Preview: Pittsburgh Penguins-Columbus Blue Jackets

Fjolårets väg till titeln var långt ifrån enkel för Pittsburgh och sett till motståndet så blir det knappast lättare i år. Columbus är ett avigt lag som Pittsburgh fått slita ordentligt mot för att slå. En stark offensiv ställs mot en stark defensiv i vad som på förhand ser ut som en ruggigt jämn serie.

Pittsburgh har haft en intensiv säsong och till skillnad från fjolårets extremt undermåliga inledning så har det faktiskt sett väldigt stabilt ut i år. Redan efter ett tiotal omgångar så kändes det genast att Pittsburgh skulle vara med och slåss ännu en gång och med en Stanley Cup-titel i ryggen är det svårt att förvänta sig något annat. Även om vägen till slutspelet stundtals kändes ganska så utstakad så var den dock inte smärtfri.



Skadeproblem efter skadeproblem har följt laget genom hela säsongen och Pittsburghs djupa spelarmaterial har verkligen testats gång på gång. Sidney Crosby missade säsongens sex första matcher men kom tillbaka i toppform. Evgeni Malkin har varit till och från men har stundtals exploderat offensivt. På backsidan så har problemen varit ännu värre och Kris Letang har bara spelat 41 matcher denna säsong. Utöver Letang så har både Olli Maatta, Brian Dumoulin och Trevor Daley missat ett antal matcher.



Inför slutspelet så har Jim Rutherford och Mike Sullivan därför nödvärvat ett antal förstärkningar till backsidan och även plockat upp en del ungtuppar från AHL. Mark Streit, 39 år, och Ron Hainsey, 36 år, får stå för inköpt rutin medan Chad Ruhwedel, Cameron Gaunce och Derrick Pouliot får stå för den ungdomliga entusiasmen i försvaret. Även offensivt så har flera AHL-spelare fått chansen och inte minst så har Jake Guentzel med 40 matcher och 33 poäng i stort sett säkrat en plats inför Stanley Cup-slutspelet.



Columbus i sin tur har haft en grymt imponerande säsong. Inför säsongen var det många som såg laget som en bottenkandidat eller strax utanför slutspel, i synnerhet med tanke på vilka insatser John Tortorella gjorde i World Cup.



Säsongen började också lite halvknackigt, men efter några veckor tog det fart – så småningom rejält. Från den 29 november till den 3 januari vann man 16 raka matcher och satte sånär ett nytt NHL-rekord.



Den segersviten har så klart gett Columbus en fin buffert under resterande del av säsongen. Trots en svag avslutning med sex förluster i rad innan man vann avslutningen har Blue Jackets härjat kvar i toppskiktet av Metropolitan Division. Någon divisionsseger blev det visserligen inte, men man kommer nu från organisationens överlägset bästa grundserie någonsin.



Cam Atkinson fortsätter att ta kliv vid 27 års ålder och nådde för första gången i karriären över 30 mål och 60 poäng. Alexander Wennberg härjar bakom ligans toppskikt när vi kikar på mest antal assist. Rookien Zach Werenski har imponerat något otroligt från sin backplats.



Men det är Sergei Bobrovsky som förtjänar rubrikerna i Columbus. Han har kommit tillbaka starkt efter förra säsongens problem och bör göra upp om Vezina Trophy med Devan Dubnyk, Carey Price och Braden Holtby.



Columbus hade ligans näst bästa defensiv under grundserien – och nu kommer den testas rejält när man går upp mot ligans bästa offensiv i Pittsburgh. Bobrovsky lär få det hett omkring sig och matchen i matchen mot Sidney Crosby blir minst sagt avgörande.



Blir det offensiven eller defensiven som går segrande ur den här matchserien?



---



Nyckelspelare:



Pittsburgh



Matchvinnaren: Sidney Crosby



Trots att han har missat en del matcher i år så har Sidney Crosby varit extraordinärt bra även för honom själv. Han styr och ställer i laget både på och utanför isen och varje gång han spelar så krävs det ofta två motståndare för att hålla honom i styr. Trots det så har Crosby lyckats göra mest mål i hela NHL och avslutade säsongen på en delad andraplats i poängligan. Med en Crosby på isen så kan vad som helst hända och han verkar alltid ha förmågan att spela på topp när det väl gäller.



