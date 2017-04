Preview: Washington Capitals-Toronto Maple Leafs

Är det här säsongen som Washington äntligen vinner? Eller kan Torontos rookies skrälla i förstarundan?

Besvikelse efter besvikelse efter besvikelse – en enkel summering över Washingtons senaste slutspel. Trots att man har varit ett powerhouse under flera år, både innan och efter Adam Oates-fadäsen, så har Capitals aldrig tagit sig förbi andrarundan under Alexander Ovechkin-eran.



Från säsongen 07/08 – när Bruce Boudreau tog över som head coach och man började bli ett topplag – och fram till idag är det enbart Pittsburgh som har tagit fler grundseriepoäng än Washington. Men i slutspelet har det som sagt tagit stopp tidigt.



Det eviga misslyckandet har gett Washington och Ovechkin en förlorarstämpel och kritiken har inte låtit vänta på sig när ett nytt slutspelsmisslyckande har blivit ett faktum. Men den här säsongen är det något nytt med Capitals.



Laget känns bättre än på länge, trots att man tog två poäng färre än förra säsongen. Barry Trotz har lyckats kombinera det bästa från Washingtons tidigare offensiv med sina tidigare defensiva taktiska upplägg.



Braden Holtby är en av ligans bästa målvakter, försvarbesättningen är förmodligen bäst i ligan efter värvningen av Kevin Shattenkirk och offensiven har en mängd olika potentiella matchvinnare – och då kommer ändå Ovechkin från en för honom halvdan grundserie.



Washington har ånyo blivit ett powerhouse och även om tidigare slutspel fortfarande hänger tungt över truppen känns Capitals anno 2017 som ett lag utan uppenbara svagheter. Den här säsongen är långt ifrån sista chansen för Washington, men det är förmodligen den bästa chansen på en Stanley Cup-seger.



Det är dags att sudda bort historien och kliva in i finrummet för Ovechkin & Co.



Toronto avslutade säsongen med att vinna de allra nödvändigaste matcherna och får därför spela slutspelshockey för blott den andra gången på de tolv senaste försöken. Laget och staden gläds givetvis över detta och man kan ju gissa att särskilt lagledningen nog knappast hade med närvaro i slutspelet redan denna säsong i sin övergripande rebuild-plan.



Med tanke på alla fantastiska rookies som spelat sig in i laget är det både en bedrift men kanske framförallt en enorm bonus att de direkt får börja känna på vad slutspelshockey innebär - det är sannerligen inte samma sak som att spela en bortamatch i Carolina eller New Jersey en kväll i november. Bara det faktum att de kommer få spela minst fyra matcher av slutspelskaraktär mot grundseriens bästa lag kommer ge enorma mängder värdefull erfarenhet.



Frågan är dock om det blir så mycket mer än fyra matcher i den här matchserien. Capitals har varit fantastiska ännu en grundserie och när lagen möttes för en vecka sen, i Air Canada Center, var det inte ens nära och Capitals kunde vinna enkelt med 4-1. Det gäller med andra ord att inte ha några förhoppningar på en skräll utan om Toronto kan lyckas vinna en av sina hemmamatcher och få känna på hur det är att vinna en slutspelsmatch i ett kokande Air Canada Center så får de nog vara nöjda med det. Oddsen är sannerligen emot dem. Och ändå: det ska bli fantastiskt med slutspelshockey i Toronto igen!



---



Nyckelspelare:



Washington



Matchvinnaren: Alexander Ovechkin



Många spelare skulle vara nöjda med att passera 30-målsstrecket, men för Alexander Ovechkin är det snudd på ett stort misslyckande. Efter tre säsonger i rad med minst 50 mål fick han nöja sig med 33 fullträffar. Laget har gått lika bra som tidigare, men det är en anmärkningsvärd minskning. Har ryssen gått ner sig ett snäpp, är det ett mellanår eller ligger det något annat bakom? Capitals står inte längre och litar så extremt hårt på Ovechkin, men nog skulle en formtoppad kapten vara välkommet.



Försvarsgeneralen: John Carlson



John Carlson missade en handfull matcher under avslutningen på grund av en lower-body injury men förväntas vara på isen när Game 1 börjar. 27-åringen är en komplett försvarare som både kan stänga ner motståndarnas toppspelare och vara katalysatorn för en giftig offensiv. Capitals har ett mäktigt försvar och det är Carlson som leder trupperna.



Målvakten: Braden Holtby



Vem man anser vara bäst är förmodligen en smaksak – men Braden Holtby är oundvikligen ett av namnen som kontinuerligt nämns bland ligans bästa målvakter. Han har den näst bästa räddningsprocenten (93,65) bland målvakterna med minst 2500 5-mot-5-minuter och blir givetvis en viktig pusselbit om Washington ska kunna dräpa slutspelsspöket.



