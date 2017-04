Preview: Washington Capitals-Pittsburgh Penguins

En matchserie som är så mycket mer än bara två superstjärnor.

I skrivande stund, den 25 april, visar det sig att det är World Penguin Day. Jag försöker omfamna idén, men efter bara tio sekunder uppstår en känsla av att vilja vomera rakt ut på datorskärmen. World Penguin Day. Ni hör ju själva det bisarra i detta. Vem kan man stämma? Samtidigt är Donald Trump president och huserar i Washington. Det är direkt förnedrande att hans ansikte, värdegrund eller existens överhuvudtaget förknippas med D.C. Som supporter till stadens lag är det så att man skäms. Återigen, vem kan man stämma? Avgå vet vi ju redan vem som bör göra. Slutsatsen är att det är en berg- och dalbana att hålla på antingen Capitals eller Penguins utifrån vilka preferenser. Men nu är det dags för slutspelsserie mellan de båda lagen.



Washington Capitals har en bra chans att äntligen få göra alla andra dagar till World Capitals Day. Det är nu Barry Trotz och hans President Trophy-vinnande gäng ska visa att de har ett lag som är redo att ta hem bucklan. Capitals är ett lag som länge anses ha varit redo för den här svåra uppgiften, den uppgiften som Pittsburgh Penguins klarade av förra säsongen genom att kamma hem bucklan efter en imponerande andra halva av säsongen. Mike Sullivan har ett stabilt gäng med unga hungriga spelare blandat med rutinerade spelare.



De båda kaptenerna Alexander Ovechkin och Sidney Crosby är redo för ännu en batalj, som är en repris på förra säsongens drabbning i just den andra rundan av slutspelet. Penguins slog ut Capitals med 4-2 i matcher och ännu en säsong ur Capitals-ögon var förlorad. Nu står de öga mot öga igen, grundseriens två bästa lag där Capitals skrapade ihop 118 poäng och Penguins fick 111. Crosby visade under grundserien att han är en av de absoluta bästa spelarna i NHL. Han vann målligan under säsongen med sina 44 mål och lämnade Ovechkin bakom sig med "bara" 33 gjorda mål. Crosby har burit sitt lag innan och det är mycket som talar för att han tillsammans med slutspelets poängledare Evgeny Malkin kommer att ställa till det för Capitals.



Tittar man på helheten så ser ju Capitals bättre ut och där finns fler tunga pjäser att förlita sig på. Capitals samlade ihop flest poäng och har numera hittat ett mycket välbalanserat lag som kan producera mål och hålla tätt. Vi får se om nyförvärvet Kevin Shattenkirk kan bidra i backspelet och lyfta laget förbi pingvinerna.



Penguins hanterar onekligen Kris Letangs frånvaro på ett bra sätt och det är en backuppsättning som på förhand inte alls imponerar. Hur det ser ut på pappret är en sak, hur det ser ut på isen är en helt annan. Om man tittar djupare in i Penguins organisation så är det faktiskt så att Capitals-legendaren Sergei Gonchar coachar deras backuppsättning. Det kan man bära med sig i tanken.



Båda lagen har bra powerplay-statistik och målvakterna är stabila. Frågan är dock hur lagen kommer att hantera motgångar? Penguins vet vad som krävs och med två matchers underläge kommer Crosby/Malkin att bana vägen, visa hur motgång ska hanteras och leverera. Hur hanterar Ovechkin/Bäckström detta efter flertalet år av motgångar i slutspelet? Även om historien tenderar att upprepa sig så kanske det är i år den skrivs om och tar Capitals vidare istället för Penguins?



Förhoppningsvis blir det en mycket sevärd matchserie som sprudlar av snabbt och skickligt spel med inslag av fysik.



---



Nyckelspelare:



Washington



Matchvinnaren: Nicklas Bäckström



Han gjorde en finfin grundserie och har samlat på sig massor av rutin. Han är en spelare som med sin skicklighet kommer att vara lämpad att ta svåra och viktiga beslut på isen när det gäller som mest. Mycket istid som kommer ge Bäckis möjlighet att vara den matchvinnare han förtjänar att vara.



Försvarsgeneralen: John Carlson



Inte lika dominant den här säsongen som tidigare år. Ge honom lägena i offensiven så kommer målen att komma. Han har den rätta attityden i närkamperna och har förmågan att spela mycket i viktiga matchsekvenser. Dock finns det en oro kring hans skadebekymmer och det påverkar troligen hans spel.



