Preview: Pittsburgh Penguins-Nashville Predators

Regerande mästarna möter finaldebutanterna i kampen om cupen. Kommer rutin eller entusiasm, centrar eller backar, Pittsburgh eller Nashville att bli årets mästare?

Under natten mot fredag eller ja, snarare under fredag morgon så blev det klart att Nashville ställs mot fjolårets mästare Pittsburgh Penguins i finalen. Både Pittsburgh och Nashville har haft en hård väg fram till finalen och även fast ena laget vann senast förra året så var de inga favoriter till att vinna i år. Nashville har slagit ut Chicago Blackhawks, St. Louis Blues och Anaheim Ducks på deras väg till finalen och inte en enda gång har majoriteten av “hockey-vetarna” i USA hållit Nashville som favoriter.



Pittsburgh som slitits med skador räknade många med fram tills att man ställdes mot Washington. Då vågade folk sig plötsligt på att förutspå en tidig hemgång för de regerande mästarna i NHL, men icke sa Nicke och Pittsburgh slet sig vidare på sju matcher och samma sak skedde sen mot Ottawa om än lite mer övertygande.



I finalen ställs alltså NHL:s just nu bästa centrar mot NHL:s bästa försvar. Pittsburgh har förlitat sig på en stabilitet i sin produktion, mycket tack vare deras fyra stabila pjäser i mitten. Crosby, Malkin, Bonino och Cullen har alla varit en del i Pittsburghs framgång både poängmässigt och moraliskt. Nashville har i sin tur haft ett nästintill ogenomträngligt försvar i kombination med offensiva bidrag från sina backar. Inte minst har Ryan Ellis, Roman Josi och PK Subban alla slängt in tio poäng eller mer var.



Pittsburghs centeruppsättning har ett klart övertag i matchen – och inte bara för att det är Sidney Crosby och Evgeni Malkin som frontar. Med världens bästa spelare och den andra någonstans på topp-5 så går givetvis Penguins in i de flesta matchserierna med ett övertag på den positionen. Men mot Nashville blir det än värre. Ryan Johansen, Predators förstacenter, saknas nämligen på grund av skada.



Som om inte det räcker har dessutom Mike Fisher dragits med skadeproblem under Conference-finalen mot Anaheim, men förväntas i alla fall vara i speldugligt skick till den första finalmatchen.



Men Nashville går oavsett vilket förmodligen in med Colton Sissons som förstacenter i en Stanley Cup-final. 23-åringen med drygt 100 NHL-matcher under bältet ska alltså stå i frontlinjen. Bakom honom hittar vi Fisher, Calle Järnkrok och Vernon Fiddler. Mot Crosby, Malkin, Nick Bonino och Matt Cullen. Det är inte direkt jämbördiga förutsättningar och i normala fall borde Predators inte kunna hävda sig.



Om det inte vore för motsatta förutsättningar i försvaren.



Nashville kommer till start med en av ligans absolut främsta försvarsbesättningar, kanske den bästa. PK Subban, Roman Josi, Ryan Ellis och Mattias Ekholm får det att vattnas i munnen och den kvartetten ger ett storslaget övertag för Predators, på samma sätt som centerbesättningen ger Penguins detsamma.



I Pittsburgh var det nämligen Brian Dumoulin som spelade mest i Conference-finalen mot Ottawa. Inget ont om Dumoulin, men någon Subban eller Josi är han sannerligen inte. Och ingen Ellis eller Ekholm heller för den delen.



I ett förenklat resonemang blir det alltså centrarna i Pittsburgh mot försvararna i Nashville. I övrigt är lagen relativt likartade. De respektive forwardsbesättningarna har gott om djup och såväl Matt Murray som Pekka Rinne sitter på fina matchvinnaregenskaper det här slutspelet.