Försvarsgeneralen: Justin Schultz



Med Kris Letang borta under slutet av säsongen och hela slutspelet så har Justin Schultz fått bära en allt större börda på sina axlar. Han har gått från klarhet till klarhet och hans närvaro på isen syns inte minst offensivt där han har plockat 51 poäng på 78 matcher vilket ledde till en topp-10-placering för mest poäng bland backar. Schultz tillsammans med Ian Cole och Trevor Daley kommer att vara oerhört betydande för Pittsburghs eventuella slutsspelsframgångar.



Målvakten: Matt Murray



All heder åt Marc-Andre Fleury som spelat bra under säsongen, men Matt Murray har visat varför han är Sullivans första val. Hans stabila lugn och fantastiska positionering i målet har resulterat i att Murray har haft en av de bästa säsongerna som en rookiemålvakt kan ha. Med 47 matcher från start har Murray gått segrande ur 32 och hans räddningsprocent på 92.3 är den nionde bästa i NHL för målvakter som spelat minst 20 matcher i år. Hans betydelse för Pittsburgh i Stanley Cup-spelet går inte att förneka.



Doldisen: Conor Sheary



Efter att ha kommit in i spelet med Sidney Crosby så har Conor Sheary vuxit fram som en av Pittsburghs främsta poängplockare, men eftersom han spelar med just Crosby så hamnar han i en oerhört stor skugga. Sheary har spelat 61 matcher i år och har producerat 53 poäng, något som han har gjort både med och utan Crosby och om han kan fortsätta spela på samma nivå under slutspelet så kanske han kan börja skina igenom Crosby skuggan.



Columbus



Matchvinnaren: Cam Atkinson



Cam Atkinson tog hem såväl den interna skytte- som poängligan och har kanske äntligen tagit det där sista steget vid 27 års ålder. Columbus saknar annars den där offensiva stjärnan som står ut lite extra och förlitar sig på bredden. Men ska någon kliva fram kan nog Atkinson ligga bra till.



Försvarsgeneralen: Zach Werenski



Om det inte vore för Patrik Laines fenomenala målskytte och kidsens framfart i Toronto skulle nog betydligt flera fascinerats av Zach Werenskis säsong i Columbus. Han spelar nästan 21 minuter per match, har gjort 47 poäng (plats 13 i backarnas poängliga), kommer med fina possession-siffror (53,2 CF% och 3,8 CF% RelTM) och är redan nu en stor nyckelspelare i Blue Jackets.



Målvakten: Sergei Bobrovsky



En av ligans bättre målvakter – kanske den bästa den här säsongen – kommer givetvis bli direkt avgörande för Columbus chanser till avancemang.



Doldisen: Sam Gagner



Sam Gagner kom inte riktigt till sin rätt i Philadelphia, men under Tortorella – av alla – har han kommit igång igen. Faktum är att Gagner har gjort karriärens bästa säsong, sett till mål och poäng.



---



Tre nycklar till seger:



Pittsburgh



Spelardjupet



Med Letang borta, Malkin på väg tillbaka och både Hagelin och Kunitz fortfarande skadade så har Pittsburghs djup testats ordentligt. Detta har lett till att allt fler spelare har roterats in och ut ur laget och ett flertal olika formationer har ställts upp på isen under säsongen. Vi har sett ett mer passivt och lite långsammare Pittsburgh som ändå lyckats plocka viktiga poäng. Laget klarar av att ta några skador och förhoppningsvis kommer nu Malkin att vara klar till premiären av slutspelet och snart därefter Kunitz och Hagelin också. Detta innebär att Pittsburgh vet att de har kompetenta ersättare som vet hur man spelar med de ordinarie spelarna.



Offensiven



Pittsburgh är inte kända för att vara ett defensivt lag och nyckeln till seger är till en stor del deras enorma produktion framåt. Med 278 mål så har Pittsburgh gjort överlägset mest mål i NHL men samtidigt så har laget släppt in 229 mål bakåt. I och med att alla kedjor i laget har kunnat producera framåt så har Pittsburgh ändå samlat in 111 poäng under grundserien och om produktion framåt fungerar som den ska blir de extremt svårstoppade i slutspelet.



Slutspelsvana



Pittsburgh har varit i samma situation om och om igen och har faktiskt inte missat ett slutspel sedan 2005-2006. Många av spelarna är vana vid stämningen, det ännu mer intensiva tempot och framförallt är de vana med att hantera stressen av att spela i slutspelet. Lagets general och ledare Sidney Crosby har varit med i 9 slutspel i rad (!) och har förmågan att ingjuta ett lugn i de yngre spelarna som är ovana vid att befinna sig i den sitsen. Att behålla lugnet i måstematcher kan bli avgörande för lagets framgång i årets slutspel.



