Rankning: NHL:s mest eftertraktade free agents

Vilka spelare drar mest intresse under free agent frenzy?

Lördagen den 1 juli slår free agency upp sina portar. Spelarna med utgående kontrakt ska hitta nya lag och det finns goda förutsättningar för att flera stora namn hamnar på marknaden.



Men vilka spelare kan tänkas attrahera mest intresse?



NHL:s mest eftertraktade free agents



10. Dan Girardi, New York Rangers



[D] [33 år] [63 GP] [4 G] [11 A] [15 P] [19:06 TOI/GP] [$5,5M]



Hör egentligen Dan Girardi hemma på en sådan här lista? Nej, rimligtvis inte. Men efter att New York Rangers köpt ut honom verkar han generera ett stort intresse. Rykten säger att flera lag – inklusive några contenders – har anmält intresse och kanske till och med går hårt efter honom.



Det kan tyckas märkligt då Girardi kommer från några tunga säsonger. Han har varit en av ligans sämsta försvarare sett till possession-siffror och har stagnerat kring det mesta. Rangers kände sig alltså tvungna att köpa ut honom och 33-åringen får drygt $6,6 miljoner, fördelat på sex säsonger, för att inte representera Rangers.



Att Girardi inte var värd sitt kontrakt är tämligen givet, men kanske kan han fortfarande fylla en funktion i en mindre roll på ett klart billigare kontrakt? Många lag verkar tro det.



---



9. Thomas Vanek, Florida Panthers



[W] [33 år] [68 GP] [17 G] [31 A] [48 P] [14:24 TOI/GP] [$2,6M]



Thomas Vanek är några år på fel sida 30-årsstrecket, men är fortfarande god för 20-talet mål och dubbelt så många poäng. Förra sommaren blev han utköpt av Minnesota – främst på grund av det stora kontraktet han satt på – och när Detroit gav honom ett ettårskontrakt visade han att han fortfarande är en klart kompetent winger.



Avslutningen i Florida blev inte lika lyckosam för Vanek, med bara två mål på 20 matcher, men 33-åringen borde inte ha några problem att hitta jobb den 1 juli. Något vidare dyrt eller långt kontrakt ska han nog däremot inte hoppas på – men han får trots allt $2,5 miljoner av Wild kommande säsong.



---



8. Brian Boyle, Toronto Maple Leafs



[C] [32 år] [75 GP] [13 G] [12 A] [25 P] [13:01 TOI/GP] [$2,6M]



Stora och kraftfulla centrar som är svåra att spela mot är alltid attraktiva hos ligans general managers. Är Brian Boyle den centern numera? Förmodligen. Hans rykte är fortfarande respektingivande och nog fyller han en funktion hos de flesta lagen.



Boyle kan både pitcha in med några mål här och där – tio 5-mot-5-mål är bara ett färre än vad Jamie Benn, Johnny Gaudreau och William Nylander gjorde – samtidigt som han kan döda utvisningar. För lagen som söker djup och rollspelare kan Boyle definitivt hjälpa till, under förutsättning att kontraktet inte sticker iväg.



---



7. Patrick Marleau, San José Sharks



[C/LW] [37 år] [82 GP] [27 G] [19 A] [46 P] [17:09 TOI/GP] [$6,6M]



Vill San José behålla Patrick Marleau? Vill Patrick Marleau stanna kvar i San José? Om svaret på de båda frågorna är ”ja” lär Marleau förlänga med Sharks, även om man aldrig riktigt har fått grepp om relationen mellan San José och Marleau.



Vid 37 års ålder är Marleau givetvis inte vad han en gång var, men han kan fortfarande bidra – och har inte missat en match sedan säsongen 08/09. 27 fullträffar är den bästa noteringen sedan 13/14, men Marleaus S% (11,81 i 5-mot-5 och 14,2 totalt) var också högre än de senaste åren. Kanske ska man tänka efter en gång extra om han vill ha ett flerårskontrakt, men att signa upp Marleau på ett ettårskontrakt kan ge en bra boost.



