren. Eftersom Ottawa har hemmaplansfördel kommer minst en seger krävas i Kanada, samtidigt som man inte bör slarva bort någon match på hemmais.



---



Förmodade laguppställningar:



Ottawa



Ryan Dzingel – Kyle Turris – Alex Burrows

Mike Hoffman – Jean-Gabriel Pageau – Mark Stone

Clarke MacArthur– Derick Brassard – Bobby Ryan

Viktor Stålberg – Zack Smith – Tommy Wingels



Mark Methot – Erik Karlsson

Dion Phaneuf – Cody Ceci

Fredrik Claesson – Chris Wideman/Ben Harpur



Craig Anderson (Mike Condon)



NY Rangers



Chris Kreider – Mika Zibanejad – Mats Zuccarello

Jimmy Vesey – Derek Stepan – Rick Nash

J.T. Miller – Kevin Hayes – Pavel Buchnevich

Jesper Fast – Oscar Lindberg – Michael Grabner



Ryan McDonagh – Dan Girardi

Marc Staal – Nick Holden

Brady Skjei – Brendan Smith



Henrik Lundqvist (Antti Raanta)



---



Skador:



Ottawa



På Ottawas skadelista återfinns endast Mark Borowiecki, lower body injury (föll mot sargen med benen först i andra matchen mot Boston), och Tom Pyatt, upper body injury (skadad efter en tackling i fjärde matchen mot Boston). Inga tidsangivelser har getts för när Borowiecki kan vara tillbaka medan Pyatt rapporteras vara redo för spel inom kort. Tack vare de nyförvärv GM Pierre Dorion gjort under säsongen har Ottawa en god bredd både på back- och forwardssidan. Därför bör dessa skador inte påverka laget mer än att det blir några färre streck i tacklingskolumnen med Borowiecki på läktaren.



NY Rangers



New York Rangers har förnärvarande inga skador på någon spelare.



---



Så går det:



Olof Carlson: Jag tror på en jämn matchserie med mycket begränsat antal mål. Eftersom det kommer vara svårt att göra mål faller stort ansvar på spetsspelarna i respektive lag att vara kreativa och hitta vägar att få in pucken. I detta avseende tror jag att Ottawa har en liten fördel, till viss del för att man har Erik Karlsson. Ottawa kommer dessutom ha ett litet övertag sett till backuppsättning, där Sens har bättre och även fler alternativ. Trots Lundqvist och en del skickliga forwards i Rangers tror jag därför på Ottawa i sex matcher (skulle det gå till en sjunde match vinner Lundqvist serien åt Rangers).



Daniel Johansson: Även om det blev tajta matcher mot Boston Bruins, så imponerade Ottawa Senators när man spelade som ett lag och kunde tämja brunbjörnarna. Ottawa spelar ett fartfyllt spel, likt Rangers, men är även extremt samlat i defensiven något som kan innebära problem för Rangers. Dock anser jag att Rangers är starkare på varje position och bör klara av det kanadensiska huvudstadslaget i sex matcher.



---



Spelschema:



Torsdag 27/4 01:00

Lördag 29/4 21:00

Tisdag 2/5 01:00

Torsdag 4/5 01:30

Lördag 6/5*

Tisdag 9/5*

Torsdag 11/5*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså torsdag natt klockan 01:00 – inte torsdag morgon.

0 KOMMENTARER 53 VISNINGAR 0 KOMMENTARER53 VISNINGAR OLOF CARLSON OCH DANIEL JOHANSSON

2017-04-26 17:15:08

ANNONS:

Fler artiklar om NHL

NHL

2017-04-26 17:15:08

NHL

2017-04-26 01:44:00

NHL

2017-04-26 01:37:58

NHL

2017-04-12 18:59:06

NHL

2017-04-12 18:42:08

NHL

2017-04-12 17:51:00

NHL

2017-04-12 01:16:15

NHL

2017-04-12 01:09:00

NHL

2017-04-11 22:30:03

NHL

2017-04-11 15:35:22

ANNONS:

Vi står inför en intressant kamp mellan superstjärnorna Erik Karlsson och Henrik Lundqvist.Blir det en intressant målvaktsduell mellan Nashville och St. Louis?Tunga veteraner i Anaheim mot unga stjärnor i Edmonton.Det kan mycket väl bli fysiskt och grinigt mellan Anaheim och Calgary.Ett intressant och öppet tungviktsmöte redan i förstarundan.Är det här säsongen som Washington äntligen vinner? Eller kan Torontos rookies skrälla i förstarundan?Kan Connor McDavid och Edmonton mäta sig med veteranerna i San José?Det bästa laget i Atlantic, Montreal Canadiens, möter det bästa Wild Card-laget, New York Rangers, i den första omgången. Montreal är ute efter revansch för förlusten i Conferencefinalen 2014.Tre skribenter vars lag missade slutspel säger sitt om Stanley Cup-slutspelet.St. Louis Blues går in i slutspelet med ett återvunnet självförtroende och en formkurva som pekar, snudd på spikrakt, uppåt. Mötet med Minnesota Wild kommer att vara laddat med en hel del känslor. Revansch från slutspelet 15/16 finns att utkräva samtidigt som Blues nye huvudtränare Mike Yeo återvänder till Minnesota, klubben han ledde innan han lockades över till St. Louis. Wilds svaga form pekar på att de kommer att få det tufft när den blåa maskinen återigen har hostat igång.