Preview: Pittsburgh Penguins-Ottawa Senators

Ska ett kanadensiskt lag kunna vinna Stanley Cup för första gången sedan 1993? Då måste Ottawa lyckas slå ut de regerande mästarna Pittsburgh först.

Pittsburgh lyckades med nöd och näppe knipa sin plats i Conference-finalen från under näsan på Washington Capitals i match sju. Samtidigt så bevisade Ottawa att man verkligen inte går att räkna bort i det här slutspelet efter att ha slagit ut New York Rangers i match sex, på plats i självaste Madison Square Garden.



Nu väntar en slutspelsserie som på pappret kanske verkar lite ojämn då Pittsburgh vann alla tre matcherna lagen emellan under årets grundserie, men Ottawa har lyft spelet på sistone och lyckats knipa många vinster i jämna matcher. En sak som vi kan förvänta oss i den här serien är ett målkalas som heter duga. Åtminstone om vi ska tro på statistiken då lagen gjorde 10.7 mål i snitt per match, när de möttes tidigare i år.



Om Ottawa lyckas slå ut Pittsburgh så får dem spela Stanley Cup-final för första gången på 10 år. Om Pittsburgh slår ut Ottawa så har dem fortfarande chansen att bli det första laget att vinna två Stanley Cup-titlar i rad sedan Detroit gjorde det -97 och -98.



Ottawa besegrade först Boston i åttondelsfinalen och nu senast Rangers med 4-2 i matcher. Mot Rangers inledde Senators med två uddamålsvinster medan Rangers vann match tre och fyra övertygande. Femte matchen blev sedan en av de mer sevärda matcherna i detta slutspel. Efter att ha bytt ledningen med varandra flera gånger lyckades ex-Rangern Derick Brassard utjämna ställningen till 4-4 med dryga minuten kvar av tredje perioden. I förlängningen hittade sedan Kyle Turris rätt bakom Lundqvist och fick Canadian Tire Centre att explodera av glädje. Frågan är om inte matchserien egentligen avgjordes då. I match sex tog Ottawa kommandot tidigt, fick in några puckar och lyckades sedan hålla en uddamålsledning genom en högdramatisk tredjeperiod, där Rangers dominerade stort med femton skott på mål och flertalet riktigt bra lägen.



I Ottawa spelade återigen många spelare väldigt bra och bidrog till att laget nu är i konferensfinal. Några av de spelare som imponerade lite extra var såklart Craig Anderson och Erik Karlsson, men nämnas bör även Mark Stone, Mike Hoffman och Jean-Gabriel Pageau.



Sens är i konferensfinal för blott tredje gången i klubbens tjugofemåriga historia. Senaste gången detta skedde var 2007. Då besegrade Ottawa Buffalo med 4-1 i matcher och tog sig till final, där Anaheim blev för svåra. Hänförarna hette då Daniel Alfredsson, Jason Spezza och Dany Heatley. Nu heter de Erik Karlsson. Visst, det finns gott om bra spelare i årets Ottawa, men det går inte att bortse ifrån hur stor del av laget som är Erik Karlsson. Han banar vägen och resten följer. Förutom att han fortfarande tycks spela halvskadad, imponerade han stort bland annat med fem poäng på de avslutande två matcherna mot Rangers och att han spelar i snitt över fyra minuter mer än nästa spelare i Ottawa. Anmärkningsvärt är även att hans sista tre byten i den avslutande perioden mot Rangers noterades som 02:30, 01:42 och 02:15 minuter.



Av de spelare som var med och tog Ottawa till final 2007 finns två spelare kvar i laget, Chris Kelly och Chris Neil. Båda har haft en mycket begränsad roll i detta slutspel. Kelly har bara spelat en match medan Neil har fått byta om till de två senaste, vilket han nog kan tacka Tanner Glass för.



Guy Boucher har byggt Ottawas spel utifrån en gedigen defensiv. Det blir spännande att se hur väl denna defensiv och detta spelsystem kommer att stå sig mot Pittsburgh och deras offensiva kraft. Pittsburgh blir en helt annan utmaning än de lag som Ottawa har besegrat på vägen hit. Ottawa har hittills varit förskonade från en sådan snabb och bred offensiv som man nu har att vänta. Inte heller har man behövt hantera centrar av Crosbys och Malkins kaliber.



