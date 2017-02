Rankning inför trade deadline: De mest eftertraktade spelarna

Vilka spelare genererar mest intresse inför trade deadline?

Onsdagen den 1 mars klockan 21:00 infaller årets trade deadline. I vanlig ordning har vi redan fått se en hel del aktivitet – och mer lär det bli.Anaheims värvning av Patrick Eaves, Ron Hainseys flytt till Pittsburgh och Chicagos trade för Tomas Jurco är bara början.Men det finns fortfarande flera attraktiva spelare tillgängliga, och vilka namn kan tänkas generera störst intresse?I vanlig ordning rankar SvenskaFans de mest eftertraktade spelarna inför trade deadline.Vem håller Du som etta?[G] [15-7-5] [90,6 SV%] [3,16 GAA] [0 SO] [$5,75M] [UFA 2019]Marc-Andre Fleury har gått miste om förstaspaden i Pittsburgh och mer och mer börjar tyda på en trade innan trade deadline, om man ska tro på rykten. Pittsburgh behöver nämligen göra sig av med honom för att kunna skydda Matt Murray i sommarens expansionsdraft – men då Fleury sitter på en no movement-klausul styr han över sitt eget öde.Den numera 32-årige Fleury är inte en dålig målvakt, men han är inte heller på samma nivå som tidigare i karriären. Fördelen med honom är att du får en kompetent målvakt som är signad till ett rimligt pris i ytterligare två år, snarare än att behöva hosta upp 5-6 år för någon UFA. Penguins desperation att bli av med honom borde dessutom hålla priset klart överkomligt.Möjliga destinationer: Dallas, Calgary, St. Louis, Carolina---[RW] [60 GP] [5 G] [15 A] [20 P] [15:12 TOI/GP] [$3,87M] [UFA 2017]Shane Doan är en ikon i Arizona och en respekterad spelare runt ligan. Allting handlar om vad han själv vill – Coyotes kommer inte skicka iväg honom om han vill stanna – och nog kan en sista jakt på en Stanley Cup-ring locka 40-åringen?Förra säsongens 28 mål och 47 poäng är däremot som bortblåsta. En 40-årig veteran med fem fullträffar borde inte direkt kunna hämtas in som någon form av boost – men genom åren har vi sett att lagen gärna kan ta in den spelaren inför slutspelet. Det sätts ett värde på rutin och det finns alltid en viss charm i veteranen som jagar cupen innan pensionen.Möjliga destinationer: Washington, Chicago, Los Angeles---[RW] [59 GP] [8 G] [10 A] [18 P] [14:43 TOI/GP] [$5,33M] [UFA 2017]Jarome Iginla är i en likadan sits som Shane Doan. Prestationerna och produktionen har dalat, men namnet är respekterat och såväl erfarenheten som ledaregenskaperna kommer oundvikligen att attrahera intresse. Det är förmodligen många runt om i ligan som vill se Iginla rida in i solnedgången med en glimtande Stanley Cup-ring på fingret.Men vad bidrar han egentligen med på isen? Vid 39 års ålder kan han inte mycket mer än att stå still och vänta in en chans att avlossa sitt skott eller kriga framför kassen. Vill Iginla återigen ge sig ut på en ringjakt lär polaren Sakic se till att det blir så, men intresset bör i ärlighetens namn inte vara överväldigande.Möjliga destinationer: San José, Los Angeles, Edmonton---[D] [47 GP] [5 G] [15 A] [20 P] [19:31 TOI/GP] [$5,25M] [UFA 2017]Mark Streit är en respekterad veteran och kan beskrivas som ett typexempel på en attraktiv back inför trade deadline. Han kan gå in lite lägre ner i hierarkin och stå på blålinjen i ett powerplay. Efter förra säsongens skadeproblem har han tappat ett steg eller två, men är fortfarande en kompetent back.Drygt $5 miljoners cap hit är i högsta laget, men Philadelphia ska inte ha några problem att behålla en del av hans lön för att göra honom mer attraktiv.Möjliga destinationer: Boston, Montreal, Edmonton, St. Louis---[RW] [60 GP] [14 G] [30 A] [44 P] [17:00 TOI/GP] [$1M] [UFA 2017]Efter en halvdan säsong i Vancouver har Radim Vrbata återigen vaknat till liv i Arizona. Den 35-årige veteranen skulle fylla en funktion i många lag som jagar secondary scoring och kostar förmodligen inte allt för mycket att ta in.Vid första anblicken ser han ut att komma billigt med $1 miljon i cap hit – men Vrbata har också ett gäng bonusar som ska betalas ut beroende på eventuella framgångar i ett slutspel, vilket kanske kan avskräcka några intresserade lag, i synnerhet som capen inte ryktas gå upp kommande säsong.Möjliga destinationer: Chicago, Pittsburgh, San