Men hur man än vrider och vänder på analyserna inför finalen landar man alltid i Colton Sissons vs. Sidney Crosby, Mike Fisher vs. Evgeni Malkin, PK Subban vs. Brian Dumoulin och Roman Josi vs. Justin Schultz. Båda lagen har enorma fördelar på förhand och kanske får vi nu se en uppgörelse mellan betydelsen av ett finfint försvar och en väldig centeruppsättning.



I en Stanley Cup-final behövs det sällan någon extra motivation, men Pittsburgh har möjlighet att sätta en fin fjäder i hatten. Skulle Crosby få lyfta bucklan blir Penguins det första laget i cap-eran som lyckas vinna cupen två år i rad. Att bara ta sig till final två år i rad är en tung bedrift numera – faktum är att det inte har skett sedan just Pittsburgh och Detroit möttes två år i rad 2008 och 2009. Vi får gå tillbaka till 1997 och 1998 för att hitta samma mästare, Detroit, två år i rad. Skulle Penguins vinna skriver man in en fin notis i historieböckerna.



Stommen i Pittsburgh har gott om slutspelsrutin efter många långa slutspel och tre tidigare finaler. Nashville å andra sidan gör sin första final, efter att precis har gjort sin första Conference-final. Avsaknaden av Ryan Johansen lär bli kännbar, men samma sak ska sägas om Pittsburgh och Kris Letang.



Två underhållande lag med två helt skilda förutsättningar går nu upp i vad som verkligen känns som en genuint spännande finalserie. Den första matchen spelas natten mellan måndag och tisdag.



---



Nyckelspelare:



Pittsburgh



Matchvinnaren: Sidney Crosby



Kapten Kanada himself är i sin fjärde Stanley Cup-final. Han har hittills gått ifrån de tre första med två ringar och han kommer verkligen att jaga efter en tredje i år. Pittsburgh har varit nere för räkning flera gånger under årets slutspel och varje gång har de rest sig igen. Ska man tro på Mike Sullivan och resten av laget beror mycket på grund av Sidney Crosbys ledarskap. Han har behållit sitt lugn och ställt om efter varje dålig insats för att fullständigt äga isen under nästa match och tillsammans med de andra i Pittsburgh ska mycket till för att han inte ska få lyfta den där pokalen igen.



Försvarsgeneralen: Justin Schultz



Efter några matchers frånvaro mot Ottawa så var Schultz tillbaka för match 7. Han klev direkt in med en offensiv spetskompetens och med en förmåga att läsa spelet bättre än någon annan i Pittsburghs nuvarande backlinje. När det gäller frågan om när man ska stöta för att bevara spelet i offensivzon och när man ska falla för att säkra hemåt så finns det få som är bättre än Justin Schultz. Dessutom så har han en riktig slägga att komma med i powerplay-spelet.



Målvakten: Matt Murray



Efter att Fleury byttes ut under serien mot Ottawa så hoppade Murray in i målet och agerade som att hans skada inte varit något annat än en ursäkt för att få göra en cool comeback. Han har spelat precis som Pittsburgh vill och har varit så där obehagligt lugn i de mest stressande situationerna framför målet. Fortsätter han bara på inslagen väg så ser det onekligen bra ut. Men denna gång ställs Murray mot tuffare motstånd i målvaktskampen än någonsin tidigare, frågan är bara om Murray verkligen bryr sig. Ärligt talat så tror jag inte det.



Doldisen: Carter Rowney



Rowney har under hela slutspelet växt i mina ögon och match efter match har han klivit ut och lyft tempot i spelet tillsammans med Scott Wilson. Varje gång som Pittsburgh har varit passiva eller fallit tillbaka så har Rowney varit där med snabba omställningar och hårda fullföljningar likt ingen annan i Pittsburgh. Om han fortsätter att smälla på och hålla spelet i anfallszonen med Cullen och kompani så kan nog Rowney också dyka upp i målprotokollet i finalserien.