Doldisen: Brett Connolly



Ett tidigt draftval som inte alls blev lyckosam i Tampa Bay och inte fick någon nytändning i Boston – men hos Washington har Brett Connelly studsat tillbaka. 15 mål är en bra siffra och Connolly är en av många som bidrar med secondary scoring i Capitals.



Toronto



Matchvinnaren: Auston Matthews



40 mål i grundserien talar sitt tydliga språk. Auston Matthews har dessutom visat fina tendenser att borra ner huvudet och lägga i ytterligare en växel när matcherna blir viktiga. Det kommer att bli otroligt svårt i hans första Stanley Cup-slutspel men han har hela säsongen visat att när folk har trott att han nått taket så har han höjt sig ännu mer. Det kommer sannerligen att behövas och det kommer dessutom behövas från fler än från nummer 34.



Försvarsgeneralen: Morgan Rielly



Försvaret är som bekant den stora akilleshälen i det här lagbygget. Det ska bli intressant att se hur Mike Babcock väljer att matcha sina försvarare. De sex troliga backarna ligger alla mellan 22-18 minuters istid per match. Vi vet dock att sånt kan ändras när det vankas slutspel - och franchisebackar såsom Duncan Keith och Erik Karlsson används exempelvis betydligt mycket mer än 22 minuter per match. Kanske en hårdare matchning av främst Rielly kan staga upp försvaret en aning när ett extremt offensivt skickligt Caps nu kommer att välla in i våg efter våg.



Målvakten: Frederik Andersen



Utan tvekan den absolut viktigaste spelaren i laget. För att Toronto ska ha chansen att ens plocka en seger i serien är det absolut nödvändigt att den långe dansken spelar helt felfritt och samtidigt står på huvudet. Han har visat att han kan plocka fram de egenskaperna vid ett par tillfällen denna säsong och det kommer att vara helt avgörande för chanserna att ta en seger mot Capitals.



Doldisen: James van Riemsdyk



Det går ju så klart att ifrågasätta huruvida JVR egentligen är en doldis i ordets rätta bemärkelse, men när i princip allt fokus har legat på lagets rookies har JVR faktiskt haft en rätt produktiv säsong (29 mål + 33 assists) och det mest glädjande är att han avslutade grundsäsongen synnerligen starkt. Beroende på hur lagets ungtuppar hanterar omställningen till slutspelshockey kan van Riemsdyk bli en nyckelspelare som visar vägen för resten av laget.



---



Tre nycklar till seger:



Washington



Hur hanterar man slutspelsspöket?



Det går inte att bortse från tidigare slutspel när man resonerar kring den här säsongens möjligheter. Washington ser starkare, spetsigare och djupare ut än tidigare, men vad händer om man vacklar lite mot Auston Matthews och hans kompisar?



Alexander Ovechkin



Alexander Ovechkin har inte alls varit dålig den här säsongen, men 33 mål är en missräkning. Ska Washington vinna cupen lär man behöva sin kapten i full form – och Capitals kan definitivt behöva en av tidernas främsta målskyttar om Torontos något underskattade offensiv (bara fyra lag gjorde fler mål än Leafs) exploderar i den här matchserien.



Djupet



Washington har aldrig varit bättre under Ovechkin-eran. Spetsen är fantastisk rakt igenom laguppställningen – men det är bredden som kommer avgöra. Capitals har två topp-6-kedjor av högsta klass, en bottom-6 som bidrar över hela isen och ligans bästa försvarsbesättning. Att kunna ha en av John Carlson, Matt Niskanen och Kevin Shattenkirk på isen hela tiden är en skön lyx.



Toronto



Målvaktsspelet



Det är verkligen värt att poängtera en extra gång: att Andersen spelar utomjordiskt bra kommer att vara helt avgörande för om Maple Leafs ens ska kunna rubba suveräna Capitals. Vi vill helst inte se några smällar i huvudet på den danske målvakten, något som har hänt inte mindre än tre gånger denna säsong – senast utfört av den helt meningslösa spelaren Tom Sestito.



Defensivt mirakel



Försvaret måste på något mirakulöst sätt höja sig till en nivå de inte nått upp till på hela säsongen och därtill ha en stor portion tur för att kunna värja sig mot laget som gjorde tredje flest mål under hela grundserien. Kan det hända? Satsa inga pengar på det…



Caps bryter ihop



Washington Capitals har svajat i slutspelet förr men knappast mot ett så orutinerat lag som Toronto. Det känns som att Capitals är sin egna största fiende – och visst, omöjligt är inget. Om det skulle hända så kommer denna version av Capitals att stå för ett av de största sammanbrotten någonsin.