Något som gjort Ottawa till ett väldigt tacksamt lag att titta på i detta slutspel är att de aldrig har gett upp. Både mot Boston och Rangers har det varit matcher då Sens legat i underläge, dessutom långt in i matcherna, men inte slutat kämpa. Något som resulterat i att Sens faktiskt lyckats vända underlägen och vinna matcher. Den här mentaliteten får Ottawa inte tappa nu, för Sens kommer med all säkerhet kommer hamna i ett och annat underläge mot Pittsburgh.



---



Nyckelspelare:



Pittsburgh



Matchvinnaren: Sidney Crosby



Jag vet att jag gav Evgeni Malkin platsen som matchvinnare förra gången, men ärligt talat så hade jag kunnat skriva 4-5 olika spelare här som alla har förmågan att vinna matcher åt Pittsburgh. Kessel, Guentzel, Rust, Malkin och Bonino kan alla vara avgörande i någon match då och då men Sidney Crosby är egentligen mer än en matchvinnare. Sid är en spelare som vinner serier och med honom på isen så öppnas det upp mer yta för alla andra. Så även om han kanske inte sätter det avgörande målet så är det han som avgör matcherna



Försvarsgeneralen: Justin Schultz



Schultz har enligt mig svajat lite under slutspelet men det kan man förvisso säga om hela laget. I sista matchen mot Washington så visade han däremot varför han är så viktig för Pittsburgh. Han har en förmåga att vinna puck över hela isen och likt Erik Karlsson så är han även ett vapen offensivt, om än inte riktigt i samma nivå som Karlsson. Suck nog saknas Letang ändå…



Målvakten: Marc-André Fleury



Efter att ha spelat strålande i två slutspelsserier så finns det inget tvivel om saken om ni frågar mig, Matt Murray kommer inte att starta mot Ottawa. Fleury har spelat sig till en rätt att starta i kassen och med Murray tillbaka på bänken så vet han om att han spelar för att få behålla den också. Förhoppningsvis kan detta få honom att lyfta sitt spel ännu ett snäpp och ta hem även den här serien. Fleury vet också om att det mycket väl kan bli hans sista säsong i Pittsburgh så han är sjukt motiverad att vinna.



Doldisen: Patric Hörnqvist



Han må vara långt ifrån en doldis men han får också alldeles för lite kredd kan jag tycka. Hörnqvist spelar den tuffaste hockeyn i Pittsburgh och han gör det varje sekund som han är på isen. Hans produktion framåt är inte skyhög men han har gjort några viktiga mål och har förmågan att nöta ner motståndarna när han är på isen.



Ottawa



Matchvinnaren: Kyle Turris



Turris får inte alltid de största rubrikerna, men som Ottawas bästa allroundcenter är han mycket viktig för laget. Han är den forward som får mest istid i Ottawa, är lagets bästa tekare och får mycket istid i kritiska lägen. Turris har även ett gott målsinne och en förmåga att kliva fram när det behövs som mest. I slutspelet har det blivit tre mål, varav ett avgjorde förlängningen i match fem mot Rangers. Under grundserien satte Turris 27 kassar, vilket är hans bästa notering i karriären. Sex av dem game winning goals (två i förlängning). Pittsburgh får se upp med Turris, framförallt när matcherna börjar dra ihop sig!



Försvarsgeneralen: Erik Karlsson



Världens just nu bästa hockeyspelare.



Målvakten: Craig Anderson



Anderson är ett stabilt ankare bak hos Ottawa. Han sprider lugn och trygghet till spelarna framför sig. Även om Anderson hade några mindre lyckande ingripande i matchserien mot Rangers har han varit som bäst när det behövts som mest. Som exempel kan tredje perioden i match sex mot Rangers nämnas. Rangers dominerade hela perioden, hade femton skott på mål och ett par chanser som borde blivit mål, men Anderson spikade igen och Ottawa kunde säkra en plats i konferensfinalen.



Doldisen: Chris Wideman



Wideman har under större delen av säsongen utgjort Ottawas tredje backpar tillsammans med nu skadade Mark Borowiecki. Wideman debuterade i NHL under förra säsongen som tjugofemåring. Han har tagit den långa vägen till världens bästa hockeyliga genom fyra års universitetshockey följt av tre säsonger i AHL. Wideman är i första hand en offensiv back, som sällan får istid i box play men spelar regelbundet i power play. Wideman har sett sin istid minska något i slutspelet och har också fått stå över några matcher. Han har dock gjort poäng i de två senaste matcherna och är en spelare som fortfarande utvecklas. Om Wideman fortsätter att vänja sig vid slutspelshockey kanske han kan ta något steg framåt och kan vara värd att hålla ett extra öga på.