Målvakten: Braden Holtby



Dominant i NHL de senaste säsongerna. Har utvecklats mycket under målvaktstränaren Mitch Korn. Mot Penguins blir det svettigt, men det finns alltjämt en potential att ta laget till framgångar de nu drömmer om.



Doldisen: Marcus Johansson



Glöms lätt bort när man pratar om framstående spelare i Capitals. Han har visat stigande betydelse för Capitals och var ju den spelare som vann serien mot Maple Leafs när han skickade in kvitteringen och det matchvinnande målet i match sex. En smygare som kommer att vara på rätt plats och skjuta hem en match mot Penguins.



Pittsburgh



Matchvinnaren: Evgeni Malkin



Sidney Crosby i all ära, han är och kommer förmodligen att vara Pittsburghs bästa spelare några år framöver, men mot just Washington så tror jag att Malkin kan få en väldigt avgörande roll. För när alla vänder sina blickar mot Crosby och Ovechkin så tenderar det att vara någon annan som gör det där lilla extra som leder laget till en seger. Med tanke på i vilken form som Malkin är i just nu så kan hans bidragande avgöra om det blir ett avancemang eller inte för Pittsburgh.



Försvarsgeneralen: Justin Schultz



Om man nu ska lyfta fram någon back i Pittsburgh som kan göra något matchavgörande ingripande i Letangs frånvaro så får det helt enkelt bli Justin Schultz. Det är svårt att förstå vilken enorm skillnad det är för Pittsburgh att inte ha en Letang på isen i nästan 30 minuter per match och ingen kommer på egen hand att fylla hans skor. Kollektivet måste höja sig ett snäpp mot Washington men om någon ska visa vägen så får det lov att vara Schultz.



Målvakten: Marc-André Fleury



Jag och många andra hade nog inte tänkt sig att Fleury skulle bli en nyckelspelare i årets slutspel för Pittsburgh, men tji fick vi. Fleury spelade utomordentligt bra i matchserien mot Columbus och måste fortsätta på det viset när han nu ställs mot ett ännu tuffare motstånd. Fleury har samlat på sig en räddningsprocent på 93.3 % och fick då stå emot i genomsnitt 38.8 skott per match, alltså en ren anstormning av skott.



Doldisen: Bryan Rust



In Rust we Trust är en lite underhållande skylt som brukar fånga kamerornas uppmärksamhet när Pittsburgh spelar på hemmaplan ibland. Kanske ligger det något i det också. För i skuggan av Malkin, Crosby och Kessels imponerande start på slutspelet, så har Bryan Rust faktiskt stänkt in 4 mål på sina fem matcher. Han imponerade också en hel del i förra årets slutspel och verkar trivas på isen när det är som mest spännande. Pittsburgh har en potentiell matchvinnare i Bryan Rust som ofta lyckas sätta puckar när det gäller som mest.



---



Tre nycklar till seger:



Washington



Scoring Depth



När man pratar om målskytte i Capitals så är Ovechkin det första som kommer upp i skallen. Men faktum är att laget har en jämnhet i årets slutspel som innefattar att flera spelare gör målen. Ovechkin, Tom Wilson, Justin Williams och T.J. Oshie står alla på tre gjorda mål, med Nicklas Bäckström och Marcus Johansson där bakom med två gjorda. Som ännu målskyttepotential har vi den tredje svensken André Burakovsky, som har målskyttet i sig men som ännu står på noll. Offensiven är ett stort och vackert vapen i jakten på Lord Stanleys pokal.



Hungern



Känslan i kroppen när klockan är 13.15 och man ännu inte fått i sig lunch? Det är så jag föreställer mig att Capitals-spelarna känner sig nu när man möter regerande mästarna Penguins. Det borde finnas en hunger som tillsammans med all kompetens kan ta det här laget och ta den där jävla bucklan hem till huvudstaden. De bor på hunger hotell och vägen ut i natten ligger öppen.



Braden Holtby



En stabil och fruktansvärt bra målvakt som nu är skillnaden mellan framgång och undergång. Hans siffror talar sitt tydliga språk och 2017 är året han ska resa sig över förväntningarna och lyfta bucklan.