José, Washington---[C] [54 GP] [13 G] [9 A] [22 P] [13:41 TOI/GP] [$2M] [UFA 2017]Spelare som Brian Boyle brukar alltid vara av intresse kring trade deadline. Han är stor, tung och svårstoppad när han kommer farande, men har också begränsade tekniska färdigheter. Många ser honom säkert som den perfekta slutspelskrigaren lite längre ner i kedjehierarkin och det ryktas att han kan kosta en 1st rounder.Tampa lär, högst förvånande, få svårt att nå slutspel och kan man då casha in på vissa spelare lär Steve Yzerman ta chansen.Möjliga destinationer: Edmonton, Toronto, Columbus, Pittsburgh, NY Islanders---[C] [51 GP] [16 G] [10 A] [26 P] [18:34 TOI/GP] [$3,1M] [UFA 2017]Martin Hanzals skadehistorik oroar alltid, men är han väl frisk är det en effektiv tvåvägscenter man kan få. Kombinationen av storlek och skicklighet lockar alltid och ska man ta in en rental inför slutspelet är Hanzal ett bra alternativ.Hans cap hit är klart överkomlig för vad han kan bidra med och lyckas man dessutom få Arizona att behålla lite lön kan Hanzal bli väldigt attraktiv. Sett till målskyttet gör Hanzal sin bästa säsong på många år och blir en bra boost inför slutspelet.Möjliga destinationer: Chicago, Montreal, Nashville, NY Islanders---[D] [60 GP] [11 G] [31 A] [42 P] [19:54 TOI/GP] [$4,25M] [UFA 2017]Kevin Shattenkirk är den bästa tillgängliga spelaren – men långt ifrån alla lag har möjlighet, och kanske ens behov, av att ta in honom. Dels kräver St. Louis, med rätta, ett högt utbyte för honom, dels kostar det att skriva ett kontrakt med honom, om man nu inte bara tar in honom som rental. Shattenkirk sägs dessutom ha vägrat en sign-and-trade till några lag, bland annat Tampa Bay.28-årige Shattenkirk är en toppback – och de blir inte tillgängliga hur som helst. Över de tre senaste säsongerna är det bara Erik Karlsson (75) och Brent Burns (72) som har gjort fler powerplay-poäng än Shattenkirk (71), men han är långt ifrån att ”bara” vara en powerplay-specialist. Shattenkirk är det totala paketet och blir en saftig boost, kort- såväl som långsiktigt.Möjliga destinationer: NY Rangers, Boston, Toronto---[RW] [35 GP] [7 G] [7 A] [14 P] [16:03 TOI/GP] [$5,9M] [UFA 2017]Patrick Sharp kommer från en jobbig säsong. Skadeproblem har varvats med alldagligt spel och hans status är långt ifrån självklar. Men det är ett respekterat namn som var en nyckelspelare i Chicago och som inte alls bör vara dyr att ta in. Sharp är inte alls värd sina knappt $6 miljoner – men har man utrymme, eller får Dallas att behålla en del av lönen, kan det vara värt att chansa på 35-åringen.Han har tidigare visat vad han går för i slutspelssammanhang, och det värdesätts alltid av lagen. Kan man dessutom få honom relativt billigt lär många lag överväga att ta in veteranen.Möjliga destinationer: NY Islanders, San José, Los Angeles, Ottawa---[LW] [47 GP] [15 G] [23 A] [38 P] [14:38 TOI/GP] [$2,6M] [UFA 2017]$6,5 miljoner för Thomas Vanek är så klart för mycket, och man kan inte lasta Minnesota för att de köpte ut honom – men $2,6 miljoner är väldigt prisvärt. Ken Holland ska ha kritik för de senaste åren, men värvningen av Vanek gjorde han bra. Och ännu bättre blir det om man nu säljer av honom.Detroit borde nämligen kunna få väldigt bra betalt för österrikaren. Han kan fortfarande göra mål, är klart kompetent i spelet i stort och är skicklig framför målvakten. Många, många lag borde stå på kö och Vanek skulle spetsa till samtliga lag med eftertraktad secondary scoring.Möjliga destinationer: Pittsburgh, San José, Florida, Ottawa, NashvilleColorado sägs vilja skaka om sin core och föryngra sig lite. Såväl Matt Duchene som Gabriel Landeskog är tillgängliga – och lagen lär stå i kö för att få in någon av dem. Men det krävs stora trades i så fall, och det är snarare trades som är enklare att göra under sommaren. Ett gäng lag lär jaga duon redan nu, men om inte Joe Sakic får ett smått absurt bud gör han nog bäst i att vänta in sommaren.Spelarna har rangordnats utefter faktiska prestationer den här säsongen, vilken effekt man skulle kunna ha på ett nytt lag och deras pris (både i en trade och cap hit). Men även befintliga rykten och spekulationer har tagits med i beräkningarna. Spekulationerna om möjliga destinationer grundar sig i både rykten och eventuella behov.