Columbus



Målvaktsspelet



Sergei Bobrovsky kommer från en Vezina-värdig säsong. Ryssen har bäst räddningsprocent (93,87) av samtliga målvakter med minst 2500 5-mot-5-minuter – siffror som bara Carey Price och Tuukka Rask har överträffat de senaste åren. När Bobrovsky är på topp kan han besegra vilket motstånd som helst.



Kidsen



Många av Columbus nyckelspelare är kring 20-årsstrecket och har ingen vidare slutspelserfarenhet. Bland Seth Jones, Zach Werenski och Alexander Wennberg är det enbart Jones som har Stanley Cup-matcher på sitt CV. Nu behöver det inte alls vara någon svaghet i Werenskis och Wennbergs fall – de har visat vad de går för under grundserien – men när man behöver växla upp i slutspelet kan tidigare erfarenheter vara nyttigt.



Grisandet



Columbus är duktiga på att krypa under skinnet på sina motståndare – och matcherna mot Pittsburgh brukar kunna symbolisera den aspekten av spelet. Brandon Dubinsky har gång på gång visat sig från sin bästa – eller sämsta? – sida i sådana lägen och såväl Boone Jenner som Scott Hartnell, Nick Foligno och Brandon Saad kan ställa till det. Vi har också sett att flera av Pittsburghs stjärnor kan tappa fokus om man går lite för hårt åt dem.



---



Förmodade laguppställningar:



Pittsburgh



Conor Sheary – Sidney Crosby – Jake Guentzel

Phil Kessel – Matt Cullen – Patric Hörnqvist

Carl Hagelin? (Tom Sestito) – Evgeni Malkin (Carter Rowney) – Tom Kuhnhackl

Scott Willson – Nick Bonino – Josh Archibald (Chris Kunitz?)



Brian Dumoulin – Justin Schultz

Ian Cole – Olli Maatta

Trevor Daley (Ron Hainsey) – Mark Streit



Matt Murray (Marc-Andre Fleury)



Columbus



Nick Foligno – Brandon Dubinsky – Cam Atkinson

Brandon Saad – Alexander Wennberg – Sam Gagner

Scott Hartnell – Boone Jenner – Oliver Björkstrand

Matt Calvert – William Karlsson – Josh Anderson



Ryan Murray – Seth Jones

Jack Johnson – David Savard

Scott Harrington – Kyle Quincey



Sergei Bobrovsky (Joonas Korpisalo)



---



Skador:



Pittsburgh



Den överlägset tyngsta förlusten för Pittsburgh är att Kris Letang inte kommer att spela en enda minut i årets slutspel på grund av nackproblem. Hans bortfall lägger ett enormt ansvar på Justin Schultz och kompani. Utöver Letang så är också Hagelin och Kunitz inte 100 procent för tillfället och är därför frågetecken i laguppställningen. Evgeni Malkin har fått klartecken att spela men kan sättas ett utropstecken bakom då han har haft en hel del problem med sin axel.



Columbus



Ryan Murray har varit borta i en månad på grund av en handskada och det är osäkert om han hinner bli i speldugligt skick till match ett. Även Zach Werenski har missat några matcher mot slutet och får ses som någon av ett osäkert kort.



---



Så går det:



Filip Öhman: Efter att ha blivit lite bortskämda i grundserien med stabila resultat och nästintill en garanti på en slutspelsplats blir det genast lite tuffare motstånd i slutspelet. Det blir offensivt mot defensivt när ligans främsta lag i produktion framåt möter ligans näst bästa lag defensivt. Jag tror dock att Pittsburghs fördel av hemmaplan och deras förmåga att producera kommer att bli avgörande. Jag tror på en Pittsburgh vinst efter 6 matcher.



Niclas Viberg: Columbus kan säkert skaka Pittsburgh, framför allt med tanke på skadeläget i Penguins. Sergei Bobrovsky har förmågan att vinna en matchserie, men i slutändan tror jag ändå att Pittsburghs stjärnor helt enkelt är för bra. Penguins går vidare med 4-1 i matcher.



---



Spelschema:



Onsdag 12/4 01:30

Fredag 14/4 01:00

Söndag 16/4 00:00

Tisdag 18/4 01:30

Torsdag 20/4*

Söndag 23/4*

Tisdag 25/4*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså onsdag natt klockan 01:30 – inte onsdag morgon.

2017-04-11 12:47:14