Pittsburgh



Målskyttet



Pittsburgh har rullat på i slutspelet på samma sätt som dom gjorde i ligan och är återigen det lag som gjort mest mål framåt. 21 mål framåt och 13 bakåt är inget dåligt snitt och i synnerhet inte om vi ska göra en jämförelse med Washington som faktiskt bara lyckades med att samla på sig 18 mål framåt trots en match mer spelad. Om Pittsburgh kan fortsätta mata in pucken i mål så kan den här serien bli en väldigt underhållande sådan för alla oss fans hemma i sofforna och Caps kan få det riktigt svårt med att lyckas matcha den produktionen.



Snabbheten



Vi såg hur Toronto lyckades pressa favoriterna mot väggen om och om igen. Detta genom snabba omställningar och en förmåga att ta vara på sina lägen. Om det är något som Pittsburgh är bra på så är det just detta och om Washington vill kunna ta sig till den där finalen någon gång så måste dom lyckas värja sig bättre mot Pittsburgh än vad dom gjorde mot Toronto i omställningarna.



Spöket



Säga vad man vill om slutspelsförbannelser eller inte, men nog tror jag ganska många Washington fans tycker att det är lite obehagligt att ställas mot Pittsburgh i ännu en slutspelsserie. Inte sedan 1994 har Washington lyckats slå ut Pittsburgh i slutspelet och det är också den enda gången som dom har lyckats med det. Pittsburgh har vunnit åtta av de nio serierna som man mött Washington i och efter fyra av dom åtta gångerna har man också vunnit Stanley cup. Det ska till en hel del för att döda det här spöket, men om Washington gör det så ser jag inget som står mellan dom och pokalen.



---



Förmodade laguppställningar:



Washington



Alexander Ovechkin – Nicklas Bäckström – TJ Oshie

Marcus Johansson – Evgeny Kuznetsov – Justin Williams

Andre Burakovsky – Lars Eller – Brett Connolly

Daniel Winnik – Jay Beagle – Tom Wilson



Karl Alzner (Nate Schmidt) – John Carlson

Dmitry Orlov – Matt Niskanen

Brooks Orpik – Kevin Shattenkirk



Braden Holtby (Philipp Grubauer)



Pittsburgh



Jake Guentzel – Sidney Crosby – Conor Sheary

Phil Kessel – Evgeni Malkin – Bryan Rust

Scott Wilson – Nick Bonino – Patric Hörnqvist

Carter Rowney – Matt Cullen – Tom Kuhnhackl



Ian Cole – Justin Schultz

Olli Maatta – Trevor Daley

Brian Dumoulin – Ron Hainsey



Marc-André Fleury (Tristan Jarry/Matt Murray)



---



Skador:



Washington



Karl Alzner - day to day



Pittsburgh



Både Hagelin och Kunitz har tagit lite längre tid än vad som var förväntat innan de tagit sig tillbaka till spel, men förväntas kunna vara med i någon av de uppkommande matcherna i serien mot Washington. Matt Murray är fortfarande skadad sedan innan match ett mot Columbus, med en lower body skada och förväntas vara borta ett bra tag till. Givetvis är det allra tyngsta avbräcket Kris Letang som inte kommer att spela något i årets slutspel på grund av sin nacke.



---



Så går det:



Kim Evertsson: Jag måste tro att det är dags för Capitals. Jag skiter i all jinx. Det finns inget som heter jinx. Fuck World Penguin Day idag. Capitals vinner med 4-2 i matcher.



Filip Öhman: Ni får kalla mig blåögd men jag tror faktiskt på Pittsburgh här. Hade nu Washington piskat ut Toronto i fyra raka vinster så hade jag haft en helt annan syn på saken, men nu blev det inte så. Eftersom Toronto lyckades skaka Caps en del så tror jag att Pittsburgh som har en lite liknande spelstil faktiskt kan knipa en seger här, men lätt blir det inte. Pittsburgh efter sju matcher.



---



Spelschema:



Torsdag 27/4 01:30

Lördag 29/4 02:00

Måndag 1/5 01:30

Onsdag 3/5 01:30

Lördag 6/5*

Måndag 8/5*

Onsdag 10/5*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså torsdag natt klockan 01:30 – inte torsdag morgon.

2017-04-27 00:47:51