---



6. Martin Hanzal, Minnesota Wild



[C] [30 år] [71 GP] [20 G] [19 A] [39 P] [17:43 TOI/GP] [$3,1M]



Martin Hanzal letar efter sitt stora kontrakt den här sommaren. Det lär inte saknas intresse för honom – men det där kontraktet ska det nog mycket till om han får. 30-årige Hanzal är en stor och effektiv tvåvägscenter, men har aldrig lyckats ta det där sista steget i sin utveckling. Dels har väl Arizonas allmänna uselhet hindrat honom, dels har han plågats av skador och aldrig lyckats göra 82 matcher.



Går man efter Hanzal lär man inte få centern som lyfter dig till oanade höjder, men han är en klart kompetent middle-6-center. Produktionen ligger på en ok nivå, han är en hygglig possession-spelare och kan göra nytta i alla spelformer. Men inte vågar man väl signa upp honom på ett långtidskontrakt?



---



5. Justin Williams, Washington Capitals



[RW] [35 år] [80 GP] [24 G] [24 A] [48 P] [15:28 TOI/GP] [$3,25M]



För två år sedan överraskade Justin Williams när han signade ett, relativt sett, billigt tvåårskontrakt med Washington. Siktet var inställt på en fjärde Stanley Cup-titel. Williams själv gjorde två bra säsonger, men som vanligt fick Capitals ge sig i andrarundan. Nu blir han återigen UFA och nog kan vi förvänta oss att ”Mr. Game 7” än en gång tar sikte på Stanley Cup-bucklan?



Vid 35 års ålder bör Williams trots allt ha några bra år kvar. Produktionen har hållit en bra nivå i flera säsonger och han har varit en stark possession-spelare. Williams har – med rätta – ett högt anseende i ligan och en veteranforward som kommer med tre Stanley Cup-ringar och en Conn Smythe Trophy kommer alltid vara eftertraktad… om han väljer att lämna Washington.



---



4. Nick Bonino, Pittsburgh Penguins



[C] [29 år] [80 GP] [18 G] [19 A] [37 P] [16:39 TOI/GP] [$1,9M]



29-årige Nick Bonino är något av en late bloomer och efter några billigare kontrakt lär han hoppas på en stor pay day under free agency. Bonino har visat sig vara en duglig middle-6-center – i ett bra lag är han en fin tredjecenter medan han är en duglig andracenter för de sämre lagen. Han satte stora avtryck under slutspelet 2016 och med två raka Stanley Cup-segrar lär han inte sakna erbjudanden.



Bonino kan göra 20-talet mål och dubbelt så många poäng. Han lirar i alla spelformer, men var en svag possession-spelare den gångna säsongen. Det stora kontraktet lär locka honom och så länge det inte blir orimligt stort kommer Bonino ge viktigt djup till de flesta lagen.



---



3. Karl Alzner, Washington Capitals



[D] [28 år] [82 GP] [3 G] [10 A] [13 P] [19:47 TOI/GP] [$2,8M]



Karl Alzner har varit en förhållandevis pålitlig defensivt lagd försvarare under flera säsonger. Poängskörden har sällan varit något speciellt, men han har ändå varit en nyckelspelare i Washingtons försvar. Framåt slutet har 28-åringen däremot tagit ett kliv tillbaka och den gångna säsongen bör kanske oroa inför framtiden.



Alzner har spelat på billigare kontrakt under sin karriär och sägs nu söka ett långtidskontrakt. Rimligtvis kräver han inte bara term utan även bra betalt – och på längre sikt kan det mycket väl vara ett misstag. Men Alzner är spelartypen som lagen älskar och har lär definitivt inte sakna telefonsamtal. Kanske kan han studsa tillbaka och bli en kortsiktig tillgång – han är trots allt bara 28 år – men med tanke på vilken säsong han kommer ifrån är han förvånansvärt populär.