---



Tre nycklar till seger:



Pittsburgh



Spelvändningar



Under sju matcher mot Washington så såg vi kanske två matcher där Pittsburgh verkligen fick spela på sin hastighet. I match sju syntes det allra bäst då man lyckades med att spela upp pucken kontrollerat från egen zon till anfallszon och inte bara kastade upp den på chans. Om Pittsburgh kan hitta dom där passningsvägarna genom mittzonen så blir det snabbt livsfarligt för Ottawa.



Special Teams



Pittsburghs powerplay har inte varit mycket att klaga på i slutspelet än så länge, även fast man slet lite mot Washington så har man just nu bäst powerplay procent av de kvarvarande lagen. Lyckas man bara etablera lite spel i anfallszonen så har pingvinerna ett antal knivskarpa skyttar i PP linan. Sett till boxplay så är det lite sämre men inte rent kaotiskt, nu har ju pingvinerna nyss mött Washington i sju matcher och dom hade ju faktiskt slutspelets bästa PP. Ottawa har ett ganska stabilt boxplay lag men har haft svårt att producera i deras powerplay så special teams mot Ottawa kan gynna Pittsburgh ordentligt.



Utspridd produktion



Det farliga med Pittsburgh för Ottawa är att dom aldrig får slappna av. Pittsburgh kan göra mål från var som helst, när som helst och med vem som helst. Pittsburghs spelardjup och förmåga att rulla runt på 4 kedjor var direkt avgörande för förra årets slutspelsframgångar och kommer att bli grymt viktiga i år igen. Se upp säger jag bara.



Ottawa



Alla bidrar offensivt



Hela laget måste leverera offensivt. Detta var en stor del till att Sens vann mot Rangers. Det har dessutom gått att se ett tydligt mönster över hela säsongen att när en stor del av laget producerar offensivt har Ottawa vunnit betydligt fler matcher. Ottawa är helt enkelt ett lag som inte har en tillräcklig stark first och secondary scoring för att bära hela laget. Man behöver hjälp även från tredje- och fjärdekedjan samt backarna.



Håll ihop defensiven



Matchserien mot Rangers blev målrik, vilket inte många förväntade sig. På de sex matcherna gjordes totalt 39 mål, vilket kan jämföras med de 28 mål som gjordes på lika många matcher mot Boston i åttondelsfinalen. Ottawa klarade av att vinna dessa målrika matcher mot Rangers, men Pittsburgh är ett lag med både vassare och bredare offensiv. Sens borde därför akta sig för att skapa matchbilder med många chanser och mål. Det är långt ifrån säkert att Ottawa skulle kunna hålla Pittsburghs offensiva tempo. Det krävs istället att Sens klarar av att hålla ihop defensiven, arbeta hårt, vara noggranna och inte bjuda Kessel & CO på lägen i onödan.



Ta till vara på Erik Karlsson



Det här är kanske den största nyckeln av alla. Karlsson har varit världens bästa hockeyspelare under de två första rundorna. Inget tyder på att han kommer vara sämre mot Pittsburgh. Vad Ottawaspelarna måste göra när de har ett sådant unikt vapen som Karlsson är att ta tillvara på de möjligheter som han skapar. De har varit bra på det hittills, men det gäller att fortsätta utnyttja Karlssons förmågor på bästa sätt. Detta är ett måste för Ottawa om det ska finnas chans till final i Kanadas huvudstad.



---



Förmodade laguppställningar:



Pittsburgh



Conor Sheary – Sidney Crosby – Bryan Rust

Phil Kessel – Evgeni Malkin – Jake Guentzel

Chris Kunitz – Nick Bonino – Patric Hörnqvist

Scott Wilson/Carl Hagelin – Matt Cullen – Carter Rowney/Tom Kuhnhackl



Ian Cole – Justin Schultz

Olli Maatta – Chad Ruhwedel

Brian Dumoulin – Ron Hainsey



Marc-André Fleury (Matt Murray)