Nashville



Matchvinnaren: Filip Forsberg



Det finns gott om potentiella matchvinnare i Nashvilles defensiv, men väljer vi att fokusera mot forwardsbesättningen är det Filip Forsberg som står ut. Han toppar Nashvilles interna poängliga i slutspelet och är en av slutspelets bättre målskyttar. Conference-finalen gav fem mål på sex matcher – och när målskyttet äntligen har lossnat för Forsberg blir han en stor utmaning för Pittsburgh.



Försvarsgeneralen: PK Subban



Roman Josi och Ryan Ellis förtjänar också att nämnas här men PK Subban kommer trots allt med en annan bakgrundshistoria, med tanke på sommarens blockbuster. Den tidigare Montreal-backen har presterat en fantastisk hockey i slutspelet och dominerar i alla tre zoner. Framåt har det blivit respektingivande tio poäng på 16 matcher och i defensiven har han i tur och ordning stängt ner Jonathan Toews, Vladimir Tarasenko och Ryan Getzlaf – som tillsammans gjorde tre mål.



Målvakten: Pekka Rinne



Pekka Rinne har stått för ett sagolikt slutspel och är, hittills, Nashvilles stora Conn Smythe Trophy-favorit. Efter förnedringen av Chicago har han spelat kvar på en hög nivå, vilket har behövts med tanke på att Predators har testats rejält mot tungt motstånd. Rinne har inte riktigt hittat tillbaka till höjderna mot Chicago – det är å andra sidan inget man kan förvänta sig – men det lär behövas en Conn Smythe Trophy-värdig prestation även mot Pittsburgh.



Doldisen: Colton Sissons



Hur länge kan man vara en doldis? Colton Sissons har gjort avtryck under hela slutspelet, men det är först nu som världens blickar på allvar riktas mot honom. Det är nu som han, vad det verkar som, går upp som förstacenter mot Sidney Crosby. Sissons har svarat på utmaningarna under hela slutspelet – hur tacklar han den här?



---



Tre nycklar till seger:



Pittsburgh



Stötta försvaret



Pittsburgh har länge varit ett väldigt offensivt lag som spelat efter principen anfall är bästa försvar. I år är det också viktigare än någonsin då man spelar en finalserie utan sin absolut bästa back och med flera andra småskador och slitage på resten. Offensiven måste kliva upp och likt i serien mot Washington så måste anfallarna följa med hem för att täcka skott och skära av passningsvägarna.



Enkla passningar



Hitta de enkla passningarna! Under hela slutspelet har Pittsburgh haft problem med att spela sig ur sin egna zon. Ofta letar man efter den snabba spelvändningen upp på offensiv blålinje från egen zon, men ibland måste man använda sig av fler pass än så. Om Pittsburgh gör som i match 5 mot Ottawa och kan hitta enklare och snabbare passningar från spelare till spelare så har dem snabbt tagit ett järngrepp om spelet i finalserien.



Supercentrarna:



Pittsburghs fyra centrar har varit en oerhört viktig del av lagets framgångar i årets Stanley Cup. Alla från Crosby till Cullen har levererat på en nivå över deras egna genomsnitt och hållit ihop lagets produktiva och sprudlande offensiv med lagets mer orutinerade och skakiga defensiv. Tack vare deras insats har Pittsburgh fortfarande chansen på att bli dubbla mästare. Nu gäller det bara att ta vara på den också.



Nashville



Försvaret



Det går inte att komma förbi det faktum att Nashvilles försvarsbesättning blir den stora nyckeln i finalmatcherna. På sin väg mot finalen har man gått upp mot några av ligans giftigaste forwards – Patrick Kane, Artemi Panarin, Vladimir Tarasenko och Ryan Getzlaf för att nämna några – och nu ställs man inför det ultimata testet: Sidney Crosby och Evgeni Malkin i en Stanley Cup-final. Nashvilles topp-4 behöver sannolikt maxprestationer rakt igenom.



Trummandet



Nashville är duktiga på att nöta vidare, oavsett förutsättningar i matchen. Man kan slänga ut fyra mer eller mindre effektiva kedjor och trots att Ryan Johansen saknas något oerhört har man fortfarande tillgång till i alla fall tre kedjor som på allvar ska kunna producera. Förmågan att få hela forwardsbesättningen att trumma på, få tryck och bidra med poäng är något som har präglat Peter Laviolette i många år.