---



2. Joe Thornton, San José Sharks



[C] [37 år] [79 GP] [7 G] [43 A] [50 P] [18:03 TOI/GP] [$6,75M]



Joe Thornton är en intressant spelare på så många sätt. Vid 37 års ålder håller han fortfarande en hög klass och är en av ligans bättre playmakers. Men han kommer också med en allvarlig knäskada och hans status är givetvis ett litet frågetecken. Thornton sägs vilja ha ett treårskontrakt – för en frisk och fräsch Thornton kanske det inte vore orimligt, men vågar man signa upp honom på det nu? Ryktet säger exempelvis att San José bara vill erbjuda honom ett ettårskontrakt.



En förlängning med Sharks ligger säkert nära till hands – men Thornton är också hyperintressant för contenders som vill boosta sin offensiv. Produktionen tog ett steg tillbaka den gångna säsongen, men 50 poäng är fortfarande en god nivå – och nog har Thornton än mer i sig under rätt förutsättningar? Lyxen att kunna peta in Thornton som andracenter hos en contender får det nästan att vattnas i munnen.



---



1. Kevin Shattenkirk, Washington Capitals



[D] [28 år] [80 GP] [13 G] [43 A] [56 P] [19:56 TOI/GP] [$4,25M]



Kevin Shattenkirk är exakt vad lagen vill ha – en högerfattad och spelskicklig back som utan problem käkar tunga minuter. 28-åringen är den klart främsta försvararen på marknaden och tvärtemot tidigare rykten verkar det inte vara självklart att han ska till New York Rangers – så nu kan det mycket väl bli en riktig huggsexa om honom.



Över de senaste fem säsongerna är det bara en back – Erik Karlsson – som har gjort fler poäng i powerplay än Shattenkirk och ser vi på den totala produktionen kommer han på elfte plats i backarnas poängliga över samma period. Shattenkirk må inte vara en förstaback i den klassiska betydelsen – Lidström, Pronger, Niedermayer och dylikt – men han är långt mycket mer än bara en powerplay-specialist.



###



Bubblare:



Sam Gagner, Columbus Blue Jackets



[C/RW] [27 år] [81 GP] [18 G] [32 A] [50 P] [13:42 TOI/GP] [$650k]



Efter några tunga år fick Sam Gagner det äntligen att stämma i Columbus. John Tortorella – av alla coacher – gav honom en specifik roll i 5-mot-5-spelet och släppte loss honom i powerplay. Det gav karriärsbästa 50 poäng och anbuden lär inte saknas de här dagarna.



Michael Del Zotto, Philadelphia Flyers



[D] [27 år] [51 GP] [6 G] [12 A] [18 P] [19:30 TOI/GP] [$3,875M]



Efter en tuff tid i New York Rangers och Nashville studsade Michael Del Zotto tillbaka hos Philadelphia. Han har gått och blivit en klart kompetent tvåvägsback som gör sig bra lite längre ner i försvarshierarkin. Behöver man backdjup kan Del Zotto vara ett attraktivt alternativ.



Patrick Sharp, Dallas Stars



[W] [35 år] [48 GP] [8 G] [10 A] [18 P] [15:56 TOI/GP] [$5,9]



35-årige Patrick Sharp kommer från en skadedrabbad säsong, men är alltjämt respekterad i ligan. Mångsidiga veteraner med några Stanley Cup-ringar är trots allt alltid eftersökta.



###



Dark horse:



Alexander Radulov, Montreal Canadiens



[RW] [30 år] [76 GP] [18 G] [36 A] [54 P] [18:17 TOI/GP] [$5,75]



Kommer Alexander Radulov ens att nå marknaden? Och hur stort intresse kommer han dra till sig i så fall? Vi vet trots allt att många general managers är fördomsfulla. Ryssen kommer annars från en mycket fin comebacksäsong i Montreal och båda parterna verkar vara väldigt intresserade av en fortsättning. Rapporterna om eventuella erbjudanden och krav har däremot varierat och kanske väljer Radulov helt enkelt att testa marknaden, även om känslan inför free agency är att Canadiens får till en förlängning innan dess.



###



Spelarna har rangordnats utefter faktiska prestationer, vilken effekt man skulle kunna ha på ett nytt lag, deras pris och efter såväl rykten som spekulationer runt om i ligan. Rankningen är alltså inte en lista över de bästa spelarna.

NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-06-28 17:15:10