Ottawa



Clarke MacArthur – Derick Brassard – Bobby Ryan

Mike Hoffman – Jean-Gabriel Pageau – Mark Stone

Tom Pyatt – Kyle Turris – Alex Burrows

Chris Neil – Zack Smith – Tommy Wingels



Mark Methot – Erik Karlsson

Dion Phaneuf – Cody Ceci

Fredrik Claesson – Chris Wideman/Ben Harpur



Craig Anderson (Mike Condon)



---



Skador:



Pittsburgh



Pittsburgh har fått tillbaka Kunitz men tyvärr så är Hagelin tillbaka på skadelistan för stunden, men anses vara day to day. Trevor Daley är skadad han med och troligtvis missar han match ett åtminstone. Matt Murray är tillbaka efter att ha fått tummen upp från läkarna, men är fortfarande otestad i matchspel. Kris Letang är borta han med för resten av året och oh how we miss him.



Ottawa



På Ottawas skadelista finns Mark Borowiecki, Ryan Dzingel och Viktor Stålberg. Borowiecki har varit borta sedan han ådrog sig en lower body injury tidigt i åttondelsfinalen mot Boston. Ottawa har inte gett några besked om när han kan spela igen. Det finns inte heller någon information om Dzingel (missat de två senaste matcherna) och Stålberg (klev av i mitten på senaste matchen). Klubben har varken gått ut med vad det rör sig om för skador eller när de kan tänkas vara tillbaka i spel.



---



Så går det:



Filip Öhman: Det kommer att bli en intressant och fartfylld serie och Ottawa kommer nog att bjuda upp till dans. Tror dock att Ottawa har en lite för tunn trupp och behöver Erik Karlsson lite för mycket för att kunna verkligen utmana Pittsburgh om segern här. Crosby, Malkin, Kessel, Schultz och Hörnqvist kommer att bli för mycket för Ottawa i boxplay. Tror på Pittsburgh i final igen efter 4-1 i matcher.



Olof Carlson: Även om det vore fantastiskt kul att se Ottawa fullborda sin playoff run och ta sig till final, kan jag inte se hur Sens ska ta sig förbi Pittsburgh. Jämfört med Ottawas tidigare motstånd är Pittsburgh ett par storlekar större och har dessutom stor erfarenhet av långa slutspel. Jag tror helt enkelt inte att Ottawa har tillräckligt mycket i sig för att kunna slå ut Penguins. Däremot tror jag att Ottawa har tillräckligt mycket i sig för att bjuda upp till en god kamp och kunna ta några matcher. 4-2 till Pittsburgh.



---



Spelschema:



Lördag 13/5 01:00

Måndag 15/5 02:00

Onsdag 17/5 02:00

Fredag 19/5 02:00

Söndag 21/5 21:00*

Tisdag 23/5 02:00*

Torsdag 25/5 02:00*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså lördag natt klockan 01:00 – inte lördag morgon.

0 KOMMENTARER 197 VISNINGAR 0 KOMMENTARER197 VISNINGAR FILIP ÖHMAN OCH OLOF CARLSON

2017-05-13 11:30:51

ANNONS:

Fler artiklar om NHL

NHL

2017-05-13 11:30:51

NHL

2017-05-12 14:38:40

NHL

2017-04-30 02:39:08

NHL

2017-04-27 00:47:51

NHL

2017-04-26 17:15:08

NHL

2017-04-26 01:44:00

NHL

2017-04-26 01:37:58

NHL

2017-04-12 18:59:06

NHL

2017-04-12 18:42:08

NHL

2017-04-12 17:51:00

ANNONS:

Ska ett kanadensiskt lag kunna vinna Stanley Cup för första gången sedan 1993? Då måste Ottawa lyckas slå ut de regerande mästarna Pittsburgh först.Två jämna lag gör upp om finalplatsen i Western Conference.New Jersey väljer först i sommarens draft, följt av Philadelphia och Dallas.En matchserie som är så mycket mer än bara två superstjärnor.Vi står inför en intressant kamp mellan superstjärnorna Erik Karlsson och Henrik Lundqvist.Blir det en intressant målvaktsduell mellan Nashville och St. Louis?Tunga veteraner i Anaheim mot unga stjärnor i Edmonton.Det kan mycket väl bli fysiskt och grinigt mellan Anaheim och Calgary.Ett intressant och öppet tungviktsmöte redan i förstarundan.Är det här säsongen som Washington äntligen vinner? Eller kan Torontos rookies skrälla i förstarundan?