Pekka Rinne



Pittsburghs offensiv är snäppet vassare än Chicago, men lyckades Pekka Rinne stänga ner Blackhawks fullständigt finns det definitivt hopp att något liknande, men kanske i mindre skala, kan ske mot Penguins. Veteranen kan nog behöva göra sina livs matcher i den här finalserien.



---



Förmodade laguppställningar:



Pittsburgh



Chris Kunitz – Sidney Crosby – Brian Rust

Phil Kessel – Evgeni Malkin – Scott Wilson

Conor Sheary – Nick Bonino – Jake Guentzel

Carl Hagelin – Matt Cullen – Jake Archibald/Patric Hörnqvist (skadad)



Brian Dumoulin – Olli Maatta

Justin Schultz – Trevor Daley

Ian Cole – Ron Hainsey



Matt Murray (Marc-André Fleury)



Nashville



Filip Forsberg – Colton Sissons – Pontus Åberg

Colin Wilson – Mike Fisher – Austin Watson

Viktor Arvidsson – Calle Järnkrok – James Neal

Harry Zolnierczyk – Vernon Fiddler – Craig Smith



Roman Josi – Ryan Ellis

Mattias Ekholm – PK Subban

Matt Irwin – Yannick Weber



Pekka Rinne (Juuse Saros)



---



Skador:



Pittsburgh



De flesta i Pittsburgh är tillbaka äntligen! Undantaget Kris Letang… Men vissa frågetecken finns kring Patric Hörnqvist som missat ett par matcher och även Justin Schultz och Conor Sheary har nyligen blivit friskförklarade och spelar givetvis småskadade.



Nashville



Ryan Johansen missar resterande del av slutspelet, vilket är ett hårt slag – alla lag skulle plågas av att tappa sin förstacenter, men mot just Pittsburgh finns det risk att det blir än mer kännbart. Även Kevin Fiala är borta slutspelet ut. Mike Fisher missade de två sista matcherna mot Anaheim, men förväntas vara tillbaka till finalen. Även Craig Smith ska vara i speldugligt skick igen.



---



Så går det:



Filip Öhman: Jag har tippat lite skevt i antal matcher men aldrig haft fel i hur en serie ska sluta än så länge så jag kommer att nöja mig med att påstå att Pittsburgh tar hem det här. Var, när eller hur spelar ju egentligen ingen roll längre. Pittsburgh blir nog lite för mycket för Nashville-försvaret som hittills mött en annan typ av offensiva lag. Pittsburghs djup och förmåga att hålla spelet i anfallszon även med en fjärdekedja på isen blir avgörande. Nu är det dags för en ny dubbel!



Niclas Viberg: Hjärtat hoppas något helt annat, men hjärnan säger Pittsburgh. Personligen är jag helt övertygad om att centerdjup är oerhört viktigt i ett slutspel och ska man rå på Penguins behöver man nog två centrar som kan mäta sig med Crosby och Malkin. Även med en frisk Johansen sitter Nashville i underläge – utan honom blir det nog en för tuff uppgift, men det går inte att räkna bort Predators försvarsbesättning. Det är dock få som orkar stå emot Crosby och Malkin i våg efter våg när man dessutom får tampas mot Phil Kessel, Nick Bonino, Jake Guentzel, Carl Hagelin, Patric Hörnqvist och en drös andra forwards mellan varven. I längden blir Crosbys och Malkins överlägsenhet avgörande och Pittsburgh tar hem det efter sex matcher.



---



Spelschema:



Måndag 29/5 02:00

Onsdag 31/5 02:00

Lördag 3/6 02:00

Måndag 5/6 02:00

Torsdag 8/6 02:00*

Söndag 11/6 02:00*

Onsdag 14/6 02:00*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså måndag natt klockan 02:00 – inte måndag morgon.