---



Förmodade laguppställningar:



Washington



Alexander Ovechkin – Nicklas Bäckström – TJ Oshie

Marcus Johansson – Evgeny Kuznetsov – Justin Williams

Andre Burakovsky – Lars Eller – Brett Connolly

Daniel Winnik – Jay Beagle – Tom Wilson



Karl Alzner – John Carlson

Dmitry Orlov – Matt Niskanen

Brooks Orpik – Kevin Shattenkirk



Braden Holtby (Philipp Grubauer)



Toronto



Zach Hyman – Auston Matthews – William Nylander

Leo Komarov – Nazem Kadri – Connor Brown

James Van Riemsdyk – Tyler Bozak – Mitch Marner

Matt Martin – Brian Boyle – Kasperi Kapanen



Morgan Rielly – Connor Carrick

Jake Gardiner – Nikita Zaitsev

Matt Hunwick – Roman Polak



Frederik Andersen (Curtis McElhinney)



---



Skador:



Washington



John Carlson missade en handfull matcher under säsongsavslutningen, men rapporteras vara i speldugligt skick inför slutspelet.



Toronto



Den senaste smällen mot Frederik Andersen oroar förstås även om lagledningen varit mycket tydlig från början att han kommer att stå första matchen mot Washington. I sista grundseriematchen utgick både Roman Polak (som faktiskt spelat upp sig på slutet) och Nikita Zaitsev, förhoppningsvis kan dock båda repa sig i tid till första matchen.



---



Så går det:



Niclas Viberg: Torontos rookies kan ställa till med problem för alla lag och är tillräckligt bra för att Leafs inte ska bli svepta. Men Washington är storleken större och tar sig ändå vidare relativt bekvämt. 4-1 till Capitals.



Mathias Johansson: Det blir bara ett kort gästspel för Toronto Maple Leafs det här året och det känns helt ok även om de skulle förlora i fyra raka. Den här säsongen har gått över förväntan i vilket fall som helst och skulle laget ta en – eller till och med två – matcher från seriesuveränen är det en enorm bonus. Logiken säger att Capitals vinner i fyra matcher.



---



Spelschema:



Torsdag 13/4 01:00

Lördag 15/4 01:00

Måndag 17/4 01:00

Onsdag 19/4 01:00

Fredag 21/4*

Söndag 23/4*

Tisdag 25/4*



* = vid behov



Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså torsdag natt klockan 01:00 – inte onsdag morgon.

0 KOMMENTARER 20 VISNINGAR 0 KOMMENTARER20 VISNINGAR NICLAS VIBERG OCH MATHIAS JOHANSSON

2017-04-12 17:51:00

ANNONS:

Fler artiklar om NHL

NHL

2017-04-12 17:51:00

NHL

2017-04-12 01:16:15

NHL

2017-04-12 01:09:00

NHL

2017-04-11 22:30:03

NHL

2017-04-11 15:35:22

NHL

2017-04-11 12:47:14

NHL

2017-04-11 12:26:11

NHL

2017-04-03 21:58:27

NHL

2017-03-17 17:00:31

NHL

2017-03-06 22:10:00

ANNONS:

Är det här säsongen som Washington äntligen vinner? Eller kan Torontos rookies skrälla i förstarundan?Kan Connor McDavid och Edmonton mäta sig med veteranerna i San José?Det bästa laget i Atlantic, Montreal Canadiens, möter det bästa Wild Card-laget, New York Rangers, i den första omgången. Montreal är ute efter revansch för förlusten i Conferencefinalen 2014.Tre skribenter vars lag missade slutspel säger sitt om Stanley Cup-slutspelet.St. Louis Blues går in i slutspelet med ett återvunnet självförtroende och en formkurva som pekar, snudd på spikrakt, uppåt. Mötet med Minnesota Wild kommer att vara laddat med en hel del känslor. Revansch från slutspelet 15/16 finns att utkräva samtidigt som Blues nye huvudtränare Mike Yeo återvänder till Minnesota, klubben han ledde innan han lockades över till St. Louis. Wilds svaga form pekar på att de kommer att få det tufft när den blåa maskinen återigen har hostat igång.Fjolårets väg till titeln var långt ifrån enkel för Pittsburgh och sett till motståndet så blir det knappast lättare i år. Columbus är ett avigt lag som Pittsburgh fått slita ordentligt mot för att slå. En stark offensiv ställs mot en stark defensiv i vad som på förhand ser ut som en ruggigt jämn serie.Kan Ottawa fortsätta att överträffa sina förväntningar?OS-hockeyn får spelas utan NHL-spelarnas medverkan.